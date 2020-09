Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyobb a kereslet a házakra, mint a lakásokra.","shortLead":"Nagyobb a kereslet a házakra, mint a lakásokra.","id":"20200908_A_koronavirus_atbillentette_az_ingatlanpiacot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9142e3d-52b6-4596-8650-af95f3bb97a3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_A_koronavirus_atbillentette_az_ingatlanpiacot","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:45","title":"A koronavírus átbillentette az ingatlanpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Zinedine Zidane fiatal és már most nagyon drága focistákat tervez igazolni az öregedő Real Madridhoz.","shortLead":"Zinedine Zidane fiatal és már most nagyon drága focistákat tervez igazolni az öregedő Real Madridhoz.","id":"20200907_real_madrid_mbappe_haaland_camavinga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668fde72-fb8e-451b-817e-a27ddbcbabeb","keywords":null,"link":"/sport/20200907_real_madrid_mbappe_haaland_camavinga","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:28","title":"Újra galaktikus csapatot építenek Madridban nyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani a kitűzött tárgyalásokat, így a bizonyítási eljárás csak most kezdődhetett meg.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani a kitűzött tárgyalásokat, így a bizonyítási eljárás csak most...","id":"20200908_hableany_setahajo_baleset_bizonyitasi_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4aee461-9e70-413c-a513-ea7af8b5f2a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_hableany_setahajo_baleset_bizonyitasi_eljaras","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:59","title":"Hableány-baleset: megkezdődött a bizonyítási eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakosság viszonylag sok eurót vett, mikor 345 forinton volt az árfolyam, és sok pénz került a bankszámlákra.","shortLead":"A lakosság viszonylag sok eurót vett, mikor 345 forinton volt az árfolyam, és sok pénz került a bankszámlákra.","id":"20200908_Kevesbe_penzeli_a_lakossag_az_allamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf072cb4-3079-4b61-955c-66d0235ad2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200908_Kevesbe_penzeli_a_lakossag_az_allamot","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:16","title":"Kevésbé pénzeli a lakosság az államot, pedig nagy szükség lenne rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehezen bírja a Nemzeti Színház igazgatója a jelenlegi időszakot, de annyi támogatást kap, hogy úgy érzi, muszáj végigcsinálnia. ","shortLead":"Nehezen bírja a Nemzeti Színház igazgatója a jelenlegi időszakot, de annyi támogatást kap, hogy úgy érzi, muszáj...","id":"20200908_Vidnyanszky_Attila_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4423692-bb2e-4cb4-941a-e8ef1b8f56b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_Vidnyanszky_Attila_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:35","title":"Vidnyánszky Attila: Egyedül ezt nem is bírnám, ha nem éreznék ekkora társadalmi támogatottságot a hátam mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ősszel kerülhet az Országgyűlés elé az otthoni munkavégzést segítő jogszabály-módosítás. 