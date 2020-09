Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Ingázó igazolvánnyal" segítené a határ mentén dolgozókat Románia - Külön sávot is biztosítanak a munkavállalóknak az átkelőknél.

Nem kell karanténba vonulnia annak, aki a romániai választásokról jön vissza Magyarországra - Az RMDSZ kérte a könnyítést az operatív törzstől.

Mit tanulhatunk a patkányoktól? - Összpontosíts a saját feladatodra, de közben másokra is figyelj – derül ki egy friss magyar-német kutatásból, amely a patkányok csoportos keresési eredményességét vizsgálta.

Kiberbűnözők támadják magyar kórházak informatikai rendszerét - A Nemzeti Kibervédelmi Intézet arra figyelmeztet, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó levelekkel támadják az egészségügyi intézmények infrastruktúráit.

Az ígértnél is jobban gyorsul 0-ról 200-ra az új McLaren - A brit gyártó nem tartotta magát a korábbi ígéretéhez, de emiatt most senki sem lehet szomorú. Orbán a Reutersnek: Néhány dologban elég makacsok vagyunk - Jó és rossz részei is vannak az EU új menekültügyi paktumának, de a magyarok továbbra sem akarnak nyílt társadalomban élni - mondta Orbán Viktor a Reutersnek. A miniszterelnök szerint Trump minden bizonnyal győzni fog, a Brexitért pedig leginkább az EU a felelős, a britek bátrak voltak a kilépéssel. Uniós oltalom alá kerül az akasztói szikiponty - A szilvásváradi pisztráng után második magyar édesvízi halként az akasztói szikiponty földrajzi árujelzője is uniós oltalmat kapott. Ezzel már 62-re emelkedett azoknak a magyar agrártermékeknek a száma, amelyek földrajzi árujelzője az Európai Unióban oltalmat élvez. A Samsungnak ez a megoldása az újfajta mobilok képernyőjének nagy problémájára - Sokan kritizálták a Samsung első összehajtható telefonját, hogy a két kijelzőfél közötti nagy görbület miatt könnyen juthatnak porszemek a zsanérba. A dél-koreai gyártó már elő is rukkolt a megnyugtató megoldással.