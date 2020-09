Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett osztály otthonról, digitálisan tanul tovább.","shortLead":"Az érintett osztály otthonról, digitálisan tanul tovább.","id":"20200910_koronavirus_gimnazium_buda_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b29d65c-3980-4cbb-9a3a-4215a221dc04","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_koronavirus_gimnazium_buda_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 10. 13:05","title":"Három diák koronavírusos egy budai gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Törvényi kizáró ok miatt nem újította meg a Klubrádió Budapest 92,9 MHz frekvenciára szóló jogosultságát a Médiatanács.","shortLead":"Törvényi kizáró ok miatt nem újította meg a Klubrádió Budapest 92,9 MHz frekvenciára szóló jogosultságát a Médiatanács.","id":"20200911_nmhh_mediatanacs_klubradio_frekvenciaengedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e29ee1b-440b-4695-8f26-249e486960df","keywords":null,"link":"/kkv/20200911_nmhh_mediatanacs_klubradio_frekvenciaengedely","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:23","title":"Az NMHH elveszi a Klubrádió frekvenciaengedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s hallgatókról Csányi Sándor színész a Facebookon megosztott üzenetében.\r

","shortLead":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s...","id":"20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171e00-1c6a-42e8-8529-5a74906d4e92","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:06","title":"Csányi Sándor: Nem volt ideológiai képzés az SZFE-n, én azt se tudtam, ki van kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11824a88-7e8d-4942-aab4-7e18c4eb1ba0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mélyül az egy hónappal ezelőtti választási csalás miatt kitört fehéroroszországi belpolitikai válság, A „főhős” Aljakszandr Lukasenka most már a megbántott államférfit adja. ","shortLead":"Mélyül az egy hónappal ezelőtti választási csalás miatt kitört fehéroroszországi belpolitikai válság, A „főhős”...","id":"20200909_lukasenka_feheroroszorszag_belarusz_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11824a88-7e8d-4942-aab4-7e18c4eb1ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e51e2f-f2bf-48ab-a6a9-635a503defdf","keywords":null,"link":"/vilag/20200909_lukasenka_feheroroszorszag_belarusz_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:30","title":"Sorra tűnnek el a fehérorosz ellenzék vezetői, és úgy tűnik, már Oroszország diktál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cb339e-b02c-47ca-abc1-3149b9c40a7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új tervekkel jelentkezett a Google, egyszerre kínálna megoldást San Francisco lakhatási problémáira és dolgozóinak elszállásolására. ","shortLead":"Új tervekkel jelentkezett a Google, egyszerre kínálna megoldást San Francisco lakhatási problémáira és dolgozóinak...","id":"20200911_google_varos_san_francisco_lakhatas_middlefield_park","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8cb339e-b02c-47ca-abc1-3149b9c40a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1a254a-56ec-4d12-bf93-a178dcb21bcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_google_varos_san_francisco_lakhatas_middlefield_park","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:03","title":"Merész terv: a Google egy egész várost építene az alkalmazottainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tervek szerint 2030-ra közlekedhet Budapesten az ötös metró, ami a Kálvin térig bevitt déli HÉV-vonalat kötné össze az északival.","shortLead":"A tervek szerint 2030-ra közlekedhet Budapesten az ötös metró, ami a Kálvin térig bevitt déli HÉV-vonalat kötné össze...","id":"20200910_Furjes_Balazs_megkezdtuk_az_5os_metro_tervezeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc09513-637d-481b-a472-9e54673dea6e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200910_Furjes_Balazs_megkezdtuk_az_5os_metro_tervezeset","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:15","title":"Fürjes Balázs: Megkezdtük az 5-ös metró tervezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületi tisztifőorvos elrendelte az intézmény egy épületének járványügyi zárlat alá vételét.","shortLead":"A kerületi tisztifőorvos elrendelte az intézmény egy épületének járványügyi zárlat alá vételét.","id":"20200910_koronavirus_idosotthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d249929-2bd4-46b2-85a1-3ef07f5d25d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_koronavirus_idosotthon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:30","title":"29 koronavírusos van a Kamaraerdei úti idősotthonban, egy gondozott meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Steve Cohen szerint a véleménynyilvánítás szabadságát és az egyetemi autonómiát is sérti a magyar kormány támadása a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel szemben.","shortLead":"Steve Cohen szerint a véleménynyilvánítás szabadságát és az egyetemi autonómiát is sérti a magyar kormány támadása...","id":"20200910_steve_cohen_level_orbannak_szfe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c3b9a1-1d0a-47fa-a6ae-fb8d40cceb2b","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_steve_cohen_level_orbannak_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 10. 19:16","title":"Orbánnak írt levelet a Színművészeti miatt egy amerikai kongresszusi képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]