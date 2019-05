Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7986e7d1-1c0f-4194-9c2a-afdd27472408","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Vajon mi dolga lehet egy sikeres médiavállalkozónak vagy egy bankvezérnek egy hírhedt olajos bűnözővel? A kérdés első felének megválaszolásán újult erővel dolgoznak a rendőrök lassan egy éve. A kérdés másik felét azonban valamiért nemigen boncolgatták a nyomozók.","shortLead":"Vajon mi dolga lehet egy sikeres médiavállalkozónak vagy egy bankvezérnek egy hírhedt olajos bűnözővel? A kérdés első...","id":"20190506_gyarfas_tamas_portik_tamas_princz_gabor_fenyo_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7986e7d1-1c0f-4194-9c2a-afdd27472408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcc83f2-d316-4461-a7e0-14d0a8bc6a1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_gyarfas_tamas_portik_tamas_princz_gabor_fenyo_gyilkossag","timestamp":"2019. május. 06. 11:20","title":"Portik a Postabank-vezérhez fűződő viszonyával dicsekedett, de a nyomozók hanyagolták ezt a szálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2009 júliusában egy banner jelent meg a YouTube-on, ami azt közölte: a videómegosztó nem támogatja tovább az Internet Explorer 6-ot. Az üzenetet néhány \"lázadó\" fejlesztő írta, és sokkal jobb eredményt értek el, mint amire számítottak.","shortLead":"2009 júliusában egy banner jelent meg a YouTube-on, ami azt közölte: a videómegosztó nem támogatja tovább az Internet...","id":"20190507_google_youtube_internet_explorer_6_chris_zacharias","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f53dcb-2aa9-4f64-8b25-eae6f1fdd67c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_google_youtube_internet_explorer_6_chris_zacharias","timestamp":"2019. május. 07. 09:03","title":"Kiderült a titok: így véreztette ki a YouTube az Internet Explorert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzenetváltással indult a Magyar Tudományos Akadémia ünnepinek hirdetett, de sorsdöntőnek nevezett mai közgyűlése, amelyet az elnök, Lovász László nyitott meg.","shortLead":"Üzenetváltással indult a Magyar Tudományos Akadémia ünnepinek hirdetett, de sorsdöntőnek nevezett mai közgyűlése...","id":"20190506_Sorsdont_ules_ma_dont_az_MTA_kozgyulese_a_kutatointezeti_halozatrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b195d39-a289-45fd-bd6f-408c5af8a8fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Sorsdont_ules_ma_dont_az_MTA_kozgyulese_a_kutatointezeti_halozatrol","timestamp":"2019. május. 06. 11:25","title":"\"Sorsdöntő ülés\" - ma szavaz az MTA közgyűlése a kutatóintézeti hálózatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5eb4f1-a084-48e0-b19b-7ed03c65885f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Franck Ribéry és Arjen Robben az idény végén elhagyja a Bayern München labdarúgócsapatát.","shortLead":"Franck Ribéry és Arjen Robben az idény végén elhagyja a Bayern München labdarúgócsapatát.","id":"20190505_Ribery_es_Robben_is_tavozik_a_Bayern_Munchentol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d5eb4f1-a084-48e0-b19b-7ed03c65885f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75eb341-2834-418c-8115-2c74f7f705fe","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Ribery_es_Robben_is_tavozik_a_Bayern_Munchentol","timestamp":"2019. május. 05. 13:04","title":"Ribéry és Robben is távozik a Bayern Münchentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a595ec-8a18-4284-8192-677f347bd63a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éljen soká Palesztina, taposd el a cionizmust – ismételgették a svéd szociáldemokrata párt ifjúsági szervezetének malmői tagjai május elsejei felvonulásokon. Lett is belőle nagy botrány, s miközben az országos vezetők bocsánatot kértek az antiszemitának tartott nóta miatt, a helyiek kitartanak a mellett, hogy ők nem a zsidókat bántották, csak azt akarják, hogy a palesztinok hazatérhessenek otthonaikba.","shortLead":"Éljen soká Palesztina, taposd el a cionizmust – ismételgették a svéd szociáldemokrata párt ifjúsági szervezetének...","id":"20190506_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8a595ec-8a18-4284-8192-677f347bd63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e4829a-e32f-4b29-a11a-96ff055c0d94","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_","timestamp":"2019. május. 06. 17:02","title":"Antiszemitizmussal vádolják a svéd szociáldemokratákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elfogadta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Budapest School kerettantervét. ","shortLead":"Elfogadta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Budapest School kerettantervét. ","id":"20190506_Zold_lampat_kapott_a_miniszteriumtol_a_Prezialapito_alternativ_iskolaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f25d4b5-acd0-4c6b-b7b4-062fcb6072b2","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Zold_lampat_kapott_a_miniszteriumtol_a_Prezialapito_alternativ_iskolaja","timestamp":"2019. május. 06. 13:48","title":"Zöld lámpát kapott a minisztériumtól a Prezi-alapító alternatív iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0daa631d-68e0-4207-9655-6ec831f127b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szél miatt gyorsan terjedt a tűz. ","shortLead":"A szél miatt gyorsan terjedt a tűz. ","id":"20190506_A_kikotoben_egett_porig_tobb_kirandulohajo_is_a_Fertotavon__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0daa631d-68e0-4207-9655-6ec831f127b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc7e1ba-58a2-43e3-9e32-07231059a709","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_A_kikotoben_egett_porig_tobb_kirandulohajo_is_a_Fertotavon__video","timestamp":"2019. május. 06. 15:45","title":"A kikötőben égett porig több hajó is a Fertő tavon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Naruhito már hercegként is sokat szenvedett a szigorú protokoll miatt, csak három jó éve volt, amikor Oxfordban tanult, ahol még bevásárolni is egyedül járhatott.","shortLead":"Naruhito már hercegként is sokat szenvedett a szigorú protokoll miatt, csak három jó éve volt, amikor Oxfordban tanult...","id":"201918_naruhito_japan_uj_csaszara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4fd26e-d7f8-47ab-9e5e-5fc39e52341c","keywords":null,"link":"/vilag/201918_naruhito_japan_uj_csaszara","timestamp":"2019. május. 05. 15:00","title":"Hétköznapi életre vágyik az új japán császár, de már soha nem lesz szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]