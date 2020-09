Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71a05850-ace0-4d77-abd8-8f14cea16f00","c_author":"HVG360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20200921_Emlekeznek_Shrek_hagymajara__Nagy_Gabor_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71a05850-ace0-4d77-abd8-8f14cea16f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79018f53-d8b2-4ada-80cf-651c78e73274","keywords":null,"link":"/360/20200921_Emlekeznek_Shrek_hagymajara__Nagy_Gabor_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:20","title":"Emlékeznek Shrek hagymájára? – Nagy Gábor a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186e3a40-28ad-4d7c-b31c-227aac1d24d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Petrov Iván is indul a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöki posztjáért a szervezet jövő vasárnapi tisztújító közgyűlésén.","shortLead":"Petrov Iván is indul a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöki posztjáért a szervezet jövő vasárnapi tisztújító közgyűlésén.","id":"20200919_Verseny_lesz_az_uszoszovetseg_vezeteseert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=186e3a40-28ad-4d7c-b31c-227aac1d24d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af4396b-47fe-424f-a2ec-1ae37ca3c643","keywords":null,"link":"/sport/20200919_Verseny_lesz_az_uszoszovetseg_vezeteseert","timestamp":"2020. szeptember. 19. 15:50","title":"Verseny lesz az úszószövetség vezetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután nagy a konkurensek nyomása, a Google is kénytelen fejleszteni okostermosztátját, a Nestet. Úgy hírlik, hogy az egyik izgalmas projektjének végeredménye is a készülékbe kerülhet.","shortLead":"Miután nagy a konkurensek nyomása, a Google is kénytelen fejleszteni okostermosztátját, a Nestet. Úgy hírlik...","id":"20200920_google_nest_termosztat_soli_radar_fcc_tesztjelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74df9a02-cb9d-43b3-8d7f-5f58c8b8dadb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_google_nest_termosztat_soli_radar_fcc_tesztjelentes","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:03","title":"Különleges kis radart költöztetne otthonainkba a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cf6c16-29f9-4b0b-945c-90becb558a34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy minden földi jóval ellátott luxusautóból lecsupaszított változat készül. ","shortLead":"Ilyen az, amikor egy minden földi jóval ellátott luxusautóból lecsupaszított változat készül. ","id":"20200921_igy_mutatna_a_lemezfelnis_fapados_uj_mercedes_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57cf6c16-29f9-4b0b-945c-90becb558a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074cb25a-410e-4790-9a77-bd68b33ea858","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_igy_mutatna_a_lemezfelnis_fapados_uj_mercedes_sosztaly","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:59","title":"Így mutatna a lemezfelnis fapados új Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24266d40-501f-4ad3-aebd-6d228cbe39da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság meghozta az első fokú ítéletét a 41-es, illetve 17-es villamoson tomboló férfi ügyében. Mindenki fellebbezett.","shortLead":"A bíróság meghozta az első fokú ítéletét a 41-es, illetve 17-es villamoson tomboló férfi ügyében. Mindenki fellebbezett.","id":"20200921_villamos_nigeriai_fiatal_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24266d40-501f-4ad3-aebd-6d228cbe39da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e75042-abe5-4d89-be64-736277e6e530","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_villamos_nigeriai_fiatal_tamadas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:02","title":"Három év börtönt kapott a nigériai fiatalokat üveggel dobáló férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105ecfbb-d43c-45d3-a4af-26956138209b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hangos zene miatt törhetett ki a balhé.","shortLead":"A hangos zene miatt törhetett ki a balhé.","id":"20200921_gyongyos_szomszedj_lovoldozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=105ecfbb-d43c-45d3-a4af-26956138209b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45dae94-dcfd-4834-8768-51ca4dae405a","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_gyongyos_szomszedj_lovoldozes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:37","title":"Rálőtt egy nő Gyöngyösön a szomszédjaira, miután összevesztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hansi Flick nem ért egyet azzal, hogy megrendezik a meccset. ","shortLead":"Hansi Flick nem ért egyet azzal, hogy megrendezik a meccset. ","id":"20200920_Europai_Szuperkupa_Bayern_szurkolok_labdarugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5dd2c-d102-42ce-9d10-67d304533957","keywords":null,"link":"/sport/20200920_Europai_Szuperkupa_Bayern_szurkolok_labdarugas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 14:27","title":"Európai Szuperkupa: 2100 Bayern-szurkoló utazna Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha érvényes és eredményes lesz a pályázat, akkor még 2022 tavasza előtt elkezdődhet a kivitelezés. ","shortLead":"Ha érvényes és eredményes lesz a pályázat, akkor még 2022 tavasza előtt elkezdődhet a kivitelezés. ","id":"20200921_sor_wellnes_urmenyi_dreher_kastely_felujitas_felcsut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50701738-790f-4b76-816d-3f766ee21072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_sor_wellnes_urmenyi_dreher_kastely_felujitas_felcsut","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:24","title":"Sör-wellness is lesz az egykori Dreher-kastélyban, amit milliárdokért újítanak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]