[{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő vasárnap időközi választás lesz a tiszaújvárosi székhelyű körzetben, a matematikai kétharmad a tét. ","shortLead":"Jövő vasárnap időközi választás lesz a tiszaújvárosi székhelyű körzetben, a matematikai kétharmad a tét. ","id":"20200930_fidesz_krumpli_tiszaujvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e44ed6d-84a8-4b5f-993b-1e803bf02432","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_fidesz_krumpli_tiszaujvaros","timestamp":"2020. szeptember. 30. 14:39","title":"Akciós zöldséget árul a Fidesz Tiszaújvárosban, ahol a jövő hétvégén választás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bb536e-f1ab-4a01-ad57-6b7314c19481","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az élelmiszer-hulladék összetétele nem változott viszont az előző felmérés óta.","shortLead":"Az élelmiszer-hulladék összetétele nem változott viszont az előző felmérés óta.","id":"20200930_Nebih_kevesebb_elelmiszert_pazarolnak_a_magyar_haztartasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7bb536e-f1ab-4a01-ad57-6b7314c19481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba68360-99c3-4765-859a-082021cc4b29","keywords":null,"link":"/zhvg/20200930_Nebih_kevesebb_elelmiszert_pazarolnak_a_magyar_haztartasok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:59","title":"Nébih: Kevesebb élelmiszert pazarolnak a magyar háztartások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szerint sokat javult Magyarország közbiztonsága.","shortLead":"A fideszes politikus szerint sokat javult Magyarország közbiztonsága.","id":"20200929_kosa_lajos_kozbiztonsag_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae86211-fcc8-404b-bac9-0ca5543d352f","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_kosa_lajos_kozbiztonsag_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:15","title":"Kósa: A korrupció elítélendő és mindenki küzd ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d342986-8018-424c-bc1a-4456ae357bf1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most valahogy nem olyan fontos a keresztényüldözéssel szembeni kiállás?","shortLead":"Most valahogy nem olyan fontos a keresztényüldözéssel szembeni kiállás?","id":"20201001_Haboru_Karabahban_Azerbajdzsan_oldalara_allt_a_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d342986-8018-424c-bc1a-4456ae357bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf7b025-668c-4f76-a4a6-4274233fc23a","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_Haboru_Karabahban_Azerbajdzsan_oldalara_allt_a_magyar_kormany","timestamp":"2020. október. 01. 14:18","title":"Háború Karabahban: Azerbajdzsán oldalára állt a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62de2bdf-71b5-4aae-8c6a-6eb574357d40","c_author":"Szűcs Ágnes - EUrologus, Brüsszel","category":"360","description":"Miközben a visegrádi tagállamok a magyar miniszterelnök vezetésével elvi alapon támadják az Európai Unió menekültügyi reformját, amely a visszatoloncolások megszervezésére és egy tranzitzónára emlékeztető eljárásra épül, addig az EU külső határain fekvő déliek a szolidaritás hiányára panaszkodnak.","shortLead":"Miközben a visegrádi tagállamok a magyar miniszterelnök vezetésével elvi alapon támadják az Európai Unió menekültügyi...","id":"20200930_Unios_migracios_terv_magyar_elutasitas_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62de2bdf-71b5-4aae-8c6a-6eb574357d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2935072-e9d5-4954-b113-93c163051faa","keywords":null,"link":"/360/20200930_Unios_migracios_terv_magyar_elutasitas_","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:00","title":"Orbán továbbra sem érdekelt a menekültügy tartós rendezésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ac3fde-684d-48f9-8307-49b6fb2f056e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi futballszurkolók horvát társaikkal verekedtek össze februárban egy barátságos focimeccs alatt.","shortLead":"A pécsi futballszurkolók horvát társaikkal verekedtek össze februárban egy barátságos focimeccs alatt.","id":"20201001_pecs_tmegverekedes_pmfc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ac3fde-684d-48f9-8307-49b6fb2f056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3225a5c1-9c81-47d8-bae6-fb7d27500456","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_pecs_tmegverekedes_pmfc","timestamp":"2020. október. 01. 13:17","title":"16 ember ellen emeltek vádat a pécsi szurkolói tömegverekedés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c594570e-11d1-41a1-9540-1e197ee53e21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint Donald Trump nagyon jó fej ember, és most is meg fogja nyerni a választást.



","shortLead":"A műsorvezető szerint Donald Trump nagyon jó fej ember, és most is meg fogja nyerni a választást.



","id":"20201001_Fasy_Adamnak_15_evig_volt_Donald_Trump_a_fonoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c594570e-11d1-41a1-9540-1e197ee53e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea5f8a9-c369-4ec7-82e2-23358e1d9e27","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Fasy_Adamnak_15_evig_volt_Donald_Trump_a_fonoke","timestamp":"2020. október. 01. 09:59","title":"Fásy Ádámnak 15 évig volt Donald Trump a főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"\"Le az egészségügyi diktatúrával!\" – ilyen feliratokat lehet olvasni Franciaország nagyvárosaiban, ahol este tízkor zárnak a bárok, és a vendéglők is csak fél egyig lehetnek nyitva a koronavírus miatt. ","shortLead":"\"Le az egészségügyi diktatúrával!\" – ilyen feliratokat lehet olvasni Franciaország nagyvárosaiban, ahol este tízkor...","id":"20200930_Egeszsegugyi_diktaturat_emlegetnek_a_francia_vendeglosok_mert_korabban_kell_bezarniuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334d5593-4765-4f18-8657-c8ae396c101c","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Egeszsegugyi_diktaturat_emlegetnek_a_francia_vendeglosok_mert_korabban_kell_bezarniuk","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:28","title":"Egészségügyi diktatúrát emlegetnek a francia vendéglősök, mert korábban kell bezárniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]