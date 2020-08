Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megindult az új típusú koronavírus ellen gyorsan kifejlesztett orosz vakcina gyártása. Az első adagokat az egészségügyi dolgozók kapják.\r

","shortLead":"Megindult az új típusú koronavírus ellen gyorsan kifejlesztett orosz vakcina gyártása. Az első adagokat az egészségügyi...","id":"20200815_koronavirusoltas_vakcina_oroszorszag_gyartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25adfa2f-cf0d-4657-a2e9-5d25156f5dcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_koronavirusoltas_vakcina_oroszorszag_gyartas","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:03","title":"Már gyártják is az oroszok a sebtében kifejlesztett új koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy koronavírusos beteg pedig elhuny. ","shortLead":"Egy koronavírusos beteg pedig elhuny. ","id":"20200816_Ujabb_39_embernel_mutattak_ki_a_koronavirusfertozest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbb75ac-894a-4d25-9ce8-58af468c9872","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Ujabb_39_embernel_mutattak_ki_a_koronavirusfertozest","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:58","title":"Újabb 39 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Számít az illető neme és kora is.","shortLead":"Számít az illető neme és kora is.","id":"20200814_Elhizott_koronavirus_beteg_korhazi_ellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808eb97b-31a5-49f9-b0a0-4b5ec85a0455","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_Elhizott_koronavirus_beteg_korhazi_ellatas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:44","title":"Az elhízott koronavírusos betegek nagyobb eséllyel szorulnak kórházi ellátásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e070cc0d-69b9-4afc-a17c-042f96ce92e3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Három nappal a diplomáciai kapcsolatok felvétele után újabb közeledésről számoltak be a két országot illetően.","shortLead":"Három nappal a diplomáciai kapcsolatok felvétele után újabb közeledésről számoltak be a két országot illetően.","id":"20200816_Lehet_majd_kozvetlenul_telefonalni_az_Emiratusok_es_Izrael_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e070cc0d-69b9-4afc-a17c-042f96ce92e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a73445d-e10e-4168-addc-7271627df422","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Lehet_majd_kozvetlenul_telefonalni_az_Emiratusok_es_Izrael_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:32","title":"Lehet majd közvetlenül telefonálni az Emirátusok és Izrael között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők hosszasan próbálták újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni az életét. ","shortLead":"A mentők hosszasan próbálták újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni az életét. ","id":"20200815_Belefulladt_egy_fiatal_ferfi_a_Lupatoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084d1035-0a03-46b8-bdec-e128212f7801","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Belefulladt_egy_fiatal_ferfi_a_Lupatoba","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:40","title":"Belefulladt egy fiatal férfi a Lupa-tóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd32e132-7c03-448a-9095-686beddd73b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több a koronavírus-fertőzött a Nyugat-Balkánon, Szerbia szigorít, Montenegró megnyitotta a határait, de mindketten csak negatív teszttel engedik a beutazást. Koszovós is határt nyitott. A szarajevói filmfesztivált online rendezik meg.","shortLead":"Egyre több a koronavírus-fertőzött a Nyugat-Balkánon, Szerbia szigorít, Montenegró megnyitotta a határait, de...","id":"20200815_koronavirus_nyugatbalkan_hatarokat_nyitottak_negativ_teszt_kell_koszovo_szerbia_montenegro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd32e132-7c03-448a-9095-686beddd73b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6492a461-4d56-4b60-981a-2c0827ba7399","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_koronavirus_nyugatbalkan_hatarokat_nyitottak_negativ_teszt_kell_koszovo_szerbia_montenegro","timestamp":"2020. augusztus. 15. 11:39","title":"Nyílnak a határok a Balkánon, de csak negatív koronateszttel járhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d0b100-b191-4ee6-b0e3-5a62162822e8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Russell A. Kirsch amerikai tudós fejlesztette ki a világ első digitális képszkennelőjét, de csak miután feltalálta a képpontokat. Kedden halt meg.","shortLead":"Russell A. Kirsch amerikai tudós fejlesztette ki a világ első digitális képszkennelőjét, de csak miután feltalálta...","id":"20200816_meghalt_russel_kirsch_a_pixel_feltalaloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15d0b100-b191-4ee6-b0e3-5a62162822e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bc7995-467d-4b1f-b9e7-000265582fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_meghalt_russel_kirsch_a_pixel_feltalaloja","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:03","title":"91 évesen meghalt a pixel feltalálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5970c-6a70-41f9-a62d-b04da4762f99","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Magyarországon élő, külföldi versenyről visszatérő sportoló a sporttelepen is töltheti a kötelező karantént, és közben edzhet – mondja ki egy szombaton megjelent kormányrendelet.","shortLead":"A Magyarországon élő, külföldi versenyről visszatérő sportoló a sporttelepen is töltheti a kötelező karantént, és...","id":"20200815_Kiveteles_utazasi_szabalyok_a_sportoloknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5970c-6a70-41f9-a62d-b04da4762f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fea721-64b9-4e89-b919-e28342c155de","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Kiveteles_utazasi_szabalyok_a_sportoloknak","timestamp":"2020. augusztus. 15. 13:18","title":"Kivételes utazási szabályokat kapnak a sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]