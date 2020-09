Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ba80e5e-6273-4de0-93ef-57655e6e87dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A márka rengeteg extrát mutatott be legújabb sportkocsijaihoz.

","shortLead":"A márka rengeteg extrát mutatott be legújabb sportkocsijaihoz.

","id":"20200924_A_tuning_szetteket_is_bemutatta_a_BMW_az_uj_M3as_es_M4eshez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ba80e5e-6273-4de0-93ef-57655e6e87dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0a1ab0-f867-4d99-99e5-9749de8066e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_A_tuning_szetteket_is_bemutatta_a_BMW_az_uj_M3as_es_M4eshez","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:20","title":"Őrült részletekkel lehet még jobban feldobni az új BMW M3/M4-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55bdf63-5567-436e-8c5b-902ced1b2bcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Augusztusig majdnem 2 milliárd forint értékben mintegy 71 ezer ruházati cikket, több mint 25 ezer pár lábbelit, 11 ezer doboznál is több parfümöt, csaknem 9 ezer liter mosószert, és sok más hamis terméket vontak ki a piacról a NAV munkatársai.","shortLead":"Augusztusig majdnem 2 milliárd forint értékben mintegy 71 ezer ruházati cikket, több mint 25 ezer pár lábbelit, 11 ezer...","id":"20200925_Kamuparfumok_helyett_kamuruhakat_venne_a_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55bdf63-5567-436e-8c5b-902ced1b2bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ebec0-51b3-425b-8e98-9d76f4c175a2","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_Kamuparfumok_helyett_kamuruhakat_venne_a_magyar","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:06","title":"Kamuparfümök helyett kamuruhákat venne a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Vasas és a Debrecen kiemelkedően sokat tud fizetni, de nagy pénzeket lehet keresni a középcsapatoknál is. Nem Dzsudzsák lesz az NB II. legjobban fizetett focistája.","shortLead":"A Vasas és a Debrecen kiemelkedően sokat tud fizetni, de nagy pénzeket lehet keresni a középcsapatoknál is. Nem...","id":"20200924_dzsudzsak_otigba_vasas_debrecen_fizetes_nbii","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4c6b0c-cf15-4020-bf85-64a8fe4de771","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_dzsudzsak_otigba_vasas_debrecen_fizetes_nbii","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:15","title":"7,3 millió forintot is hazavihet egy másodosztályú focista Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a742cabc-ca45-485c-9377-aba62319f426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sorsfordító takarítás volt ez. ","shortLead":"Sorsfordító takarítás volt ez. ","id":"20200925_Kitakaritotta_a_garazst_a_karanten_alatt_tortenelmi_kinai_porcelanra_bukkant_egy_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a742cabc-ca45-485c-9377-aba62319f426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf707a4-c4ca-45cc-9ba3-66fbfcaf2c53","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Kitakaritotta_a_garazst_a_karanten_alatt_tortenelmi_kinai_porcelanra_bukkant_egy_ferfi","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:38","title":"Kitakarította a garázst a karantén alatt, történelmi kínai porcelánra bukkant egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff06f6f-78c2-4434-8895-55898910b14d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messier 87 galaxis középpontjában található szupermasszív fekete lyukról a 2019-ben bemutatott fotó után most egy videót is készítettek.","shortLead":"A Messier 87 galaxis középpontjában található szupermasszív fekete lyukról a 2019-ben bemutatott fotó után most...","id":"20200925_fekete_lyuk_messier_87_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dff06f6f-78c2-4434-8895-55898910b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdbc3bf-e1dd-44d7-a5d1-8d6a1ad38d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_fekete_lyuk_messier_87_video","timestamp":"2020. szeptember. 25. 09:33","title":"Videón is láthatjuk, mi történt egy fekete lyukkal 55 millió évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár közvetlen bizonyíték nincs arra, hogy az amerikai elnökválasztás befolyásolására készültek a kamu oldalak, Nathaniel Gleicher, a Facebook kiberbiztonsági vezetője szerint olyanok üzemeltették azokat, akik a 2016-os elnökválasztáskor aktívan dezinformáltak.","shortLead":"Bár közvetlen bizonyíték nincs arra, hogy az amerikai elnökválasztás befolyásolására készültek a kamu oldalak...","id":"20200925_facebook_orosz_hirszerzes_dezinformacio_kamu_profil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221311f5-a3e4-4218-b4d1-93c362e6cf71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_facebook_orosz_hirszerzes_dezinformacio_kamu_profil","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:33","title":"Lecsapott a kamu profilokra a Facebook, az orosz hírszerzés üzemeltethette őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kisteherautó is részese volt a balesetnek.

","shortLead":"Egy kisteherautó is részese volt a balesetnek.

","id":"20200925_m70_autopalya_kamion_kisteherauto_rendorseg_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5006c2-e7bb-4b39-8044-8d8a12c2cba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_m70_autopalya_kamion_kisteherauto_rendorseg_tuzoltok","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:10","title":"Öt kamion csattant össze az M70-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0569e936-02d0-4a97-be5e-e547cb21d6cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A terepszemlét önállóan végezni képes robotkutyák álltak szolgálatba az amerikai légierő egyik bázisán. A kísérleti jelleggel működő rendszerek moduláris felépítésűek, így a sérült, meghibásodott részek helyben is kicserélhetők.","shortLead":"A terepszemlét önállóan végezni képes robotkutyák álltak szolgálatba az amerikai légierő egyik bázisán. A kísérleti...","id":"20200924_ghost_robotics_robotkutya_amerikai_legiero_jarorozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0569e936-02d0-4a97-be5e-e547cb21d6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be487999-a621-4a15-bffe-2eb4e23a3ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_ghost_robotics_robotkutya_amerikai_legiero_jarorozes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:03","title":"Életerős robotkutyák járőröznek az amerikai légierő bázisán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]