Moszkva szükség esetén szavatolja Fehéroroszország biztonságát - jelentette ki a fehérorosz elnök szombaton azután, hogy telefonon egyeztetett orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal. Lukasenka erősen célozgat az orosz-fehérorosz államunióra 2020. augusztus. 15. 20:51 A koronavírus miatt elmarad a szeptember negyedikei döntő. Szuperkupa helyett tesztelés jön az UTE jégkorongozóinál 2020. augusztus. 17. 15:03 Elizabeth Debicki játssza majd a walesi hercegnőt. Kiosztották Diana szerepét a The Crown utolsó két évadára 2020. augusztus. 17. 09:33 A bajor gyártó hamarosan felvarrja a 3 éve debütált középkategóriás SUV ráncait. Ilyen lehet az érkezőben lévő megújult BMW X3 2020. augusztus. 17. 11:21 Összesen 24 szerbiai pályázat zárult le az elmúlt években, ebből 22-t nyert az üzleti kör. Egy év alatt 10 szerb közvilágítási tendert nyertek Elios-közeli cégek 2020. augusztus. 17. 16:58 Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. Ez történt: Bill Gates megjósolta, meddig tart ki a koronavírus 2020. augusztus. 16. 12:03 2017-es adatok szerint az Európai Unión belül nálunk halnak meg a 75 év alatti korosztályból a legtöbben olyan betegségekben, amelyek egyébként megelőzhetők vagy gyógyíthatók lettek volna, ha időben kezelik azokat. betegségekben, amelyek egyébként megelőzhetők vagy gyógyíthatók lettek volna, ha időben kezelik azokat. Magyarországon haltak meg a legtöbben olyan betegségben, amit meg lehetett volna előzni 2020. augusztus. 16. 11:10

A 61 éves kertész-karbantartó sportedzéseket és szakkört is tartott, de táborozni is ment a tanulókkal.

Több gyereket is molesztált egy férfi egy budapesti iskolában, letöltendő börtönt kértek rá 2020. augusztus. 17. 12:58