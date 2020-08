Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6370f6a-123c-42af-8846-138116e3f25d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A foci-Eb sajnos elmaradt, a snooker-világbajnokság szerencsére nem. Mindkét sportágnak lelkes nézője vagyok, de nem ugyanúgy kedvelem őket. A focit fél szívvel, a snookert egésszel. A foci remek játék ugyan, de rossz társadalmi keretben. A foci világa romlott. A snookeré nem. A foci szelleme a romlott közélet ideálja. A snookeré pedig a jó közéleté.","shortLead":"A foci-Eb sajnos elmaradt, a snooker-világbajnokság szerencsére nem. Mindkét sportágnak lelkes nézője vagyok, de nem...","id":"202033_fociorszag_es_snookerorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6370f6a-123c-42af-8846-138116e3f25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90282848-33a1-4f63-9dac-545af5b36d9d","keywords":null,"link":"/360/202033_fociorszag_es_snookerorszag","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:00","title":"Révész Sándor: A foci és a snooker, avagy az erkölcsi nihilizmus és a korrektség uralma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0972a0c-558f-4381-b3fd-ceb41b5ab933","c_author":"VG/hvg.hu","category":"sport","description":"Remco Evenepoel súlyos sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Remco Evenepoel súlyos sérüléseket szenvedett.","id":"20200816_Lezuhant_egy_hidrol_a_belga_kerekparos_a_Lombard_korversenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0972a0c-558f-4381-b3fd-ceb41b5ab933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9aff03-60a6-496a-a42c-47c537175d74","keywords":null,"link":"/sport/20200816_Lezuhant_egy_hidrol_a_belga_kerekparos_a_Lombard_korversenyen","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:52","title":"Lezuhant egy hídról a belga kerékpáros a Lombard körversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbd11d8-6ab0-478d-85eb-1b15154d89ae","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar–lengyel ellenzéki együttműködés 1976 és 1989 közötti históriáját áttekintő kismonográfia és szexuális tanácsadó kézikönyv a HVG ajánlójában.","shortLead":"A magyar–lengyel ellenzéki együttműködés 1976 és 1989 közötti históriáját áttekintő kismonográfia és szexuális...","id":"20200813_Mit_tanult_Orban_Viktor_a_lengyel_ellenzektol__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fbd11d8-6ab0-478d-85eb-1b15154d89ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb3f9bc-606d-4713-9060-42811d8770cb","keywords":null,"link":"/360/20200813_Mit_tanult_Orban_Viktor_a_lengyel_ellenzektol__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:15","title":"Mit tanult a fiatal Orbán a lengyel ellenzéktől? - Ebből a könyvből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fb2cdc-1769-4928-977e-7dab175d581b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Novák Előd egy 15 méteres tűzoltólétrára állva távolította el a szimbólumot. A rendőrök végül előállították.

","shortLead":"Novák Előd egy 15 méteres tűzoltólétrára állva távolította el a szimbólumot. A rendőrök végül előállították.

","id":"20200817_A_Mi_Hazank_szivarvanyos_zaszlo_budapesti_varsohaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0fb2cdc-1769-4928-977e-7dab175d581b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d241d085-b134-487e-99a3-691334a42412","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_A_Mi_Hazank_szivarvanyos_zaszlo_budapesti_varsohaza","timestamp":"2020. augusztus. 17. 05:39","title":"A Mi Hazánk leszedte a szivárványos zászlót a budapesti városházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy koronavírusos beteg pedig elhuny. ","shortLead":"Egy koronavírusos beteg pedig elhuny. ","id":"20200816_Ujabb_39_embernel_mutattak_ki_a_koronavirusfertozest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbb75ac-894a-4d25-9ce8-58af468c9872","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Ujabb_39_embernel_mutattak_ki_a_koronavirusfertozest","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:58","title":"Újabb 39 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e802820-9612-4f1f-a58d-ce31e3d46dfb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle chipkészletet is használnak telefonjaikban a gyártók. A neves benchmark platform méréseiből kiderül, melyek közülük a legerősebbek.","shortLead":"Többféle chipkészletet is használnak telefonjaikban a gyártók. A neves benchmark platform méréseiből kiderül, melyek...","id":"20200816_antutu_benchmark_legerosebb_chipkeszketek_2020_elso_felev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e802820-9612-4f1f-a58d-ce31e3d46dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0ba644-67c6-4946-b895-8c97fe0cc466","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_antutu_benchmark_legerosebb_chipkeszketek_2020_elso_felev","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:03","title":"Melyik okostelefonos chipek most a leggyorsabbak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e070cc0d-69b9-4afc-a17c-042f96ce92e3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Három nappal a diplomáciai kapcsolatok felvétele után újabb közeledésről számoltak be a két országot illetően.","shortLead":"Három nappal a diplomáciai kapcsolatok felvétele után újabb közeledésről számoltak be a két országot illetően.","id":"20200816_Lehet_majd_kozvetlenul_telefonalni_az_Emiratusok_es_Izrael_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e070cc0d-69b9-4afc-a17c-042f96ce92e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a73445d-e10e-4168-addc-7271627df422","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Lehet_majd_kozvetlenul_telefonalni_az_Emiratusok_es_Izrael_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:32","title":"Lehet majd közvetlenül telefonálni az Emirátusok és Izrael között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5549c1b0-44f3-4e89-9777-11f05840940a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eredeti kiadásának huszadik évfordulóján újra megjelenik a Linkin Park debütáló lemeze, a Hybrid Theory. A nu metál zenekartól több különlegesség mellett egy eddig soha nem hallott felvétel is felkerül a kiadványra.","shortLead":"Eredeti kiadásának huszadik évfordulóján újra megjelenik a Linkin Park debütáló lemeze, a Hybrid Theory. A nu metál...","id":"20200816_Ujra_kiadjak_a_Linkin_Park_legelso_lemezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5549c1b0-44f3-4e89-9777-11f05840940a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860b82ea-f606-4848-b3af-dce680231963","keywords":null,"link":"/kultura/20200816_Ujra_kiadjak_a_Linkin_Park_legelso_lemezet","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:44","title":"Újra kiadják a Linkin Park legelső lemezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]