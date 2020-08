Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A TSMC ígéri, 2022 végére jöhetnek az olyan okostelefonok, amelyekben már 3 nanométeres gyártási technológiával készülő processzorok kerülnek.
Hogy mi kerül a következő telefonjába? Jönnek a 3 nm-es processzorok – sőt A hatóságok korábban már a víz és az áram lekapcsolásával is megpróbálták megakadályozni a bulikat.
„Megérdemeltem" – rendőrségi ügy lett abból, hogy a TikTok-sztárok járvány idején partiztak
Az Átlátszó több forrásból úgy értesült, az ITM helyettes államtitkára, Solymár Károly Balázs és szintén a minisztériumban dolgozó partnere egy törökországi úton fertőződött meg július elején, azonban ezt a tárca nem hozta nyilvánosságra. Az ITM-et kerestük az ügyben, de egyelőre nem reagáltak. Átlátszó: Eltitkolta az ITM, hogy koronavírusos lett az egyik helyettes államtitkár
A mindössze 19 láb hosszú jármű víz alatti biztonsági kerítések telepítésére szolgál.
Ez az apróság az amerikai haditengerészet legkisebb hajója
Az emberek egészségére is potenciális veszélyt jelent, ha szennyezettek a tengeri élőlények.
Kórokozókat és tápszert is találtak a kagylókban
Az Epic Games és az Apple között kirobbant jogi vita miatt utóbbi nemrég úgy döntött: minden hozzáférést megvon az amerikai kiadótól. Néhány éve pedig még a kiadó játékaival promózták, milyen erős hardver is van az iPhone-okban.","shortLead":"Az Epic Games és az Apple között kirobbant jogi vita miatt utóbbi nemrég úgy döntött: minden hozzáférést megvon...","id":"20200829_apple_fortnite_epic_games","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9577e88-3dbf-4d84-aaca-5cce9eba4dc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_apple_fortnite_epic_games","timestamp":"2020. augusztus. 29. 14:41","title":"Tíz év után vége a szerelemnek, az Apple kirúgta az App Store-ból a Fortnite fejlesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét aktivizálta magát a BeagleBoyz nevű észak-koreai hackerkollektíva. A szakértők szerint a kiberbűnözők pénzintézeteket és ATM-automatákat akarnak megbénítani. Figyelmeztetést adott ki az FBI: Észak-Korea hackercsapata megint bankokat támad
Az elhunytak száma nem emelkedett.
158 új koronavírus-fertőzött van, ez a második legmagasabb szám a járvány kezdete óta