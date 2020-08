Bár számos vizsgálat igazolta, hogy az arcmaszk igenis segíthet megállítani járványos betegségek terjedését, az a mai napig nem tisztázott, hogy melyik védőeszköz a leghatékonyabb. Maszkokat ugyanis többféle anyagból is lehet készíteni, de értelemszerűen nem egyformán védenek.

A The Next Web szerint ugyanerre a kérdésre keresi most a választ az észak-karolinai Duke University is. Az intézmény nem a tudósok beszámolóira hagyatkozik, a mesterséges intelligenciával próbálják kikutatni, melyik arcmaszk a legjobb a koronavírus ellen. A vizsgálat úgy zajlik, hogy az alanyok különféle maszkokban ismételgetik a “Stay healthy, people” angol nyelvű mondatot, ami nagyjából annyit tesz, maradjunk egészségesek. A szavak kiejtésekor a program figyeli, mekkora és hozzávetőlegesen hány nyálrészecske pottyan ki a beszélő szájából. Ezekben ugyanis szintén benne lehet a vírus.

A kieső köpetdarabokat egy érzékeny kamera is pásztázza, hiszen a legtöbb ilyen részecske szabad szemmel nem látható. A vizsgálat lényege, hogy amelyik maszk kevesebb ilyen nyáldarabot enged ki, az annál hatékonyabbnak számít.

A kutatás első eredményei nagyjából azonos eredménnyel zárultak, mint a korábbi tesztek: sorrendben az N95-ös, a sima sebészeti és a pamut anyagú maszkok védenek a legjobban a levegőbe kerülő mikrocseppek ellen. A sállal eltakart arc sem rossz, de az első hárommal lényegesen jobb védelem érhető el.

