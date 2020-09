Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"968a4a29-60d3-4da5-be6d-716b87e6f28f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soós Zoltán új várost nem, de új szemléletet ígér a következő négy évre. Az RMDSZ jelöltjei nagyjából 200 településen nyertek. ","shortLead":"Soós Zoltán új várost nem, de új szemléletet ígér a következő négy évre. Az RMDSZ jelöltjei nagyjából 200 településen...","id":"20200928_soos_zoltan_marosvasarhely_onkormanyzati_valasztas_romania_rmdsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=968a4a29-60d3-4da5-be6d-716b87e6f28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fe839a-b485-4c10-95ee-d2d440703ada","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_soos_zoltan_marosvasarhely_onkormanyzati_valasztas_romania_rmdsz","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:13","title":"Marosvásárhelynek húsz év után újra magyar polgármestere van ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Bonafarm a gyakorlati oktatásban vállalna nagyobb szerepet.","shortLead":"A Bonafarm a gyakorlati oktatásban vállalna nagyobb szerepet.","id":"202039_bonafarm_akademia_az_agrarszakkepzesert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa98ca76-5f72-49bd-b9cc-9484b3ef4771","keywords":null,"link":"/360/202039_bonafarm_akademia_az_agrarszakkepzesert","timestamp":"2020. szeptember. 27. 12:15","title":"Csányi Sándor cége ráfekszik az agrárszakképzésre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több változás is jön a vonatozóknak a Dunántúlon.

","id":"20200928_vasut_mav_menetrend_olcsobb_jegyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2abc3a-e4ce-4d98-a773-0cce883d3ddb","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_vasut_mav_menetrend_olcsobb_jegyek","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:37","title":"Néhány vonat olcsóbb lesz a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TechCrunch szúrta ki, hogy nyilvánosan is elérhető az Amazon azon weboldala, ahol hatóságok kérhetnek ki ügyfelekre vonatkozó információkat a webshoprendszer üzemeltetőjétől.","shortLead":"A TechCrunch szúrta ki, hogy nyilvánosan is elérhető az Amazon azon weboldala, ahol hatóságok kérhetnek ki ügyfelekre...","id":"20200928_amazon_rendorseg_felhasznaloi_adatok_lekerese_weboldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f7cf9a-2c3e-48e9-9550-8a97352605a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_amazon_rendorseg_felhasznaloi_adatok_lekerese_weboldal","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:35","title":"Kikerült a nyilvános netre az űrlap, amin a hatóságok kikérhetik az Amazon-ügyfelek adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4853ab4e-42b5-4644-889e-92448d1ea542","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb rendőrségi videós összeállítás legérdekesebb tanulsága, hogy még mindig mennyien közlekednek becsatolt biztonsági öv nélkül.","shortLead":"A legfrissebb rendőrségi videós összeállítás legérdekesebb tanulsága, hogy még mindig mennyien közlekednek becsatolt...","id":"20200928_Egymas_utan_gurultak_a_rendorok_ele_a_biztonsagi_ovet_nem_hasznalo_autosok__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4853ab4e-42b5-4644-889e-92448d1ea542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d390c4a3-7dda-46ac-8f35-69f83f6c2a21","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Egymas_utan_gurultak_a_rendorok_ele_a_biztonsagi_ovet_nem_hasznalo_autosok__video","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:39","title":"Egymás után kapták ki a rendőrök a biztonsági övet nem használó autósokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03c0290-0da3-4fb0-b8ac-1294aba2bf2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség nyomozást, a közelben működő lőszergyár belső vizsgálatot indított.

","id":"20200928_babakocsi_lovedek_egerszolat_loszergyar_rendorseg_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03c0290-0da3-4fb0-b8ac-1294aba2bf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3468844-b77c-458d-bc7e-d6e36aad079b","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_babakocsi_lovedek_egerszolat_loszergyar_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:44","title":"Babakocsit talált el egy lövedék Egerszólátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia államfő kedden találkozik Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel.","shortLead":"A francia államfő kedden találkozik Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel.","id":"20200928_Macron_Europa_Oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86558e8c-218d-4dc3-af57-55a33ba23032","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Macron_Europa_Oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:44","title":"Macron: \"Ha békét akarunk az európai kontinensen, akkor együtt kell működnünk Oroszországgal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99d6081-bf78-42a1-aae4-96a4b33c3e18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menedzserautóként nálunk is népszerű Mondeo alaposan megváltozik.","shortLead":"A menedzserautóként nálunk is népszerű Mondeo alaposan megváltozik.","id":"20200928_Ford_Evos_neven_crossoverkent_szuletik_ujja_a_Mondeo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f99d6081-bf78-42a1-aae4-96a4b33c3e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a41dd74-c04d-4b66-9da8-582a39f1fd69","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Ford_Evos_neven_crossoverkent_szuletik_ujja_a_Mondeo","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:25","title":"Ford Evos néven crossoverként születik újjá a Mondeo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]