[{"available":true,"c_guid":"fe384e58-d5ef-42e9-b730-103ae9b370ba","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Már a koronavírus-járvány előtt is megfigyelhető volt, hogy a ruházati márkák visszaszervezik a régiónkba a gyártást. Ezt a folyamatot pedig csak felerősítette a válság, amiből sokat profitálhatnak a hazai ruházati gyártók. ","shortLead":"Már a koronavírus-járvány előtt is megfigyelhető volt, hogy a ruházati márkák visszaszervezik a régiónkba a gyártást...","id":"20200826_magyar_ruhaipar_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe384e58-d5ef-42e9-b730-103ae9b370ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590d5116-d61a-49ad-9366-1757f3edd23c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_magyar_ruhaipar_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:30","title":"Akár nyerhetnek is a magyar ruházati cégek a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed48ef72-d983-4d1a-9f98-bc8ce05d4688","c_author":"MTI/Reuters","category":"gazdasag.zhvg","description":"Először vontak büntetőjogi felelősségre orvvadászt Kongóban: 2008 óta több mint 500 elefántot öltek meg azokon az expedíciókon, amiket a most 30 év börtönre ítélt férfi vezetett.","shortLead":"Először vontak büntetőjogi felelősségre orvvadászt Kongóban: 2008 óta több mint 500 elefántot öltek meg azokon...","id":"20200826_30_ev_bortonre_iteltek_egy_hirhedt_kongoi_orvvadaszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed48ef72-d983-4d1a-9f98-bc8ce05d4688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e736c3-05ac-449e-81e6-acd9d03c50da","keywords":null,"link":"/zhvg/20200826_30_ev_bortonre_iteltek_egy_hirhedt_kongoi_orvvadaszt","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:35","title":"30 év börtönre ítéltek egy hírhedt kongói orvvadászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség indítványára letartóztatták azt a két férfit és egy nőt, akik megaláztak és bántalmaztak egy kábítószert kínáló férfit.



","shortLead":"Az ügyészség indítványára letartóztatták azt a két férfit és egy nőt, akik megaláztak és bántalmaztak egy kábítószert...","id":"20200826_Tragya_kenpor_diler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecb98f8-fb8d-4633-835a-1660827cb91f","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Tragya_kenpor_diler","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:56","title":"Trágyát tömtek a szájába és gödörbe dobtak egy dílert, mert kénport adott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4be9e2-42e5-4629-9649-322381c81324","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint csalással rövidített meg sokakat Nagy József.\r

","shortLead":"A gyanú szerint csalással rövidített meg sokakat Nagy József.\r

","id":"20200826_csalas_rendorseg_nyomozas_kolcson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f4be9e2-42e5-4629-9649-322381c81324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7284118a-1aef-4f6d-a762-236db903ac77","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_csalas_rendorseg_nyomozas_kolcson","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:35","title":"Keresik a férfit, aki kamu mesékkel csalt ki pénzt többektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2d8eef-6978-4e26-abc9-a5b1393d49e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szíjj László luxusjachtján kikapcsolták a helyzetjelzőt, miután észrevették az Átlátszó fotósát. Hétfőn már visszakapcsolták.","shortLead":"Szíjj László luxusjachtján kikapcsolták a helyzetjelzőt, miután észrevették az Átlátszó fotósát. Hétfőn már...","id":"20200826_Lady_Mrd_helyzetjelzo_Szijjarto_jacht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef2d8eef-6978-4e26-abc9-a5b1393d49e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cbbc80-379c-4880-89f6-2e64c0a02067","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Lady_Mrd_helyzetjelzo_Szijjarto_jacht","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:29","title":"Visszakapcsolták a Lady Mrd helyzetjelzőjét, de Szijjártó akkor már nem volt a jachton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kenoshában kedden folytatódtak a tiltakozások, amelyek azután kezdődtek, hogy a rendőrök hátba lőttek egy afroamerikai férfit.

","shortLead":"Kenoshában kedden folytatódtak a tiltakozások, amelyek azután kezdődtek, hogy a rendőrök hátba lőttek egy afroamerikai...","id":"20200826_Tuntetes_es_gyujtogatas_Wisconsinban_rendkivuli_allapotot_hirdettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c451d74-66d4-433d-a2a6-5a70e7b5dc01","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Tuntetes_es_gyujtogatas_Wisconsinban_rendkivuli_allapotot_hirdettek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:17","title":"Tüntetés és gyújtogatás Wisconsinban, rendkívüli állapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e87ec-bae0-41b0-9463-9b138e63ff07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterként és munkáltatóként sem beszélhetett volna Szijjártó Péter arról, hogy kirúghatják, aki home office-t kér - mondta a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke.","shortLead":"Miniszterként és munkáltatóként sem beszélhetett volna Szijjártó Péter arról, hogy kirúghatják, aki home office-t kér...","id":"20200826_szakszervezet_szijjarto_home_office","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e08e87ec-bae0-41b0-9463-9b138e63ff07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09472b08-066e-4509-a729-1e18e86324a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_szakszervezet_szijjarto_home_office","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:12","title":"A szakszervezeti elnök szerint Szijjártó törvénytelenül fenyegethette meg a home office-t kérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68be9e8-ee4b-4867-8233-da831cf5872a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ahhoz, hogy bizonytalan helyzetben előrejuthassunk, át kell lépni a küszöbön, a „világ végén” húzódó határvonalon. Ehhez pedig ki kell mondani azt az egyszerű, ám ördögien nehéz mondatot: „Nem tudom.”","shortLead":"Ahhoz, hogy bizonytalan helyzetben előrejuthassunk, át kell lépni a küszöbön, a „világ végén” húzódó határvonalon...","id":"20200826_Ezert_erdemes_neha_kimondani_azt_hogy_Nem_tudom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e68be9e8-ee4b-4867-8233-da831cf5872a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e93b98c-cb66-4b8e-88d6-dbe83887f62c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200826_Ezert_erdemes_neha_kimondani_azt_hogy_Nem_tudom","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:15","title":"Ezért érdemes néha kimondani azt, hogy \"Nem tudom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]