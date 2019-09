Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b1f8008-4a04-4493-8847-1deec65aad7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az internet népe és a fél magyar sajtó is a nyomában van annak a motorcsónaktulajdonosnak, aki vasárnap a Fidelitaséra erősen hasonlító módszerrel próbálta megzavarni az ellenzék főpolgármester-jelöltjének sajtótájékoztatóját. Az illetőt egyelőre nem sikerült megtalálni, de az már biztosnak tűnik, hogy a letakart lajstromszám miatt a rendőrség előtt kell felelnie. A Fidelitas azt mondja, nincs köze az akcióhoz, Tarlós István pedig azt állítja: ő nem rendelt ilyet. ","shortLead":"Az internet népe és a fél magyar sajtó is a nyomában van annak a motorcsónaktulajdonosnak, aki vasárnap a Fidelitaséra...","id":"20190923_Tagadja_a_Fidelitas_hogy_ok_zavartak_meg_Karacsony_vasarnapi_programbemutatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b1f8008-4a04-4493-8847-1deec65aad7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d536fdb4-ea64-4fc1-8193-2a2215b13be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Tagadja_a_Fidelitas_hogy_ok_zavartak_meg_Karacsony_vasarnapi_programbemutatojat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:22","title":"Tarlós: Nem kezdek egyből sipákolni, amikor az én rendezvényeimet zavarják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bef5dd3-a8af-4d24-855c-cbe35dbec513","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ezredfordulót és egyik legismertebb lemezét, az idén 20 éves Ékszerelmére albumot idézi meg ősszel a Quimby. A kilencállomásos turné novemberben indul.","shortLead":"Az ezredfordulót és egyik legismertebb lemezét, az idén 20 éves Ékszerelmére albumot idézi meg ősszel a Quimby...","id":"20190923_Minden_idok_egyik_legjobb_magyar_lemezevel_turnezik_a_Quimby","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bef5dd3-a8af-4d24-855c-cbe35dbec513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea55f737-71cf-43dc-82c6-0640a6323b2a","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Minden_idok_egyik_legjobb_magyar_lemezevel_turnezik_a_Quimby","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:06","title":"Minden idők egyik legjobb magyar lemezével fog koncertezni a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd09061-84b7-4d28-8453-6a967e6edaee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A szakértők szerint az ember okozta globális felmelegedés több évtizedes időtávon ugyan, de megállítható. Ehhez azonban regionális szintű klímavédelmi intézkedésekre van szükség.","shortLead":"A szakértők szerint az ember okozta globális felmelegedés több évtizedes időtávon ugyan, de megállítható. Ehhez azonban...","id":"20190923_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazgaz_meteorologiai_vilagszervezet_kibocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afd09061-84b7-4d28-8453-6a967e6edaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa252557-a156-441a-af16-0a33e45dc1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazgaz_meteorologiai_vilagszervezet_kibocsatas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:03","title":"Megvan a klímaváltozás elleni orvosság, és ha jól csináljuk, győzhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da26246-ffc7-4db5-b2aa-24a19834a9a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Százezrek jelezték, hogy részt vesznek az 51-es körzet szeptemberi lerohanásán, amihez az amerikai hadsereg egy fontos részének is volt néhány szava. Nem kellett volna.","shortLead":"Százezrek jelezték, hogy részt vesznek az 51-es körzet szeptemberi lerohanásán, amihez az amerikai hadsereg egy fontos...","id":"20190922_amerikai_hadsereg_51_es_korzet_b_2_bombazo_lopakodo_urlenyek_ufok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8da26246-ffc7-4db5-b2aa-24a19834a9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ae2b3c-5312-4722-a0e6-ee1e5a6b01be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_amerikai_hadsereg_51_es_korzet_b_2_bombazo_lopakodo_urlenyek_ufok","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:33","title":"Elnézést kért az amerikai hadsereg, amiért azzal viccelődtek, hogy lebombázzák az ufóhívőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d656f-c59b-4349-afa2-7d8871920512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt gondolta ez a nő, hogy direkt neki hagyták ott azt a táskát?","shortLead":"Azt gondolta ez a nő, hogy direkt neki hagyták ott azt a táskát?","id":"20190922_Nem_igy_kepzel_az_ember_egy_korozott_taskatolvajt__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d656f-c59b-4349-afa2-7d8871920512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066e3250-c5b3-4f14-8885-ccb85f352bb9","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Nem_igy_kepzel_az_ember_egy_korozott_taskatolvajt__foto","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:32","title":"Nem így képzel az ember egy körözött táskatolvajt - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7828d4ea-44d2-42cc-981d-146e5887e139","c_author":"MTA","category":"kkv","description":"Nőtt Svájc óraexportja augusztusban éves összevetésben, a júliusihoz hasonló mértékben.\r

\r

","shortLead":"Nőtt Svájc óraexportja augusztusban éves összevetésben, a júliusihoz hasonló mértékben.\r

\r

","id":"20190922_Jol_mennek_a_svajci_orak_az_export_felet_hat_orszagban_vasaroljak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7828d4ea-44d2-42cc-981d-146e5887e139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ae6ddc-32a2-45eb-a7c5-868e111f22cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190922_Jol_mennek_a_svajci_orak_az_export_felet_hat_orszagban_vasaroljak_meg","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:06","title":"Jól mennek a svájci órák, az export felét hat országban vásárolják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96452e04-3850-48f0-be88-de733f6c20c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kúria szerint az alaptörvény nem írja elő az állami szervek semlegességét a választási kampányban.","shortLead":"A Kúria szerint az alaptörvény nem írja elő az állami szervek semlegességét a választási kampányban.","id":"20190923_A_Kuria_is_elkaszalta_Karacsony_Gergely_kifogasat_amit_Gulyas_Gergely_mondatai_miatt_tett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96452e04-3850-48f0-be88-de733f6c20c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2355e5-4491-4347-b405-2e06fdeac67d","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_A_Kuria_is_elkaszalta_Karacsony_Gergely_kifogasat_amit_Gulyas_Gergely_mondatai_miatt_tett","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:18","title":"A Kúria is elkaszálta Karácsony Gergely kifogását, amit Gulyás Gergely mondatai miatt tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2e87b7-e67f-48ac-acde-d9e5c67d126f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung február óta tökéletesítette az összehajtható Galaxy Foldot, hogy ne menjen tönkre egy nap használat után. A feladatot sikerült végrehajtani, de még így is kesztyűs kézzel kell bánni vele.","shortLead":"A Samsung február óta tökéletesítette az összehajtható Galaxy Foldot, hogy ne menjen tönkre egy nap használat után...","id":"20190923_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_torturateszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc2e87b7-e67f-48ac-acde-d9e5c67d126f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3dd370-3ca3-426b-9d8f-55153d2b4ccc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_torturateszt","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:03","title":"Videó: Megnézték, mennyire strapabíró a Galaxy Fold kijelzője, lehangoló lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]