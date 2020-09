Miközben a Huawei mobilokat gyártó részlege a processzorok megvonása miatt már így is nehéz helyzetbe került, szeptember 15-től újabb két cég, a Samsung, valamint a szintén dél-koreai SK Hynix is megvonja a kínai vállalattól az alkatrészeit.

A Huawei mobilos kilátásai eddig sem voltak túl rózsásak, hamarosan azonban még a mostaninál is jobban fájhat a kínai cég vezetésének feje. A Samsung, valamint a szintén dél-koreai SK Hynix is azt tervezi, hogy nem ad el több alkatrészt a távol-keleti vállalatnak – írja a koreai nyelvű Chosun llbo alapján az UPI. Utóbbi memóriachipek gyártásával foglalkozik.

Az értesülések szerint az üzleti kapcsolat szeptember 15-én szakadhat meg a két (illetve három) fél között, a dátum pedig nem véletlen: ezen a napon lép életbe az Egyesült Államok által korábban bejelentett korlátozó intézkedés. Ennek értelmében tilos lesz a Huawei számára olyan alkatrészeket értékesíteni, amelyeket amerikai gépekkel és/vagy amerikai szoftverek segítségével fejlesztettek ki.

© AFP / Fred Dufour

Mindez igen fájdalmasan érintheti az egyébként is nehéz helyzetben lévő Huaweit. Richard Yu, a vállalat vezetője korábban azt mondta, a Kirin processzorok letiltása miatt – amit a tajvani TSMC gyárt, de amerikai eszközök segítségével – a Mate 40 lesz az utolsó olyan telefon, amibe csúcsprocesszor kerül. Az elmúlt hetekben már arról is hallani lehetett, hogy a kínai cég kiszáll a mobilos piacból, és nem gyárt több okostelefont.

Az új szankció ugyanakkor a koreai cégeket is érzékenyen érinti. 2020 első félévben az SK Hynix 13,3 milliárd dolláros bevételének 40 százaléka a kínai exportból származott. Ugyanakkor az Egyesült Államoknak is fáj a dolog, nagyon sok pénzébe kerülhet ugyanis az amerikai kormánynak, hogy a telekommunikációs cégek lecseréljék a Huawei eszközeit. A kínai vállalat eközben trükközik, és a processzorokat a kínai SMIC gyártósorairól próbálja meg beszerezni, ez azonban hosszú távon nem jelent életképes alternatívát. Azért nem, mert az SMIC-t is érintheti az amerikai tiltás: az amerikaiak megakadályozhatják, hogy a vállalat beszerezze a gyártáshoz szükséges eszközöket.

