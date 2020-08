Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétezer katonát biztosít a spanyol kormány a régióknak a koronavírusos esetek felkutatására és nyomon követésére.","shortLead":"Kétezer katonát biztosít a spanyol kormány a régióknak a koronavírusos esetek felkutatására és nyomon követésére.","id":"20200825_koronavirus_jarvany_spanyolorszag_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68d3c90-cb38-4f58-9152-17d4c35f20a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_koronavirus_jarvany_spanyolorszag_hadsereg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:56","title":"A hadsereget is beveti Spanyolország a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem gyakori, hogy egy országon belül tél és nyár is alakuljon ki egyszerre, de Ausztráliában megtörtént.","shortLead":"Nem gyakori, hogy egy országon belül tél és nyár is alakuljon ki egyszerre, de Ausztráliában megtörtént.","id":"20200826_ausztralia_hoseg_homerseklet_minuszok_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bb0ad5-7c00-4fd7-911c-0367581e087a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_ausztralia_hoseg_homerseklet_minuszok_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:03","title":"Kettészakadt Ausztrália, az egyik részén 40, a másikon –4 fokot mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt nyomoz.","shortLead":"A hatóság csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt nyomoz.","id":"20200826_dagaly_verekedes_csoportosan_elkovetett_garazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0b50cd-bf4e-4d92-a9ce-9249ee44f5b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_dagaly_verekedes_csoportosan_elkovetett_garazdasag","timestamp":"2020. augusztus. 26. 22:18","title":"Ezeket a férfiakat keresi a rendőrség a Dagály strandon történt verekedés miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hosszú hétvégén zajlott akció során 67 szabálytalankodó autóst büntettek meg a rendőrök.\r

","shortLead":"A hosszú hétvégén zajlott akció során 67 szabálytalankodó autóst büntettek meg a rendőrök.\r

","id":"20200825_m7_es_autopalya_leallosav_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b94180e-ef84-41da-9369-2ad343120853","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_m7_es_autopalya_leallosav_birsag","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:26","title":"Összesen 7 millió forint bírságot osztott ki a rendőrség az M7-es leállósávját használó autósokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179b227b-df62-4071-be62-8f44ceb9dbff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vasárnapi fehéroroszországi ellenzéki tüntetések megpecsételték Európa utolsó diktátorának sorsát. Az egykori erős ember most zavarodottnak és tanácstalannak tűnik, s a szövetségeseinek viselkedése sem egyértelmű.","shortLead":"A vasárnapi fehéroroszországi ellenzéki tüntetések megpecsételték Európa utolsó diktátorának sorsát. Az egykori erős...","id":"202035__feherorosz_valsag__elparolgott_felelem__vezeto_nelkul__a_veg_kezdete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179b227b-df62-4071-be62-8f44ceb9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9eae88-a482-470f-9b2d-3dc05b06c320","keywords":null,"link":"/360/202035__feherorosz_valsag__elparolgott_felelem__vezeto_nelkul__a_veg_kezdete","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:00","title":"Már nem az a kérdés, megbukik-e Lukasenka, hanem az, mikor és hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106d097d-ea69-48f3-95e0-aaca670b5b89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rendkívül sikeres az állami közbeszerzéseken a Mészáros-közeli 4iG, amely az űrt is megcélozza. ","shortLead":"Rendkívül sikeres az állami közbeszerzéseken a Mészáros-közeli 4iG, amely az űrt is megcélozza. ","id":"20200826_orban_4ig_tavkozles_antenna_hungaria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=106d097d-ea69-48f3-95e0-aaca670b5b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba93c965-1727-4769-883c-1494c65117f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_orban_4ig_tavkozles_antenna_hungaria","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:33","title":"Újabb lépéssel került közelebb Orbán Viktor az egyik álmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94df2f91-2dec-4ee3-ad8e-e2526faf3459","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb lépéssel került közelebb Orbán Viktor ahhoz az álmához, hogy kizárólagos magyar tulajdonban lévő mobilszolgáltató is legyen a piacon. Közben az állami közbeszerzéseken rendkívül sikeres 4iG még az idén 300–350 fős létszámbővítést tervez, mert a Mészáros Lőrinc barátjának kezében lévő informatikai cég a műholdas távközlésben is tarolásra készül.","shortLead":"Újabb lépéssel került közelebb Orbán Viktor ahhoz az álmához, hogy kizárólagos magyar tulajdonban lévő mobilszolgáltató...","id":"202035__magyar_muhold__orban_es_aszuverenitas__kozmu_abaratoknal__a_bit_boldogit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94df2f91-2dec-4ee3-ad8e-e2526faf3459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0507d96-5775-448d-af91-44218488c3fa","keywords":null,"link":"/360/202035__magyar_muhold__orban_es_aszuverenitas__kozmu_abaratoknal__a_bit_boldogit","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:00","title":"Határ a csillagos ég: Mészáros egykori jobbkeze keres a műholdbizniszen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség indítványára letartóztatták azt a két férfit és egy nőt, akik megaláztak és bántalmaztak egy kábítószert kínáló férfit.



","shortLead":"Az ügyészség indítványára letartóztatták azt a két férfit és egy nőt, akik megaláztak és bántalmaztak egy kábítószert...","id":"20200826_Tragya_kenpor_diler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecb98f8-fb8d-4633-835a-1660827cb91f","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Tragya_kenpor_diler","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:56","title":"Trágyát tömtek a szájába és gödörbe dobtak egy dílert, mert kénport adott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]