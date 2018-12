Kevesen tudják, de az Infinity Blade nevű, igen látványos mobiljáték is a Fortnite-ot fejlesztő stúdióhoz köthető. Az Epic Games most mindhárom részt levette az App Store-ból, és később sem teszik elérhetővé. A döntés végleges, és jó okuk volt rá.

Egy időben az Infinity Blade játékokkal mutatta be az aktuális iPhone-modellek tudását az Apple, hiszen a látványos programok remekül illusztrálták, mire képesek az új készülékek.

Az Infinity Blade-ből három rész jelent meg, azok azonban, akik nem szerezték be őket időben, már nem is fogják tudni megvásárolni: ugyanis a játékot fejlesztő Epic Games (igen, ők állnak a Fortnite mögött is) úgy döntött, felhagynak a program gondozásával.

A stúdió közleményében (finom megfogalmazás mellett) annyit írt, egyre nehezébbé vált, hogy csapatuk érdemben tudjon foglalkozni a játékkal. Ez több mint valószínű, hogy a Fortnite elképesztő sikere miatt alakult így, a stúdió pedig jobbnak látta, ha egy pénzügyileg is nagyobb hasznot hozó programra áldozza idejét és energiáját. Pláne most, hogy közölték: nekimennek a Play áruháznak és a Steamnek.

Az Epic Games döntésével mindhárom Infinity Blade lekerül(t) az App Store-ból. Azok, akik korábban megvásárolták, később is letölthetik (illetve a már letöltött játékok nem tűnnek el a készülékekről), de a többiek számára már semmilyen módon nem lesznek elérhetők.

