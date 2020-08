Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy tokodi férfi ellen, aki rendszeresen bántalmazta a vele élő nőt, volt, hogy gumibottal esett neki.","shortLead":"Vádat emeltek egy tokodi férfi ellen, aki rendszeresen bántalmazta a vele élő nőt, volt, hogy gumibottal esett neki.","id":"20200825_Tokod_bantalmazas_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd7c381-1a0c-43ca-82ab-42a2bf272bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Tokod_bantalmazas_vademeles","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:54","title":"Nem ízlett neki a vacsora, eltörte az élettársa kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több sérült is van, teljes lezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Több sérült is van, teljes lezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","id":"20200823_baleset_harom_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32fe151-886d-4fb1-881d-ab0b2b6600c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_baleset_harom_halott","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:55","title":"Hárman meghaltak, amikor három autó összeütközött Hajdúdorognál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint antiszemitizmussal vádolta meg Magyarországot a német külügyi államtitkár. Michael Roth azonban nem sok okot adott a magyar külügy kirohanására.","shortLead":"A miniszter szerint antiszemitizmussal vádolta meg Magyarországot a német külügyi államtitkár. Michael Roth azonban nem...","id":"20200823_michael_roth_szijjarto_peter_bekeretett_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f2983b-a938-4fb9-a362-8a3707eb1413","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_michael_roth_szijjarto_peter_bekeretett_nagykovet","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:14","title":"Szijjártó bekérette a német nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ae1743-3c8e-475d-af08-48b1010874d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bécs ipari kémkedés miatt utasított ki egy orosz diplomatát, a válaszlépés sem maradt el. ","shortLead":"Bécs ipari kémkedés miatt utasított ki egy orosz diplomatát, a válaszlépés sem maradt el. ","id":"20200824_Oroszorszag_kiutasitott_egy_osztrak_diplomatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ae1743-3c8e-475d-af08-48b1010874d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85e8072-e84c-48fd-b7ae-ba406d3b3929","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_Oroszorszag_kiutasitott_egy_osztrak_diplomatat","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:50","title":"Diplomáciai konfliktusba keveredett Oroszország és Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1aeae3-45fc-412b-a7ee-11592f41df8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma.","shortLead":"Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma.","id":"20200824_koronavirus_magyar_szamok_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea1aeae3-45fc-412b-a7ee-11592f41df8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8a7249-6c51-49bd-96b2-22921253ff2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_koronavirus_magyar_szamok_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:18","title":"Senki nem gyógyult ki vasárnap a koronavírusból, 36-tal nőtt az aktív esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972516d3-bebe-4015-9fe2-fbc37a22e804","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ráfoghatjuk a világjárványra (ami miatt sokkal többet YouTube-oznak a felhasználók) a K-pop, vagyis a koreai popzene előadóinak sikerét, mindenesetre úgy tűnik, semmi sem tudja megállítani az előadóit a YouTube-rekordok felállításában.","shortLead":"Ráfoghatjuk a világjárványra (ami miatt sokkal többet YouTube-oznak a felhasználók) a K-pop, vagyis a koreai popzene...","id":"20200824_bts_koreai_fiucsapat_nezettsegi_rekord_youtube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972516d3-bebe-4015-9fe2-fbc37a22e804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06c06f4-a97b-4a81-b606-5eef0e4405f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_bts_koreai_fiucsapat_nezettsegi_rekord_youtube","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:03","title":"101 milliószor nézték meg 24 óra alatt ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22eb020-5c6d-4fd0-8caa-ed30c6cffa33","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. idén is meghirdette alternatív tanszergyűjtő kampányát: megunt, felesleges iskolaszereket, tankönyveket szedtek össze, és azokat jelképes áron adják tovább. A sláger az iskolatáska, ebből két konténernyi jött össze.","shortLead":"A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. idén is meghirdette alternatív tanszergyűjtő kampányát: megunt...","id":"20200824_fkf_iskolakezdes_fenntarthato_olcso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22eb020-5c6d-4fd0-8caa-ed30c6cffa33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257aabce-ef4b-4f29-98a0-afb411f2ad9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_fkf_iskolakezdes_fenntarthato_olcso","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:00","title":"Iskolatáskát 500, íróasztalt 3 ezer forintért - sokaknak segítség lehet az újranyílt fenntartható tanszervásár ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vasárnap lett volna 42 éves a januárban helikopterbalesetben elhunyt kosárlabda-csillag, Kobe Bryant. A Nike a világ egyik leghíresebb rappere, Kendrick Lamar közreműködésével készített emlékfilmet a sztár, a mindekor a minél tökéletesebbre, a jobbá és jobbá válást hirdető Fekete Mamba tiszteletére. Tényleg beleborzongtunk, amikor megnéztük.","shortLead":"Vasárnap lett volna 42 éves a januárban helikopterbalesetben elhunyt kosárlabda-csillag, Kobe Bryant. A Nike a világ...","id":"20200823_Sokadjara_nezve_is_beleborzongunk_a_Nike_Kobe_Bryantemlekfilmjebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99688c3d-651a-4499-802f-2326519d4d46","keywords":null,"link":"/sport/20200823_Sokadjara_nezve_is_beleborzongunk_a_Nike_Kobe_Bryantemlekfilmjebe","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:55","title":"Sokadik megnézésre is beleborzongunk a Nike Kobe Bryant-emlékfilmjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]