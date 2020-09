Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc6f2584-11af-4bad-8dac-7450b22be9d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az LG nem mondható az okostelefonok éllovasának, az utóbbi időben figyelemre méltó innovációs készségről tett tanúbizonyságot. Jó példája ennek az egyedülálló LG Wing, amelyet most behatóbban is megnézett egy tesztelő.","shortLead":"Bár az LG nem mondható az okostelefonok éllovasának, az utóbbi időben figyelemre méltó innovációs készségről tett...","id":"20200928_lg_wing_teardown_video_szarnyas_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc6f2584-11af-4bad-8dac-7450b22be9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82c9ef3-dc83-49cb-abe1-bf9c8a1e8ce3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_lg_wing_teardown_video_szarnyas_okostelefon","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:03","title":"Videón az LG szárnyas telefonjának titkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e550551-7f9b-4d43-8ef3-98b8dde21cad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most először hivatalosan is támogat egy elnökjelöltet.","shortLead":"Most először hivatalosan is támogat egy elnökjelöltet.","id":"20200928_Dwayne_Johnson_politizalni_kezdett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e550551-7f9b-4d43-8ef3-98b8dde21cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fd30b5-f80e-49f8-92fe-0e26daebba3c","keywords":null,"link":"/elet/20200928_Dwayne_Johnson_politizalni_kezdett","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:25","title":"Dwayne Johnson politizálni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cbe7fa-6bd7-43d0-b093-98cc9d22eb8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hősök teréről vonultak a barikád alá vont Vas utcai egyetemhez.\r

\r

\r

","shortLead":"A Hősök teréről vonultak a barikád alá vont Vas utcai egyetemhez.\r

\r

\r

","id":"20200927_Ismet_tobb_ezren_vonultak_az_utcara_az_SZFE_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41cbe7fa-6bd7-43d0-b093-98cc9d22eb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6352537-7289-4245-bae9-f7735ed00d28","keywords":null,"link":"/kultura/20200927_Ismet_tobb_ezren_vonultak_az_utcara_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 27. 19:24","title":"Ismét több ezren vonultak az utcára az SZFE mellett tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ismert fertőzöttek száma világszerte már meghaladta a 33 milliót.","shortLead":"Az ismert fertőzöttek száma világszerte már meghaladta a 33 milliót.","id":"20200929_koronavirus_pandemia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b30430e-94c4-4ad6-9f6f-5a25faa72d50","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_koronavirus_pandemia","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:16","title":"Már több mint egymillió halálos áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötvenpontos javaslatcsomagot állított össze a jegybank a kormány számára. Virág Barnabás alelnök szerint a munkapiacon a második hullám kifutásáig a fókuszt ismét a munkahelyek védelmére kell helyezni.","shortLead":"Ötvenpontos javaslatcsomagot állított össze a jegybank a kormány számára. Virág Barnabás alelnök szerint a munkapiacon...","id":"20200928_magyar_nemzeti_bank_virag_barnabas_adokedvezmeny_bertamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ede8ad5-2374-4fe8-9d89-6af61b176131","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_magyar_nemzeti_bank_virag_barnabas_adokedvezmeny_bertamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:23","title":"Hamarosan új tervvel áll elő az MNB: több bértámogatást és adókedvezményt akarnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új rendszerfrissítés általában olyan kellemetlenségeket is magával hozhat, hogy a régebbi eszközök valamennyire lelassulnak tőle. Ez az új iOS 14 esetében nincs így.","shortLead":"Egy új rendszerfrissítés általában olyan kellemetlenségeket is magával hozhat, hogy a régebbi eszközök valamennyire...","id":"20200927_ios_14_frissites_regi_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a046098e-7933-4d56-a3f7-041c31efe58e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_ios_14_frissites_regi_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:03","title":"Nemhogy nem lassulnak, még gyorsabbak is lesznek a régi iPhone-ok, ha iOS 14-re frissítik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"El akarják vágni a koronavírus utánpótlását.","shortLead":"El akarják vágni a koronavírus utánpótlását.","id":"20200928_hatarzar_oktober_szijjarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ae2e3c-c270-4e57-a6f6-10e9947c707c","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_hatarzar_oktober_szijjarto","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:51","title":"Szijjártó: Marad a határzár októberben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte az aktív fertőzöttek száma a 18 ezret.","shortLead":"Átlépte az aktív fertőzöttek száma a 18 ezret.","id":"20200927_koronavirus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1970b365-bb76-4416-b1a6-8ac117b44fef","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_koronavirus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 27. 09:37","title":"Koronavírus: 937 új fertőzött, 6 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]