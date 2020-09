Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a forint gyengülése, az euróval szemben csak a tavasz legrosszabb két napján volt gyengébb.","shortLead":"Folytatódik a forint gyengülése, az euróval szemben csak a tavasz legrosszabb két napján volt gyengébb.","id":"20200923_forint_arfolyam_euro_gyengules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8043d56-301c-477a-88e3-ffa59c1db37c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_forint_arfolyam_euro_gyengules","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:59","title":"Öthavi mélyponton a forint, 364 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utasok száz eurót fizettek volna a fuvarért Budapesten.","shortLead":"Az utasok száz eurót fizettek volna a fuvarért Budapesten.","id":"20200924_taxi_afganisztan_hatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258e0d4e-0901-4c3b-91cb-ce8b8b0564a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_taxi_afganisztan_hatar","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:46","title":"Két évet kapott első fokon a taxis, aki afgánokat fuvarozott a határhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus terjedése miatt Ausztriát is rizikós országnak ítélte meg Krajčí.","shortLead":"A koronavírus terjedése miatt Ausztriát is rizikós országnak ítélte meg Krajčí.","id":"20200923_Kockazatos_besorolasu_Magyarorszag_Szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4532d7b-15ae-47e3-b1ed-80794a6ed523","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Kockazatos_besorolasu_Magyarorszag_Szlovakia","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:08","title":"Kockázatos besorolású országnak minősítené Magyarországot a szlovák egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dbcf70-68c1-42c5-a47e-387094fd3e87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkán előforduló jelenetet rögzített egy autópályakamera.","shortLead":"Ritkán előforduló jelenetet rögzített egy autópályakamera.","id":"20200921_Jol_vizsgazott_a_soderagy_es_a_kamionos_is_menekulo_uton__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85dbcf70-68c1-42c5-a47e-387094fd3e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a62fca-1890-4742-bc06-44b3ac771d8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Jol_vizsgazott_a_soderagy_es_a_kamionos_is_menekulo_uton__video","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:20","title":"Ijesztő helyzetben vizsgázott jól két kamionos és a sóderágy – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság párt (PiS) eddig alkotmányos tisztséget nem viselt elnöke miniszterelnök-helyettesként tagja lesz a kormánynak – jelentette be csütörtökön Ryszard Terlecki, a kormánypárt frakcióvezetője. Ezzel vélik megoldani az előző héten kialakult kormányválságot.","shortLead":"Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság párt (PiS) eddig alkotmányos tisztséget nem viselt elnöke...","id":"20200924_jaroslaw_kaczynski_minszterelnok_helyettes_kormanyvalsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c51935-c5f6-4091-9d89-edef18609a66","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_jaroslaw_kaczynski_minszterelnok_helyettes_kormanyvalsag","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:33","title":"Kaczynski belép a lengyel kormányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acc375c-548b-4592-af92-ef54ed4ea28e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes koncepcióval ösztönözné az elektromos járművek használatát egy izraeli startup.","shortLead":"Érdekes koncepcióval ösztönözné az elektromos járművek használatát egy izraeli startup.","id":"20200923_tel_aviv_izrael_elektromos_auto_busz_electreon_toltes_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7acc375c-548b-4592-af92-ef54ed4ea28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c023a302-7a52-4bb7-96de-6ee7dc397236","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_tel_aviv_izrael_elektromos_auto_busz_electreon_toltes_ut","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:41","title":"Menet közben töltenék az elektromos kocsikat a tel-avivi utak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a80c09-93c7-40b5-ad67-0484e74052ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben 15 dolgozó kapta el a koronavírust, közülük öten már gyógyultan újra munkába állhattak. ","shortLead":"Az intézményben 15 dolgozó kapta el a koronavírust, közülük öten már gyógyultan újra munkába állhattak. ","id":"20200922_dolgozo_koronavirus_Orszagos_Onkologiai_Intezetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26a80c09-93c7-40b5-ad67-0484e74052ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654bdf0e-53c6-4e16-8f00-431526de839f","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_dolgozo_koronavirus_Orszagos_Onkologiai_Intezetben","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:23","title":"Országos Onkológiai Intézet: Egyetlen beteg sem fertőződött meg nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"200 ezer halott Amerikában, szigorítás a briteknél. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"200 ezer halott Amerikában, szigorítás a briteknél. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200923_Radar360_Maszk_nelkuli_utas_utott_kalauzt_rendelet_alapjan_helikopterezett_Szijjarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beec0012-f935-473f-beb9-166fdf41d94b","keywords":null,"link":"/360/20200923_Radar360_Maszk_nelkuli_utas_utott_kalauzt_rendelet_alapjan_helikopterezett_Szijjarto","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:54","title":"Radar360: Maszk nélküli utas ütött kalauzt, rendelet alapján helikopterezett Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]