Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ea7d55d-1b49-4100-9dfe-a022259943e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetek már meglévő kontaktkövető alkalmazását egy nagy rendszerbe gyúrná össze az Európai Bizottság, hogy külföldön is lássák a polgárok, ha egy fertőzött emberrel kerülnek kapcsolatba.","shortLead":"A nemzetek már meglévő kontaktkövető alkalmazását egy nagy rendszerbe gyúrná össze az Európai Bizottság, hogy külföldön...","id":"20200917_koronavirus_jarvany_europai_unio_kontaktkovetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ea7d55d-1b49-4100-9dfe-a022259943e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49956c23-e846-47b0-bb58-d61b31c7829c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_koronavirus_jarvany_europai_unio_kontaktkovetes","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:03","title":"Már tesztelik az EU-szintű kontaktkövetést, hogy lassítsák a koronavírus terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4496c563-17f3-421f-8fa1-803a80c2d555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a Ray-Ban szemüvegeit is gyártó olasz Luxotica nevű céggel állt össze, hogy elkészítse az első AR-szemüvegét.","shortLead":"A Facebook a Ray-Ban szemüvegeit is gyártó olasz Luxotica nevű céggel állt össze, hogy elkészítse az első AR-szemüvegét.","id":"20200916_facebook_kiterjeszetett_valosag_szemuveg_ar_szemuveg_project_aria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4496c563-17f3-421f-8fa1-803a80c2d555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f410860e-f698-493e-87e2-771b3b6ff9f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_facebook_kiterjeszetett_valosag_szemuveg_ar_szemuveg_project_aria","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:53","title":"Bemondta Zuckerberg: 2021-ben jön a Facebook első kiterjesztett valóság-szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google algoritmusa mostantól képes lesz valós időben elmosni a felhasználó hátterét egy konferenciahívás közben. A cég viszont jelezte: ez lassítani fogja a gépet.","shortLead":"A Google algoritmusa mostantól képes lesz valós időben elmosni a felhasználó hátterét egy konferenciahívás közben...","id":"20200916_google_meet_videotelefonalas_videokonferencia_hatter_elmosodas_blur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa161183-79df-400b-85b1-fa160938bc18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_google_meet_videotelefonalas_videokonferencia_hatter_elmosodas_blur","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:03","title":"Eldugja a videohívások hátterét a Google Meet újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland GalaxyClub már tudni véli, mekkora kapacitással bíró akkumulátor kerül majd a Galaxy S21 Ultrába.","shortLead":"A holland GalaxyClub már tudni véli, mekkora kapacitással bíró akkumulátor kerül majd a Galaxy S21 Ultrába.","id":"20200917_samsung_galayy_s21_ultra_akkumulator_kiszivargott_informacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57d0c76-7df2-4e7f-9ce7-39b88af74ef3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_samsung_galayy_s21_ultra_akkumulator_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:33","title":"Nem lesz túl nagy meglepetés a Samsung Galaxy S21 Ultra akkumulátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma több mint 944 ezer, de bőven 20 millió ember már kigyógyult a betegségből.\r

\r

","shortLead":"A halálos áldozatok száma több mint 944 ezer, de bőven 20 millió ember már kigyógyult a betegségből.\r

\r

","id":"20200918_Koronavirus_harmincmillio_felett_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aa781b-4052-4b7e-a9ed-084f0ed863ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Koronavirus_harmincmillio_felett_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. szeptember. 18. 07:15","title":"Koronavírus: harmincmillió felett a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem lesznek olcsóak a PlayStation 5-höz készült hivatalos kiegészítők, és néhány szoftver esetében is szélesebbre kell majd nyitniuk a pénztárcájukat a játékosoknak.","shortLead":"Nem lesznek olcsóak a PlayStation 5-höz készült hivatalos kiegészítők, és néhány szoftver esetében is szélesebbre kell...","id":"20200917_sony_playstation_5_ps5_konzoljatek_konzol_jatekszoftver_videojatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63d42cf-9a9b-4d40-8180-e21874d23a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_sony_playstation_5_ps5_konzoljatek_konzol_jatekszoftver_videojatek","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:03","title":"Itt vannak az árak: ennyibe kerülnek majd a PS5-ös játékok és kiegészítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a volt fideszes alpolgármester, Fohsz Tivadar botránya miatt kezdeményezett jogszabálymódosítást.","shortLead":"A párt a volt fideszes alpolgármester, Fohsz Tivadar botránya miatt kezdeményezett jogszabálymódosítást.","id":"20200917_molesztalas_fohsz_szexualis_eroszak_parbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81f9f95-ed88-440d-833f-18480e8cc279","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_molesztalas_fohsz_szexualis_eroszak_parbeszed","timestamp":"2020. szeptember. 17. 16:25","title":"Törvényt módosítana a szexuális bűncselekményt elkövetőkkel szemben a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde32a30-c1cd-4733-88cf-6029588f8b41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kijárást egyelőre nem korlátozzák, ám szinte minden mást igen. Olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak az Orbán Viktor által most bejelentett kormányzati lépésekről.","shortLead":"A kijárást egyelőre nem korlátozzák, ám szinte minden mást igen. Olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak az Orbán...","id":"20200917_Tenyleg_csak_este_11_utan_tamad_a_virus_On_mit_gondol_a_kormany_uj_intezkedeseirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde32a30-c1cd-4733-88cf-6029588f8b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469f8b96-c194-4877-bb45-16c82f48eb51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Tenyleg_csak_este_11_utan_tamad_a_virus_On_mit_gondol_a_kormany_uj_intezkedeseirol","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:17","title":"Tényleg csak este 11 után támad a vírus? Ön mit gondol a kormány új intézkedéseiről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]