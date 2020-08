A vártnál korábban jelentette be a Microsoft egészen egyedülálló eszközét, a kétkijelzős, összecsukható Surface Duót. Három rövid videót is kiadott, hogy közelebbről is megmutassa a készüléket.

Belépett a Microsoft az androidos telefonok piacára, és nem is akárhogyan, egyből egy különleges, két kijelzővel szerelt eszközt mutatott be. A Surface Duo valóban unikum a maga nemében, még ha a specifikációi nem is eget rengetők. Abban viszont valóban különleges, hogy lehetőséget kínál a komplex feladatok gyorsabb teljesítésére, ezért is van, hogy a Microsoft elsősorban vállalati használatra ajánlja.

Azt persze Redmondban is tudják, hogy a képek (videók) többet mondanak a szavaknál, éppen ezért három új hivatalos videó is felkerült a YouTube-ra a Surface Duo képességeinek bemutatása céljából.

A Surface Duo szeptember 10-től vásárolható meg az Egyesült Államokban 1399 dolláros induló árért (később természetesen más piacokon is megjelenik).

