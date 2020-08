A Warwicki Egyetem algoritmusa fedezett fel 50, úgynevezett exobolygó-jelöltet, vagyis olyan planétákat, melyek a Naprendszeren kívül helyezkednek el – írta a CNN.

A számítógépes programot a sok bolygó felfedézésében óriási szerepet játszó Kepler űrtávcső által gyűjtött adatatokkal oktatták, hogy képes legyen felismerni új bolygókat. Miután a szoftver elég okossá vált, a NASA egyéb adatbázisát is megmutatták neki. A program némi kutakodás után bukkant rá az említett új égitestekre.

A bolygókutatás igen nehézkes feladat, mert a tudósok munkáját több tényező is nehezíti. Vannak egyrészt úgynevezett hamis pozitív észlelések, amikor a csillagászok bolygónak hisznek valamit, ami valójában nem az. Ezeknek az értékeknek az ellenőrzésében segít az algoritmus, amely fejlesztői szerint "másodpercek alatt képes korábbi exobolygó-jelöltek osztályozására.

A most felfedezett bolygók közt vannak Föld-méretűek, és annál sokkal kisebbek, illetve olyanok is, amelyek mindössze 200 nap alatt kerülik meg a központi csillagot.

A mesterséges intelligenciát most megpróbálják felkészíteni egy magasabb szintre, amellyel elméletben a TESS űrszonda adatait is értelmezni tudja. A kutatók ettől a munkától is hasonló eredményt várnak.

