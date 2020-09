Újabb virtuális eseményt jelentett be a Samsung szeptember 23-ra. A rendezvény eredeti elnevezése (Galaxy Unpacked for Every Fan) sokat elárul.

Nem is olyan régen, augusztus 5-én tartotta a Samsung nagy Galaxy Unpacked eseményét, ahol olyan új eszközöket mutatott be, mint a Galaxy Note20 család, a Galaxy Watch 3, a Galaxy Tab S7 Plus, illetve a Galaxy Buds Live. Szeptember 1-jén újabb online eseményt tartottak – akkor a Galaxy Fold2 összecsukható telefon volt a főszerepben –, majd rá egy napra háztartási újdonságait leplezte le a vállalat. Ez már önmagában nézve is impozáns termékkavalkád, azonban a Samsung „még nem végzett”, és szeptember 23-ra egy újabb Unpacked eseményt jelentett be, de persze ezt is a virtuális térben tartja.

A dél-koreai gyártó ugyan nem árulta el, hogy mi is lesz a bemutató tárgya, azonban az esemény angol elnevezése (Galaxy Unpacked for Every Fan) egyértelműen a Galaxy S20 olcsóbb változatára utal. Korábban még úgy hírlett, hogy a telefont Galaxy S20 Lite-nak fogják hívni, időközben azonban kiderült, várhatóan Galaxy S20 Fan Edition, azaz Galaxy S20 FE lesz a készülék neve.

Korábbi kiszivárgások szerint egy 5G-s telefonról van szó, amely valószínűleg 6,4”-es, 2300x1080 pixeles Super AMOLED kijelzőt kap, amely támogatja a 120 Hz-es frissítési frekvenciát. Három hátlapi kamerája lesz, az elsődleges érzékelő ugyanolyan 12 megapixeles Sony IMX555, mint amilyen az S20-on is található. Lesz egy 12 MP-es széleslátószögű érzékelő is, viszont a harmadik modul „csak” egy 8 MP-es teleobjektív lesz, 3x optikai zoommal. 4500 mAh-s akkumulátor gondoskodik majd a minél hosszabb hálózatfüggetlen működési időről.

A gyártó állítólag bátrabb lesz majd a színeket illetően, így narancssárga, levendula, zöld, piros és kék színű variációkról hallani. Izgalmas kérdés még a telefon ára. Feltehetően nem lesz olyan olcsó, mint a Google Pixel 4a vagy az iPhone SE (miután a Samsungnak van saját A sorozata), de azért jóval kedvezőbb áron kell kínálnia, mint a Galaxy S20-at. Szeptember 23-án, magyar idő szerint délután 4 órakor ez is kiderül majd a bemutatón, amelyen – virtuálisan – bárki részt vehet, ugyanis a Samsung élőben közvetíti majd a weboldalán.

