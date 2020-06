Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d62a6eb-49ef-4b22-bb26-a1390b2d2a76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan bírálják az Amazont, amiért a cég szerintük minimális módon védi dolgozóit a koronavírus ellen. A vállalat most olyat tett, amitől talán megváltozik a kritikusok véleménye.","shortLead":"Sokan bírálják az Amazont, amiért a cég szerintük minimális módon védi dolgozóit a koronavírus ellen. A vállalat most...","id":"20200616_amazon_tavolsagtartas_kamerak_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d62a6eb-49ef-4b22-bb26-a1390b2d2a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2e3c56-9473-43d5-b00d-8fcedb0abe48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_amazon_tavolsagtartas_kamerak_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 16. 19:03","title":"Ez már tényleg sci-fi: távolságtartó kamerákat helyez ki telephelyein az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f089b2-701d-4bb6-a732-5b7a4f44f88d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézményt eredetileg azért hozták létre, hogy segítsék a két Korea között párbeszédet és együttműködést.","shortLead":"Az intézményt eredetileg azért hozták létre, hogy segítsék a két Korea között párbeszédet és együttműködést.","id":"20200616_Eszak_Korea_Koreakozi_osszekoto_iroda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f089b2-701d-4bb6-a732-5b7a4f44f88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34be5cf-e3fd-46f8-b47c-3aa21d5f8e4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_Eszak_Korea_Koreakozi_osszekoto_iroda","timestamp":"2020. június. 16. 10:26","title":"Észak-Korea felrobbantotta a Korea-közi összekötő irodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzmozgás a MagNet Banknak lett gyanús, a NAV pedig az Interpolt is értesítette kiszivárgott dokumentumok szerint.","shortLead":"A pénzmozgás a MagNet Banknak lett gyanús, a NAV pedig az Interpolt is értesítette kiszivárgott dokumentumok szerint.","id":"20200616_zimbabwe_penzmosas_magnet_interpol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d256855a-27fa-4660-aefd-a9dd624611df","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_zimbabwe_penzmosas_magnet_interpol","timestamp":"2020. június. 16. 10:49","title":"Magyar bankban akarhatott tisztára mosni kétmillió dollárt a zimbabwei kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cff9a5-9b2f-4a93-9807-a2177cb98d99","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brémában nyert és behozhatatlan előnyre tett szert az éllovas.","shortLead":"Brémában nyert és behozhatatlan előnyre tett szert az éllovas.","id":"20200616_bayern_munchen_bundesliga_bajnok_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15cff9a5-9b2f-4a93-9807-a2177cb98d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569e62a4-176b-429e-9227-a6ef8037ba7d","keywords":null,"link":"/sport/20200616_bayern_munchen_bundesliga_bajnok_foci","timestamp":"2020. június. 16. 22:55","title":"Zsinórban nyolcadszor bajnok a Bayern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008d2f0c-756e-41c4-b92e-4410209fe61b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"De 1945 után alaposan megváltozott a helyzet, majd megbékéltek a legfőbb ellenséggel, a franciákkal is, és együttműködésük jó ideje az európai integráció motorja. ","shortLead":"De 1945 után alaposan megváltozott a helyzet, majd megbékéltek a legfőbb ellenséggel, a franciákkal is, és...","id":"202024__a_nemetek_trianonja__revansizmus_pacifizmus__tordofes__birodalmi_visszalepegeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=008d2f0c-756e-41c4-b92e-4410209fe61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446b2843-e25b-40fe-b59d-7941df78dd0c","keywords":null,"link":"/360/202024__a_nemetek_trianonja__revansizmus_pacifizmus__tordofes__birodalmi_visszalepegeto","timestamp":"2020. június. 16. 15:00","title":"Ami a magyaroknak Trianon, az volt a németeknek Versailles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e431fd6b-244f-42ff-ad12-6620d4a85475","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hírt fia jelentette be. ","shortLead":"A hírt fia jelentette be. ","id":"20200617_Meghalt_Csurka_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e431fd6b-244f-42ff-ad12-6620d4a85475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76ffa1a-6739-4bcc-b648-f2efbfc402fb","keywords":null,"link":"/kultura/20200617_Meghalt_Csurka_Laszlo","timestamp":"2020. június. 17. 10:04","title":"Meghalt Csurka László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fa4bb3-f746-4ee0-b68e-88a4e4ce2c4c","c_author":"Lindner András","category":"360","description":"Alireza Firouzja máris egyedülálló eredményeket mutat fel, megverte a világbajnokot, és ha letaszítaná trónjáról, az eddigi rekorder Garri Kaszparovnál is fiatalabbként nyerhetné el a címet.","shortLead":"Alireza Firouzja máris egyedülálló eredményeket mutat fel, megverte a világbajnokot, és ha letaszítaná trónjáról...","id":"202024__perzsa_sakkherceg__villamkezu_irani__donto_fordulat__tronharc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46fa4bb3-f746-4ee0-b68e-88a4e4ce2c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e752049-9271-478d-8eb9-3fb3676f18ee","keywords":null,"link":"/360/202024__perzsa_sakkherceg__villamkezu_irani__donto_fordulat__tronharc","timestamp":"2020. június. 15. 17:00","title":"Sokan a közeljövő világbajnokát látják a 16 éves iráni sakkfenoménban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét.\r

","shortLead":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes...","id":"20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c5f605-d312-45ff-af49-d2b3c9dc67e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","timestamp":"2020. június. 16. 11:48","title":"Hétmillió forintra bírságolta az MKB Bankot a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]