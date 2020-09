Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miután az elsőre meghirdetett támogatási keret negyedóra alatt kimerült, a kormány folytatja a programot.","shortLead":"Miután az elsőre meghirdetett támogatási keret negyedóra alatt kimerült, a kormány folytatja a programot.","id":"20200910_elektromos_auto_palkovics_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77bd481-e419-4aee-a878-9542f3a13b13","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_elektromos_auto_palkovics_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 13:30","title":"Még több támogatást ígért Palkovics az elektromos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Itt a vége, már tényleg nincs hová mennem!” – értékelte a helyzetét Bíró Ica, aki szeptember 17-ére megkapta az újabb kilakoltatási értesítőt. Ez lesz a harmadik alkalom, amikor az egykori sztármodellt minden holmijával, kutyáival, rendőrségi biztosítás mellett kitessékelik az otthonából.\r

Van-e kitörési pont az önkormányzatoktól elvont bevételek okozta csapdából? Milyen lesz az Airbnb-szabályozás, miért is van dugó és lesz-e valaha egységes parkolási rendszer? M. Kiss Csaba faggatja Karácsony Gergelyt. ","shortLead":"Egyértelmű, hogy a Fidesz számára \"csak 22 van\" – céloz a következő választásra a főpolgármester a kormány és Budapest...","id":"20200910_Karacsony_Gergely_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eef96f-b474-43c9-a8de-136fde56e59c","keywords":null,"link":"/360/20200910_Karacsony_Gergely_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 19:00","title":"\"Annyira nem vagyunk hülyék, hogy ezt ne tudjuk elmagyarázni\" – Karácsony Gergely a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem teljesülnek a követeléseik, a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói sztrájkba lépnek. A hallgatók közben Palkovics Lászlótól kérik, hogy szólítsa fel lemondásra az intézmény fenntartását átvevő alapítvány kuratóriumát.","shortLead":"Ha nem teljesülnek a követeléseik, a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói sztrájkba lépnek. A hallgatók közben...","id":"20200910_szfe_sztrajk_palkovics_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f662a0-3933-49e4-8177-edacfd9a09e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_szfe_sztrajk_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:52","title":"Sztrájkra készülnek a Színművészeti dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c95ce2-fa03-451a-8d43-38ff0f2010d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Télen várhatóan csak fokozza majd a helyzetet az influenza.","shortLead":"Télen várhatóan csak fokozza majd a helyzetet az influenza.","id":"20200911_koronavirus_jarvany_szerbia_harmadik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c95ce2-fa03-451a-8d43-38ff0f2010d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57129b4-39f4-4936-9b51-560fca2a2ae6","keywords":null,"link":"/vilag/20200911_koronavirus_jarvany_szerbia_harmadik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:41","title":"Szerbiában már a harmadik hullámról beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6670759e-3eba-4c3f-b711-2cccaf1fb4f7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Benedek Fülöp vállalkozásában gyermekei is benne vannak.","shortLead":"Benedek Fülöp vállalkozásában gyermekei is benne vannak.","id":"202037_tiszapuspoki_aranykorona_csanyi_es_medgyessy_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6670759e-3eba-4c3f-b711-2cccaf1fb4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a792b131-a1df-426e-8c3a-32e0963cbad7","keywords":null,"link":"/360/202037_tiszapuspoki_aranykorona_csanyi_es_medgyessy_utan","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:00","title":"Medgyessy és Gyurcsány államtitkára összevonta agrárcégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]