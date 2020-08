A Facebooknak továbbra is eltökélt célja, hogy kevesebb álhír legyen a közösségi oldalon. Ez alól pedig a koronavírus-járvány sem kivétel, amely esetében új fegyvert vet be a Facebook a kamuzás ellen.

A második hullámra készül a világ, miután számos országban újra megemelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. A 2019 végén kitört világjárvány már eddig is több százezer beteg halálát okozta, a gazdasági károk pedig felbecsülhetetlenek. Igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat, tartsanak velünk, olvassák cikksorozatunkat.

A Facebookra érkező új funkció lényege, hogy mielőtt a facebookozók megosztanának valamit a koronavírusról, egy kis ablak bukkan majd fel: a felületen látható lesz, megosztották-e már valahol a hírt korábban, és ha igen, az melyik oldal volt eredetileg, és hogy a poszt mikor tűnt fel először a Facebookon.

A közösségi médiában – így pedig a Facebookon is – rengeteg álhír található a koronavírusról, ezek pedig egyáltalán nem veszélytelenek: egy új kutatás eredménye szerint világszerte legalább 800-an haltak meg, amiért elhitték a Facebookon, a Twitteren vagy a WhatsAppon terjedő, biztosan hamis állításokat.

Nem árt tudni azt sem, hogy a Facebook nem igazán önszántából igyekszik kiszűrni a felületén terjedő álhíreket. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is többször figyelmeztette a nagy technológiai cégeket – köztük Mark Zuckerberg vállalatát –, hogy a Facebooknak is sokkal többet kellene tennie az oldalán terjedő hazugságok ellen.

