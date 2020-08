Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ezen a meccsen vizsgálja meg az UEFA, milyen hatása lehet annak, ha beengedik a drukkereket a nemzetközi meccsekre.","shortLead":"Ezen a meccsen vizsgálja meg az UEFA, milyen hatása lehet annak, ha beengedik a drukkereket a nemzetközi meccsekre.","id":"20200825_foci_europai_szuperkupa_bayern_munchen_sevilla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bca1696-c914-47ef-840d-d6ae0bbbb5f0","keywords":null,"link":"/sport/20200825_foci_europai_szuperkupa_bayern_munchen_sevilla","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:59","title":"Lehetnek nézők a budapesti Szuperkupa-döntőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ee3f0d-4b05-49b5-b329-53bdada5d737","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közleményt adott ki a berlini Charité Egyetemi Kórház az intenzív osztályukon ápolt orosz ellenzéki politikusról. ","shortLead":"Közleményt adott ki a berlini Charité Egyetemi Kórház az intenzív osztályukon ápolt orosz ellenzéki politikusról. ","id":"20200824_alekszej_navalnij_mergezes_orvosok_charite_berlin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2ee3f0d-4b05-49b5-b329-53bdada5d737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88bc752-084c-42c9-981e-3c87b978bea5","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_alekszej_navalnij_mergezes_orvosok_charite_berlin","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:53","title":"A német orvosok szerint megmérgezték Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felbátorodva az olcsóbb iPhone SE sikerén, az Apple okosórájából is adna ki pénztárcabarát változatot.","shortLead":"Felbátorodva az olcsóbb iPhone SE sikerén, az Apple okosórájából is adna ki pénztárcabarát változatot.","id":"20200825_apple_watch_se_olcsobb_okosora_erkezhet_jovore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03b9633-3162-4386-a87b-fbdc4d4d6151","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_apple_watch_se_olcsobb_okosora_erkezhet_jovore","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:03","title":"Annyira bejött az olcsó iPhone, hogy hamarosan egy olcsó Apple Watch jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős mértékben nőtt a nagyobbik kormánypárt támogatottsága a járvány előtti időszakhoz képest.","shortLead":"Jelentős mértékben nőtt a nagyobbik kormánypárt támogatottsága a járvány előtti időszakhoz képest.","id":"20200826_partpreferencia_zavecz_research_kutatas_fidesz_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6602ebe-b9ee-4c02-8562-0499d1d550d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_partpreferencia_zavecz_research_kutatas_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:25","title":"Závecz: Erős, de közös listával megközelíthető a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179b227b-df62-4071-be62-8f44ceb9dbff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vasárnapi fehéroroszországi ellenzéki tüntetések megpecsételték Európa utolsó diktátorának sorsát. Az egykori erős ember most zavarodottnak és tanácstalannak tűnik, s a szövetségeseinek viselkedése sem egyértelmű.","shortLead":"A vasárnapi fehéroroszországi ellenzéki tüntetések megpecsételték Európa utolsó diktátorának sorsát. Az egykori erős...","id":"202035__feherorosz_valsag__elparolgott_felelem__vezeto_nelkul__a_veg_kezdete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=179b227b-df62-4071-be62-8f44ceb9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9eae88-a482-470f-9b2d-3dc05b06c320","keywords":null,"link":"/360/202035__feherorosz_valsag__elparolgott_felelem__vezeto_nelkul__a_veg_kezdete","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:00","title":"Már nem az a kérdés, megbukik-e Lukasenka, hanem az, mikor és hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A statisztikai adatok alapján úgy tűnik, a koronavírus-járvány jelenleg kevesebb életet követel Európában, mint a tavaszi első hullám idején. Az okokat egyelőre csak találgatják a szakemberek.","shortLead":"A statisztikai adatok alapján úgy tűnik, a koronavírus-járvány jelenleg kevesebb életet követel Európában, mint...","id":"20200825_koronavirus_halalozasi_arany_europa_covid_19_d61g_mutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fcede8-537a-429d-b78d-985b14884e9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_koronavirus_halalozasi_arany_europa_covid_19_d61g_mutacio","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:33","title":"Most kevésbé halálos Európában a koronavírus, és csak találgatják, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, nem ismétlődik meg a koronavírus miatti márciusi gyógyszerfelhalmozás.","shortLead":"Úgy tűnik, nem ismétlődik meg a koronavírus miatti márciusi gyógyszerfelhalmozás.","id":"20200825_gyogyszerek_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff84c5f-9e36-441d-b4d9-45cab09dc1cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_gyogyszerek_felvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 07:25","title":"Fogynak a tavasszal felhalmozott gyógyszerek, újra nő a patikák forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4636ec-433a-4c27-8fab-ada086d8b83d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A gondatlan tárolás miatt vagy egyéb baleset okán történt, hagyományos – azaz nem nukleáris – robbanások jó százéves történetében a bejrúti detonáció az erejét tekintve dobogós helyet ért el. A libanoni főváros kikötőjének raktárában tárolt veszélyes anyagra a helyi hatóságok és külföldi szakértők többször is felhívták a figyelmet, de hiába. A világ számos más helyén is gond lehet az ammónium-nitrát elhelyezésével.\r

\r

","shortLead":"A gondatlan tárolás miatt vagy egyéb baleset okán történt, hagyományos – azaz nem nukleáris – robbanások jó százéves...","id":"20200826_Ammoniumnitratrobbanasok_tortenete__a_bejruti_a_3_legnagyobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a4636ec-433a-4c27-8fab-ada086d8b83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7ddb68-5b22-4ced-91b3-07a4735f6a69","keywords":null,"link":"/360/20200826_Ammoniumnitratrobbanasok_tortenete__a_bejruti_a_3_legnagyobb","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:00","title":"Robbanástörténet: A bejrúti volt a 3. legnagyobb nem nukleáris detonáció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]