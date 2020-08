Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"618b8d75-af53-4e39-8dff-9405544b62df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évbe telt, míg sikerült lakcímkártyát szereznie egy idős leszbikus pár egyik tagjának a VII. kerületben, mivel az önkormányzat és a kormányablak nem volt hajlandó elismerni bejegyzett élettársi kapcsolatukat. ","shortLead":"Három évbe telt, míg sikerült lakcímkártyát szereznie egy idős leszbikus pár egyik tagjának a VII. kerületben, mivel...","id":"20200825_Onkormanyzat_leszbikus_par_lakcimkartya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=618b8d75-af53-4e39-8dff-9405544b62df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8d00b2-5a57-438f-9eee-ba512a02b1c1","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Onkormanyzat_leszbikus_par_lakcimkartya","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:12","title":"Évekig akadékoskodott az önkormányzat az idős leszbikus párral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c30d5c-4de5-4a47-a7ea-17faf1e79792","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem árulta el Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy kinek a pénzén nyaralt másfél hete az Adrián Szíjj László milliárdos vállalkozó luxusjachtján. A miniszter ugyanarra hivatkozott, mint annak idején a milliós vadászatot ajándékba kapó Semjén Zsolt: ez a magánélet része. ","shortLead":"Nem árulta el Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy kinek a pénzén nyaralt másfél hete az Adrián Szíjj László...","id":"20200825_szijjarto_adria_lady_mrd_jacht_nyaralas_korrupcio_szijj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c30d5c-4de5-4a47-a7ea-17faf1e79792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba55ad7-6af4-4563-8ee9-4767fa6666b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_szijjarto_adria_lady_mrd_jacht_nyaralas_korrupcio_szijj","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:05","title":"Szijjártó a Semjén-érvelést vette elő a luxusjachtos magyarázkodása közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c16c07d-6667-4db3-a811-7d48164746ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hans Sloane ugyanis rabszolgákat tartott.","shortLead":"Hans Sloane ugyanis rabszolgákat tartott.","id":"20200826_Megalapitotta_a_British_Museumot_most_megis_ledontottek_a_szobrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c16c07d-6667-4db3-a811-7d48164746ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b4ea12-7490-469e-82f3-267f7f0020d8","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Megalapitotta_a_British_Museumot_most_megis_ledontottek_a_szobrat","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:08","title":"Megalapította a British Museumot, most mégis ledöntötték a szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közéleti témájú Tranzit fesztiválon, Tihanyban beszél majd a miniszterelnök. ","shortLead":"A közéleti témájú Tranzit fesztiválon, Tihanyban beszél majd a miniszterelnök. ","id":"20200825_orban_viktor_tranzit_tihany_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f770e5a-9a94-4517-a3a4-a2d653716d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_orban_viktor_tranzit_tihany_beszed","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:36","title":"Orbán Tihanyban mondja el, milyen Magyarországot szeretne látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd619f7c-11b7-4521-b707-bd7b66e36e1b","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Asus a tavaly bemutatott ZenFone 6 folytatásaként idén két telefonnal is előrukkolt: a ZenFone 7 és a ZenFone 7 Próval, amelyek között nem sok különbséget találhatunk.","shortLead":"Az Asus a tavaly bemutatott ZenFone 6 folytatásaként idén két telefonnal is előrukkolt: a ZenFone 7 és a ZenFone 7...","id":"20200826_asus_zenfone_7_pro_zenfone_7_bemutato_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd619f7c-11b7-4521-b707-bd7b66e36e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b78f6af-75ea-49ac-8a4a-f61c96a16440","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_asus_zenfone_7_pro_zenfone_7_bemutato_specifikacio","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:33","title":"Hatalmas akkumulátor, bivalyerős processzor: megjött az Asus új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e87e11-e7b2-4b6a-b3a9-221bd0b81b87","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A háttérben a hírek szerint az állhat, hogy nem zökkenőmentes a lap és a vele egy szerkesztőségbe került Pesti Hírlap összecsiszolódása.","shortLead":"A háttérben a hírek szerint az állhat, hogy nem zökkenőmentes a lap és a vele egy szerkesztőségbe került Pesti Hírlap...","id":"20200825_168_ora_impresszum_media_pesti_hirlap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17e87e11-e7b2-4b6a-b3a9-221bd0b81b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a5c179-0681-4af2-8167-96ac6b1b02d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_168_ora_impresszum_media_pesti_hirlap","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:10","title":"Többen is felmondtak a 168 óránál, üres az impresszum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódott júliusban is a 2020-as trend: a születésszám már nem túl látványosan, de emelkedik. Eközben viszont annyival kevesebben haltak meg az egy évvel korábbihoz képest, hogy majdnem a tavaly ilyenkori felére esett a természetes fogyás.","shortLead":"Folytatódott júliusban is a 2020-as trend: a születésszám már nem túl látványosan, de emelkedik. Eközben viszont...","id":"20200825_szuletes_halal_nepesedes_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815c7cc4-c7a1-4cd3-abc6-a8884b53970c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_szuletes_halal_nepesedes_ksh","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:31","title":"Hónapok óta zuhan a halálozások száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a70eba-d789-4217-aad6-47e73d4bfa89","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Medián helyi felmérése szerint a közvélemény is három részre szakadt, de egészen máshogy, mint az önkormányzat. A kormánypárti képviselőknek és a polgármesternek valós támogatottságuk van, a polgármester ellen fordult DK-s és jobbikos képviselők mögül viszont még a saját pártjuk szavazóinak jó része is kihátrált. A relatív többséget ugyanakkor azok alkotják, akik értetlenül állnak az események előtt.","shortLead":"A Medián helyi felmérése szerint a közvélemény is három részre szakadt, de egészen máshogy, mint az önkormányzat...","id":"20200826_Median_Felfuggesztett_valasztoi_akarat_Godon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03a70eba-d789-4217-aad6-47e73d4bfa89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329bc610-7dac-48f0-8c82-93405e7e5ac4","keywords":null,"link":"/360/20200826_Median_Felfuggesztett_valasztoi_akarat_Godon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:00","title":"Medián: Háromfelé szakította Gödöt a politikai belharc ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]