Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A koronavírus elleni vakcina fejlesztése problémamentesen halad, de a világ gyanakodva figyeli, hogy az oroszok mintha elkapkodnák a dolgot.","shortLead":"A koronavírus elleni vakcina fejlesztése problémamentesen halad, de a világ gyanakodva figyeli, hogy az oroszok mintha...","id":"202034__koronavirus_oltasverseny__faziseltolas__kockazatok_mellekhatasok__szuriproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79423e69-7854-413e-85c3-f14bb047d2d8","keywords":null,"link":"/360/202034__koronavirus_oltasverseny__faziseltolas__kockazatok_mellekhatasok__szuriproba","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:15","title":"Mi lesz ebből az orosz oltásból? És hogy állnak az amerikaiak, meg a többiek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a náci Németország propagandájához hasonlítja Michael Roth megjegyzését a magyarországi antiszemitizmusról.","shortLead":"A miniszter a náci Németország propagandájához hasonlítja Michael Roth megjegyzését a magyarországi antiszemitizmusról.","id":"20200823_Gulyas_Gergely_is_beszallt_a_nemet_allamtitkar_szidalmazasaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8b1738-ffc6-4168-9c0e-97ca16d1a75f","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Gulyas_Gergely_is_beszallt_a_nemet_allamtitkar_szidalmazasaba","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:30","title":"Gulyás Gergely is beszállt a német államtitkár szidalmazásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői új funkciót készítettek a Files by Google fájlkezelőhöz, hogy a korábbinál nagyobb biztonságban legyenek az ott tárolt állományok.","shortLead":"A Google fejlesztői új funkciót készítettek a Files by Google fájlkezelőhöz, hogy a korábbinál nagyobb biztonságban...","id":"20200822_google_biztonsagos_mappa_pin_kod_kiberbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc82259b-ef46-4ed9-a800-4842575e2a5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_google_biztonsagos_mappa_pin_kod_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:03","title":"Külön PIN-kóddal rejtheti el fájljait a Google alkalmazásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyhangú szavazással újra Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé, aki rögtön hadat üzent a melegeknek.\r

","shortLead":"Egyhangú szavazással újra Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé, aki rögtön hadat üzent...","id":"20200822_Satani_csoportnak_nevezte_a_melegeket_Toroczkai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f74d1-bce3-4cba-b7dd-8ceaf96becf1","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Satani_csoportnak_nevezte_a_melegeket_Toroczkai","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:01","title":"Sátáni csoportnak nevezte a melegeket Toroczkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd6b86b-9ce8-4992-9547-3db981a81d41","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az ókorra nyúlik vissza a koronavírus-járvány alatt újra felfedezett erkély eredete. Számos funkciója mellett egykor a balkon volt a vezeték nélküli összeköttetés a magánszféra és a külvilág között.","shortLead":"Az ókorra nyúlik vissza a koronavírus-járvány alatt újra felfedezett erkély eredete. Számos funkciója mellett egykor...","id":"202034__erkelyreneszansz__a_perzsaktol_maig__nyitott_terek__tarsas_let","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd6b86b-9ce8-4992-9547-3db981a81d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d875e843-f2b2-4af3-b663-119a80defcdd","keywords":null,"link":"/360/202034__erkelyreneszansz__a_perzsaktol_maig__nyitott_terek__tarsas_let","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:00","title":"A perzsáktól indult az erkélyek története, s most reneszánszukat élik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c638fe6d-2156-42e7-b516-405f95ae7d07","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Bár a felvonulás idén elmarad, a Pride-hónap pedig hétnapos rendezvénysorozatra zsugorodott, a szervezők a 25. fesztivál apropóján jubileumot ünnepelnek. Honnan indult a hazai LMBTQ-mozgalom? Mit vártak a szervezők az első Pink Pikniktől? És miért volt olyan meghökkentő a meleg férfiak számára az első leszbikus egyesület? Születésnapi múltidézés Takács Máriával, a Labrisz Leszbikus Egyesület aktivistájával, a Meleg férfiak, hideg diktatúrák, és az Eltitkolt évek című filmek rendezőjével, illetve Hanzli Péter történésszel, aki sokáig a Pride szervezőcsapatában dolgozott, jelenleg pedig a Háttér Társaság és a Szimpozion Egyesület aktivistája.","shortLead":"Bár a felvonulás idén elmarad, a Pride-hónap pedig hétnapos rendezvénysorozatra zsugorodott, a szervezők a 25...","id":"20200822_LMBTQ_mozgalom_Pride_tortenelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c638fe6d-2156-42e7-b516-405f95ae7d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea7f31b-0c53-4ba8-8501-3ce31c1cdcf6","keywords":null,"link":"/kultura/20200822_LMBTQ_mozgalom_Pride_tortenelem","timestamp":"2020. augusztus. 22. 11:00","title":"„Attól féltem csak, hogy anyám meg ne lásson a tévében” – hogy indult a hazai LMBTQ-mozgalom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több sérült is van, teljes lezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Több sérült is van, teljes lezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","id":"20200823_baleset_harom_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32fe151-886d-4fb1-881d-ab0b2b6600c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_baleset_harom_halott","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:55","title":"Hárman meghaltak, amikor három autó összeütközött Hajdúdorognál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újpalotán, egy dohányboltban történt az eset.","shortLead":"Újpalotán, egy dohányboltban történt az eset.","id":"20200823_Belevagott_a_vedofalba_mert_az_elado_figyelmeztette_viseljen_maszkot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54727e01-83ef-4e8f-8a17-819d1e644192","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Belevagott_a_vedofalba_mert_az_elado_figyelmeztette_viseljen_maszkot","timestamp":"2020. augusztus. 23. 11:38","title":"Belevágott a védőfalba, mert az eladó figyelmeztette, viseljen maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]