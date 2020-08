Sajtóértesülések szerint a Facebook megfogadta a Center for American Progress (CAP) nevű szervezet ajánlását, hogy az általuk kidolgozott módszerrel csökkentse a felületein megjelenő álhírek számát – írta a The Interface. A Facebooknak továbbra is komoly gondokat okoznak az álhírek, melyek miatt rendszeresen támadják is a közösségi oldalt.

A CAP módszere egy szoftver, amely automatikusan redukálja egy poszt elérhetőségét, ha az valamiért hirtelen nagyon sok megosztást kap. A szakértők azért ezt a megoldást javasolják, mert az álhírek is hasonló módon terjednek, illetve, mert szerintük ezzel a moderátoroknak több idejük van ellenőrizni egy poszt igazságtartalmát.

A Facebook egy ideje a mesterséges intelligenciát is beveti az álhírek ellen, ez azonban nem elégséges, amit a legutóbbi tisztogatás is igazol: az elmúlt időszakban 7 millió olyan bejegyzést törölt a Facebook, amelyben a koronavírussal kapcsolatos hamis információk voltak láthatók. Az álhírek elleni küzdelem ma ráadásul még fontosabb, mióta kiderült, hogy a bizonyíthatóan hamis tartalmak akár halált is okozhatnak.

Bár a Facebookon megjelenő álhírek miatt elsősorban a felhasználók a ludasak (főleg, ha el is hiszik azokat), nem árt megjegyezni, hogy az oldal algoritmusa sem igazán úgy működik, ahogy kellene. Ezt kutatók többször is bizonyították. Márpedig ha rendszer alapjaiban nem ad lehetőséget a hazug állítások kiszűrésére, az az egész jelenség elleni harcot nehezíti.

Az Interface kérdésére a Facebook megerősítette, valóban új álhírszerű metódust vezetnek be, de azt nem közölték, hogy erre pontosan mikor kerül sor.

