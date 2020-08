Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c93c70b2-d96f-47a5-ad11-5a3396a55dde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megtalálja a mókust a képen? A Dürer és kora című kiállítás nem pótcselekvés járvány idején. Nem volt szükség nemzetközi kölcsönzésre, eredetileg is így tervezték, von Haus aus is volt hozzá elég nagyszerű műalkotás. ","shortLead":"Megtalálja a mókust a képen? A Dürer és kora című kiállítás nem pótcselekvés járvány idején. Nem volt szükség...","id":"202033_tarlat__nemet_rajzok_es_metszetek_durer_es_kora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c93c70b2-d96f-47a5-ad11-5a3396a55dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead89d3f-2de9-4304-b593-7198857dd505","keywords":null,"link":"/360/202033_tarlat__nemet_rajzok_es_metszetek_durer_es_kora","timestamp":"2020. augusztus. 13. 14:00","title":"Mókusvadászatra invitál a Szépművészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc54a560-8770-4a65-bbf8-7a0bfd180563","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem túlzás kijelenteni, hogy a megszokott konzervatív német luxusautós hagyományoktól igen messze áll a legújabb Mercedes S-osztály kabintere. ","shortLead":"Nem túlzás kijelenteni, hogy a megszokott konzervatív német luxusautós hagyományoktól igen messze áll a legújabb...","id":"20200813_Egy_moldav_blogra_felkerult_az_uj_Mercedes_Sosztaly_kabinterenek_szinte_minden_fotoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc54a560-8770-4a65-bbf8-7a0bfd180563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e924b3bc-32b1-4d32-ba39-edd10850b79a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_Egy_moldav_blogra_felkerult_az_uj_Mercedes_Sosztaly_kabinterenek_szinte_minden_fotoja","timestamp":"2020. augusztus. 13. 14:23","title":"Übermodern lesz az új Mercedes S-osztály utastere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megindult az új típusú koronavírus ellen gyorsan kifejlesztett orosz vakcina gyártása. Az első adagokat az egészségügyi dolgozók kapják.\r

","shortLead":"Megindult az új típusú koronavírus ellen gyorsan kifejlesztett orosz vakcina gyártása. Az első adagokat az egészségügyi...","id":"20200815_koronavirusoltas_vakcina_oroszorszag_gyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25adfa2f-cf0d-4657-a2e9-5d25156f5dcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_koronavirusoltas_vakcina_oroszorszag_gyartas","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:03","title":"Már gyártják is az oroszok a sebtében kifejlesztett új koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint sok rászoruló település csak akkor kaphat támogatást, ha a vezetés együttműködik a Fidesszel.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint sok rászoruló település csak akkor kaphat támogatást, ha a vezetés...","id":"20200813_markizay_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe1b14a-4032-46c9-bdb6-64bdb579ec75","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_markizay_elovalasztas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 21:49","title":"Márki-Zay szerint lényegében zsarolással vesznek rá polgármestereket a Fidesz támogatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e27d3d-6497-4f34-b8ee-ed8213c2bec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Úgy hozta az élet”, írta a népszerű pap a bejelentéshez. Hodász András korábban részt vett az Index és a szabadsajtó melletti demonstráción.","shortLead":"“Úgy hozta az élet”, írta a népszerű pap a bejelentéshez. Hodász András korábban részt vett az Index és a szabadsajtó...","id":"20200814_hodasz_andras_pap_instagram_papifranko_index_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8e27d3d-6497-4f34-b8ee-ed8213c2bec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285c6fea-31e6-4b07-a5c2-1869efbc735e","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_hodasz_andras_pap_instagram_papifranko_index_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:14","title":"Hodász atya eltűnik a YouTube-ról, miután berendelték Esztergomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben debütált a OnePlus középkategóriás telefonja, a OnePlus Nord, azonban egyre biztosabb, hogy a gyártó több, nem csúcskategóriás telefont is bemutat ebben az évben.","shortLead":"Nemrégiben debütált a OnePlus középkategóriás telefonja, a OnePlus Nord, azonban egyre biztosabb, hogy a gyártó több...","id":"20200813_oneplus_clover_specifikacio_geekbench","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22a45e6-a8da-4306-8975-5f53f07be89b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_oneplus_clover_specifikacio_geekbench","timestamp":"2020. augusztus. 13. 18:03","title":"Meglepő specifikációkkal szúrtak ki egy újabb OnePlus telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2e8c4e-01ff-4f86-a61c-5d70cc421833","c_author":"Rácz Judit","category":"360","description":"Jórészt pszichológiának tartja a karmesterséget a világhírű hegedűművész, aki egy ideje vezényel is, és 2015 óta vezeti Várdai Istvánnal az idén sűrítve, augusztus 16–19. között tartandó kamarazenei fesztivált, a Kaposfestet.","shortLead":"Jórészt pszichológiának tartja a karmesterséget a világhírű hegedűművész, aki egy ideje vezényel is, és 2015 óta vezeti...","id":"202033__barati_kristof_hegedumuvesz__naiv_onbizalomrol_probaidorol__egymasra_hatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2e8c4e-01ff-4f86-a61c-5d70cc421833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c69d68e-6317-499e-a1f7-dfdc71f0bc55","keywords":null,"link":"/360/202033__barati_kristof_hegedumuvesz__naiv_onbizalomrol_probaidorol__egymasra_hatas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:00","title":"Baráti Kristóf: Ha a karmester profi és kifinomult, szinte semmit sem kell magyaráznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6c804b-87c7-4f84-8c3a-30982877f249","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fitch Ratings és a Standard & Poor's is vizsgálja pénteken a magyar államadós-osztályzatokat.","shortLead":"A Fitch Ratings és a Standard & Poor's is vizsgálja pénteken a magyar államadós-osztályzatokat.","id":"20200814_hitelminosito_felulvizsgalat_allamados_osztalyzat_magyarorszag_fitch_ratings","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a6c804b-87c7-4f84-8c3a-30982877f249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2e97a3-ec5c-4191-a8ae-aa75bc0b8c1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_hitelminosito_felulvizsgalat_allamados_osztalyzat_magyarorszag_fitch_ratings","timestamp":"2020. augusztus. 14. 05:45","title":"Két hitelminősítő is ítélkezik ma Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]