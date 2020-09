Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 13 ezer beazonosított esetről tudni már Magyarországon.","shortLead":"Több mint 13 ezer beazonosított esetről tudni már Magyarországon.","id":"20200914_Koronavirus_beteg_fertozottet_regisztralt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962c7f2a-a42f-4880-adfd-9099dd81ecc4","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Koronavirus_beteg_fertozottet_regisztralt","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:24","title":"Meghalt öt koronavírusos beteg, 844 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70d0d0f-8cd9-4bde-b477-bba1fab2b46c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedes kor ellenére ezúttal egy szó szerint bejáratósan új veteránhoz van szerencsénk. ","shortLead":"A több évtizedes kor ellenére ezúttal egy szó szerint bejáratósan új veteránhoz van szerencsénk. ","id":"20200913_nem_eliras_38_kilometerrel_arulnak_egy_regi_vw_bogarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e70d0d0f-8cd9-4bde-b477-bba1fab2b46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be1f370-7d08-4103-bb2d-389409ca890c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_nem_eliras_38_kilometerrel_arulnak_egy_regi_vw_bogarat","timestamp":"2020. szeptember. 13. 06:41","title":"Nem elírás: 38 kilométerrel árulnak egy régi VW Bogarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fe03ac-8f21-434a-a5fa-3b8a405ed7af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Európában még viszolygást keltenek a rovarokból készült termékek, pedig sokkal takarékosabban lehet állatokat – és így áttételesen embereket – élelmezni ezzel a módszerrel.","shortLead":"Európában még viszolygást keltenek a rovarokból készült termékek, pedig sokkal takarékosabban lehet állatokat – és...","id":"202037_legyek_urai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82fe03ac-8f21-434a-a5fa-3b8a405ed7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb7e767-8671-45bc-8e00-3e29daafa7de","keywords":null,"link":"/360/202037_legyek_urai","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:15","title":"Tápláló fehérje, elsőosztályú trágya, liszt és olaj: őrölt légyből épül a jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec7f2a3-413d-4eed-8d32-ee62ba4a8203","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Nomadland című dráma nyerte a legjobb filmért járó Arany Oroszlán-díjat a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon - jelentette be a zsűri szombaton. A legjobb színésznőnek járó díjat a brit Vanessa Kirby kapta Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjében nyújtott alakításáért. A legjobb színésznek az olasz Pierfrancesco Favinót ítélték a hetvenes évek Olaszországában játszódó Padrenostróban nyújtott alakításáért.","shortLead":"A Nomadland című dráma nyerte a legjobb filmért járó Arany Oroszlán-díjat a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon...","id":"20200912_A_Nomadlande_az_Arany_Oroszlandij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec7f2a3-413d-4eed-8d32-ee62ba4a8203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2610e6-ce71-4d74-bf4d-efd07e2b9918","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_A_Nomadlande_az_Arany_Oroszlandij","timestamp":"2020. szeptember. 12. 21:36","title":"Óriási siker: rangos díjat kapott Mundruczó filmje Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eb771d-147f-43e8-a773-2a41bf09dfd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy munkatársa megfertőződött, most a tesztek eredményeit várják.","shortLead":"Egy munkatársa megfertőződött, most a tesztek eredményeit várják.","id":"20200914_karantent_kern_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67eb771d-147f-43e8-a773-2a41bf09dfd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15ec3d5-2718-42c6-bebc-47d67bd5ecb3","keywords":null,"link":"/elet/20200914_karantent_kern_andras","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:10","title":"Karanténba került Kern András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102d8f6d-de7e-4699-b11a-1d5bb1d56638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szavazással dönthetnek este arról a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai és diákjai, hogy hétfőn elinduljon-e az oktatás és, ha igen, hogyan. 12 napja tart az egyetemi blokád, amit az intézmény egyik oktatója, Karsai György szerint nem kedvtelésből tartanak fent a diákok. A miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken azt mondta, szerinte legalább a lehetőséget meg kellene adni az új, Vidnyánszy Attila által vezetett kuratóriumnak. ","shortLead":"Szavazással dönthetnek este arról a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai és diákjai, hogy hétfőn elinduljon-e...","id":"20200912_Szavazassal_donthetnek_az_SZFE_tanarai_es_diakjai_hogy_elinduljone_az_oktatas_hetfon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=102d8f6d-de7e-4699-b11a-1d5bb1d56638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a35f96-ea07-49b9-9461-82bfed772484","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Szavazassal_donthetnek_az_SZFE_tanarai_es_diakjai_hogy_elinduljone_az_oktatas_hetfon","timestamp":"2020. szeptember. 12. 19:49","title":"Szavazással dönthetnek az SZFE tanárai és diákjai, hogy elinduljon-e az oktatás hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felújítja a koronavírus-vakcina kifejlesztését célzó klinikai tesztelést az Oxfordi Egyetem. A klinikai ellenőrzést egy héttel ezelőtt függesztették fel, miután az egyik beoltott személy megbetegedetett.","shortLead":"Felújítja a koronavírus-vakcina kifejlesztését célzó klinikai tesztelést az Oxfordi Egyetem. A klinikai ellenőrzést...","id":"20200912_Felujitja_a_koronavirusvakcina_teszteleset_az_Oxfordi_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a73994b-e53d-4f70-ba52-15751e609ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_Felujitja_a_koronavirusvakcina_teszteleset_az_Oxfordi_Egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:10","title":"Folytatja a koronavírus-vakcina tesztelését az Oxfordi Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea három játszmában legyőzte a hazai közönség előtt játszó Giulia Gatto-Monticonét a római tenisztorna női selejtezőjének első fordulójában.","shortLead":"Babos Tímea három játszmában legyőzte a hazai közönség előtt játszó Giulia Gatto-Monticonét a római tenisztorna női...","id":"20200912_Babos_sikerrel_vette_a_selejtezo_elso_koret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57eeb687-8343-481e-aa3c-fe93b3926d1e","keywords":null,"link":"/sport/20200912_Babos_sikerrel_vette_a_selejtezo_elso_koret","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:24","title":"Babos sikerrel vette a selejtező első körét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]