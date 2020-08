Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a6d7349-8d6b-4456-8df1-5c4aea0bbcc6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány sok mindent felülírt, a Katona József Színház évadkönyvében pedig benne van a helyzettel kapcsolatos minden tehetetlenség, és az ebből adódó kreativitás is.","shortLead":"A járvány sok mindent felülírt, a Katona József Színház évadkönyvében pedig benne van a helyzettel kapcsolatos minden...","id":"20200817_Mate_Gabort_igy_meg_nem_latta_a_gardrobjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a6d7349-8d6b-4456-8df1-5c4aea0bbcc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b8a953-1156-4fa3-b613-67b276da45d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Mate_Gabort_igy_meg_nem_latta_a_gardrobjaban","timestamp":"2020. augusztus. 17. 13:51","title":"Máté Gábort így még nem látta a gardróbjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajna Tímea attól tartott, hogy ő és párja papírok híján a spanyol szigeten ragadnak. ","shortLead":"Vajna Tímea attól tartott, hogy ő és párja papírok híján a spanyol szigeten ragadnak. ","id":"20200816_A_kirabolt_Vajna_Timea_hazaterhet_Ibizarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d74f3d9-ba4f-4a8a-a68b-45cafa1490fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_A_kirabolt_Vajna_Timea_hazaterhet_Ibizarol","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:23","title":"A kirabolt Vajna Tímea hazatérhet Ibizáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0969c5-3939-4e7d-b5d3-f566e404cba7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Könnyen lehet, hogy Ronald Koeman ül le a kispadra.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy Ronald Koeman ül le a kispadra.","id":"20200817_Bejelentettek_hogy_menesztik_az_FC_Barcelona_vezetoedzojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f0969c5-3939-4e7d-b5d3-f566e404cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18441edc-e195-4330-83a1-1dd476b678aa","keywords":null,"link":"/sport/20200817_Bejelentettek_hogy_menesztik_az_FC_Barcelona_vezetoedzojet","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:57","title":"Bejelentették, hogy menesztik az FC Barcelona vezetőedzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f962c9-0293-4e5b-bec7-2ed8984ec520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség különleges alakulatainak (OMON) védelme alá helyezték szombat este Minszkben a fehérorosz állami rádió és televízió székházát - jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség.","shortLead":"A rendőrség különleges alakulatainak (OMON) védelme alá helyezték szombat este Minszkben a fehérorosz állami rádió és...","id":"20200816_Rohamrendoroket_vezenyeltek_a_feherorosz_allami_media_epuletehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81f962c9-0293-4e5b-bec7-2ed8984ec520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd640c7-4fc9-4766-8280-ac6b2118bac2","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Rohamrendoroket_vezenyeltek_a_feherorosz_allami_media_epuletehez","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:45","title":"Rohamrendőröket vezényeltek a fehérorosz állami média épületéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831eabbc-dd45-47bc-a4c2-6536bd59a99f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél óráig szorongtak öten ötven méter magasan.","shortLead":"Másfél óráig szorongtak öten ötven méter magasan.","id":"20200816_Bennragadtak_a_pecsi_TVtorony_liftjeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=831eabbc-dd45-47bc-a4c2-6536bd59a99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e36132-98bb-4e08-ba0b-d73604b6a6d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Bennragadtak_a_pecsi_TVtorony_liftjeben","timestamp":"2020. augusztus. 16. 21:37","title":"Bennragadtak a pécsi TV-torony liftjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ba1ab2-ba64-4c38-b309-245374b7f16d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nagyot változott a közhangulat az utóbbi két napban az 1994 óta az Aljakszandr Lukasenka vezette Fehéroroszországban: az Európa utolsó diktátoraként is ismert államfő bár még mindig lepatkányozza az ellenzéket, már hajlandónak tűnik a reformokra, sőt azt is közölte, az új alkotmány elfogadása után új elnökválasztást tarthatnak. Más kérdés, hogy az ellenzék nem reformokat akar, hanem az autoriter politikus távozását. ","shortLead":"Nagyot változott a közhangulat az utóbbi két napban az 1994 óta az Aljakszandr Lukasenka vezette Fehéroroszországban...","id":"20200817_Lukasenka_feheroroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23ba1ab2-ba64-4c38-b309-245374b7f16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5887e16d-4859-4e57-9156-a1e8c8694beb","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Lukasenka_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:10","title":"Hajlandó a reformokra Lukasenka, kérdés viszont, mire lesz ez elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e802820-9612-4f1f-a58d-ce31e3d46dfb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle chipkészletet is használnak telefonjaikban a gyártók. A neves benchmark platform méréseiből kiderül, melyek közülük a legerősebbek.","shortLead":"Többféle chipkészletet is használnak telefonjaikban a gyártók. A neves benchmark platform méréseiből kiderül, melyek...","id":"20200816_antutu_benchmark_legerosebb_chipkeszketek_2020_elso_felev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e802820-9612-4f1f-a58d-ce31e3d46dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0ba644-67c6-4946-b895-8c97fe0cc466","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_antutu_benchmark_legerosebb_chipkeszketek_2020_elso_felev","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:03","title":"Melyik okostelefonos chipek most a leggyorsabbak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7026c2a6-8895-4349-a0a1-fb0231e1eb1f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már 200 ezer évvel ezelőtt is szerettek ágyban aludni az emberek – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport, amely alváshoz és munkához használt \"fűágyak\" nyomait fedezte fel a Dél-afrikai Köztársaságban lévő KwaZulu-Natal tartománybeli Border barlangban.","shortLead":"Már 200 ezer évvel ezelőtt is szerettek ágyban aludni az emberek – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló...","id":"20200817_alvas_fuagy_hamu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7026c2a6-8895-4349-a0a1-fb0231e1eb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed7db54-0d40-4e21-985d-375f3ce5b8d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_alvas_fuagy_hamu","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:03","title":"Előkerült egy 200 000 éves ágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]