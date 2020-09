Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka zászlóshajó kategóriás modellje igazi technológiai tűzijátéknak ígérkezik.","shortLead":"A stuttgarti márka zászlóshajó kategóriás modellje igazi technológiai tűzijátéknak ígérkezik.","id":"20200901_az_utolso_kedvcsinalo_video_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57285b24-daef-4c5d-9727-71395e1e3c24","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_az_utolso_kedvcsinalo_video_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:30","title":"Itt az utolsó kedvcsináló videó a teljesen új Mercedes S-osztályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6fb67-ffe9-4d62-bba0-8ccefffee3af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szomjas György filmrendező válogatása saját műveiből minden memoárnál és mélyinterjúnál beszédesebb.","shortLead":"Szomjas György filmrendező válogatása saját műveiből minden memoárnál és mélyinterjúnál beszédesebb.","id":"202035_konyv_mozi__filmnovellak_szomjas_gyorgy_kopaszkutya_es_atobbi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72a6fb67-ffe9-4d62-bba0-8ccefffee3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ac32ae-d19c-4a6a-8e15-3cbd3d7b20ad","keywords":null,"link":"/360/202035_konyv_mozi__filmnovellak_szomjas_gyorgy_kopaszkutya_es_atobbi","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:00","title":"„Még nem film és már nem irodalom” – a Kopaszkutya és a Falfúró születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968197a6-8559-4a09-a448-9f46c340f9f9","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A velünk élő stressz okozta mindennapos akadályok elhárítása igazi kihívás. Bár sokan sokféleképpen szembesülünk vele, egy biztos: a stressz szinte mindenütt jelen van, és a kiegyensúlyozott, kisimult élethez – amelyet egyaránt meghatároz fizikai és szellemi-lelki jóllétünk – ezzel kell is foglalkoznunk. De hogyan álljunk neki, mi férhet bele egy napba? Mutatunk néhány tippet, amelyek beválhatnak, és megvalósításukhoz mindössze egy kis odafigyelésre van szükség!","shortLead":"A velünk élő stressz okozta mindennapos akadályok elhárítása igazi kihívás. Bár sokan sokféleképpen szembesülünk vele...","id":"sedacurforte_20200902_tippek_stressz_feszultseg_napirutin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=968197a6-8559-4a09-a448-9f46c340f9f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25990e97-3442-4e70-b27d-f1b0d8a1a183","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200902_tippek_stressz_feszultseg_napirutin","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:30","title":"4 tipp: a stresszt leküzdeni nem is olyan bonyolult!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"6630b8c4-8e90-44c6-84ef-a618ea55d451","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"3da94f32-b7a0-4fec-b6cd-2798d034cbdc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Jóval a Facebook előtt, kézműves titkosszolgálati módszerekkel szokatlanul sikeres konteót gyártottak Moszkvában és Kelet-Berlinben arról, hogy a HIV-vírus egy amerikai laborból szabadult ki.\r

","shortLead":"Jóval a Facebook előtt, kézműves titkosszolgálati módszerekkel szokatlanul sikeres konteót gyártottak Moszkvában és...","id":"20200831_AIDS_amerikai_labor_szovjet_alhir_Fort_Detrick_Operation_Infektion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da94f32-b7a0-4fec-b6cd-2798d034cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef0c644-f045-4b52-8244-ee8f51e87ad8","keywords":null,"link":"/360/20200831_AIDS_amerikai_labor_szovjet_alhir_Fort_Detrick_Operation_Infektion","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:00","title":"Csaknem 40 éve kiirthatatlan a KGB-s fake news az AIDS eredetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","shortLead":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","id":"20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246dc9e5-78f6-453a-8bf0-edf25434701f","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:33","title":"Bezártak egy kőbányai óvodát, mert koronavírusos az egyik dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanítási időszakban érvényes menetrend szerint járnak mostantól a BKK járatai.","shortLead":"A tanítási időszakban érvényes menetrend szerint járnak mostantól a BKK járatai.","id":"20200901_bkk_menetrend_iskolakezdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a436414e-5d8c-48df-acff-d6c2752d566c","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_bkk_menetrend_iskolakezdes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:24","title":"Tudjon róla: megváltozott a BKK menetrendje az iskolakezdéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7119722-9748-43c5-b21e-d9c374d91776","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ketten megsérültek, az incidens után a mozi átmenetileg bezárt.","shortLead":"Ketten megsérültek, az incidens után a mozi átmenetileg bezárt.","id":"20200901_A_Tenet_vetitese_alatt_beszakadt_a_mennyezet_egy_szingapuri_moziban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7119722-9748-43c5-b21e-d9c374d91776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2335e5b3-e512-45ec-af93-1f0dbec4d723","keywords":null,"link":"/elet/20200901_A_Tenet_vetitese_alatt_beszakadt_a_mennyezet_egy_szingapuri_moziban","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:38","title":"A Tenet vetítése alatt beszakadt a mennyezet egy szingapúri moziban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti bezárkózás korábban nem látott magasságokba röpítette a videobeszélgetős alkalmazásokat. A Zoomnál ez dollárban is kifejeződött. Nagyon sokban.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti bezárkózás korábban nem látott magasságokba röpítette a videobeszélgetős alkalmazásokat...","id":"20200901_zoom_bevetel_2020_q2_2021_uzleti_negyedev_piaci_kapitalizacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc83ffc-e174-4a07-8ff8-5eac3ebed122","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_zoom_bevetel_2020_q2_2021_uzleti_negyedev_piaci_kapitalizacio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 23:21","title":"Nagyot néztek a Zoomnál, mennyi pénz ömlött a kasszába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]