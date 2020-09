Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új médiatörvényt terveznek életbe léptetni Ausztráliában, ezt azonban nagyon nem támogatja a Facebook.","shortLead":"Új médiatörvényt terveznek életbe léptetni Ausztráliában, ezt azonban nagyon nem támogatja a Facebook.","id":"20200901_facebook_ausztralia_mediatorveny_bejegyzes_megosztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3274e32-6714-494f-8161-3147953ab44a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_facebook_ausztralia_mediatorveny_bejegyzes_megosztasa","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:33","title":"A Facebook megzsarolta Ausztráliát: ha jön az új médiatörvény, nem oszthatnak meg híreket az oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d242bc69-4956-4087-ad13-7860926338dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ünnepi emblémával köszönti az új tanévet az első tanítási nap alkalmából a Google kereső főoldala.","shortLead":"Ünnepi emblémával köszönti az új tanévet az első tanítási nap alkalmából a Google kereső főoldala.","id":"20200901_az_elso_tanitasi_nap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d242bc69-4956-4087-ad13-7860926338dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3496c0-f65c-4305-a5d3-fde4f361879d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_az_elso_tanitasi_nap","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:53","title":"Az első tanítási nap miatt változott ma a Google logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A veszélyhelyzet vége után is látványosan növekszik a csomagküldés forgalma, a Magyar Posta már azon dolgozik, hogy a karácsonyi csúcsszezont átcsoportosítással és munkaidőkerettel vigye végig.","shortLead":"A veszélyhelyzet vége után is látványosan növekszik a csomagküldés forgalma, a Magyar Posta már azon dolgozik...","id":"20200901_posta_csomag_jarvany_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c996c8d-da57-4bfe-8825-7200eff9f7d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_posta_csomag_jarvany_karacsony","timestamp":"2020. szeptember. 01. 06:22","title":"Elkezdtek a karácsonyi rohamra készülni a Magyar Postánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a9f82a-02d7-47d5-b6bd-cb4a27db23fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha bolygókat látna az ember, olyan hatása van Kiss Krisztina képeinek. 