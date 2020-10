Már jóval korábban kiszivárogtak részletek egy hajlékony kijelzős, Windows 10-es Lenovo laptopról (a prototípusa már ott volt a januári CES-en), ami mostantól előrendelhető. Emellett egy pehelysúlyú, akár 5G-s kapcsolatra is alkalmas, valóban pehelysúlyú géppel is kirukkol a gyártó.

2020 vitathatatlanul az összehajtható eszközök éve, és bár elsősorban az okostelefonoknál láthatunk ilyen megoldásokat, azért a laptopok gyártói sem szeretnének kimaradni az új technológiák kínálta előnyökből. A Lenovo is kirukkol egy ilyen eszközzel, emellett notebook-portfóliójába is érkezik egy újdonság.

Ez utóbbi egy mindössze 900 gramm tömegű ThinkPad X1 Nano, a másik, a hajlékony kijelzős ThinkPad X1 Fold pedig előrendelhető. Nem lesznek olcsók: a ThinkPad X1 Nano ára várhatóan 1600 dollár lesz (ez nagyjából félmillió forintnak felel meg), a Windows 10-es ThinkPad X1 Foldé pedig 2500 dollárnál (több mint 750 ezer forintnak megfelelő összegnél) kezdődik.

Talán már ebből is látszik, hogy az árat tekintve még inkább a ThinkPad X1 Nano mondható az elérhetőbb modellnek. A ThinkPad X1 Nano úgy néz ki, mint a jól ismert ThinkPad X1 Carbon leszármazottja lenne (a fekete szénszálas alváz megegxezik), azonban ez a modell kisebb és könnyebb. Ennek elérése érdekében a Lenovo “cask” 48 Wh-s akkumulátort használ, és a ThinkPad X1 Carbon legtöbb portját is megvágta. A ThinkPad X1 Nano csak két USB C porttal rendelkezik, azonban támogatni fogja a Thunderbolt 4-et.

© Lenovo

Az eszköz Intel Evo platformra épül, és 11. generációs Intel Core processzorokat használ. A képernyője 13”-es, 2K-s, 16:10 képaránnyal, a felbontása 2160 x 1350 pixel. A képernyő-test arány 85 százalék, ami nagyobb bármely más jelenlegi ThinkPad laptopénál. Akár Intel Core i7 processzor is kérhető bele, Intel iris X grafikával. Ubuntu Linux vagy Windows 10 Pro futhat rajta. Négy hangszóró és négy 360 fokos mikrofon szolgál a minél jobb audio- és videohívásokhoz. A készülék opcionálisan 5G-s változatban is elérhető, így ez lesz az első olyan ThinkPad laptop, ami 5G-s is lehet.

Ami a drágább modellt illeti, a ZDNet a Lenovo kereskedelmi számítógépes és okoseszköz-üzletágának elnökét idézi, aki egy interjúban elmondta, hogy öt éven keresztül fejlesztették a ThinkPad X1 Foldot. Legalább 30 különféle koncepció vizsgáltak meg, mire eljutottak ahhoz, ami érdemesnek bizonyult a gyártásra. Nagyon hosszú út vezetett addig, hogy egy olyan megbízható terméket állítsanak elő, amelyre nyugodt szívvel ragaszthatták a ThinkPad nevet. Olyan eszközt akartak készíteni, ami többféle formában is használható. És persze olyan szoftver is kellett ehhez, amellyel zökkenőmentesen lehet váltani a különböző módok között. A 13”-es, 2048 x 1536 pixeles pOLED panellel szerelt eszközt nagyon hosszú akkumulátor-élettartammal, nagyon jó teljesítménnyel és 5G-os csatlakozással készítették fel az ultra mobilitásra. A gép támogatja az érintőtollas bevitelt is. A LPDDR4X RAM akár 16 GB is lehet, a belső tárhely pedig 1 TB (SSD). Az akkumulátor 50 Wh-s, és az eszköz Intel Lakefield processzorokkal rendelhető.

© Lenovo

Bár árat nem említ, mégis magyarázatot ad a már általunk is megfogdosott X1 Fold viszonylagos drágaságára Jerry Paradise, a Lenovo kereskedelmi portfóliójának és okoseszköz egységének alelnöke. Azzal érvel, hogy a ThinkPad X1 Fold nem csupán egy laptop, hanem egy új kategória. Tulajdonképpen egy koncepció, ami szemlélteti a számítástechnika jövőjét, és megmutatja azt, miket valósíthat meg egy ilyen kategória. Szerinte egy „kaméleon” eszközről van szó, amelyik képes alkalmazkodni a különböző környezetekhez: lehet könyv, laptop, tablet és kollaborációs munkaállomás.

Azt persze a Lenovónál is tudják, hogy a ThinkPad X1 Fold nem az átlagfelhasználók eszköze lesz, de bíznak abban, hogy megtalálja majd a helyét a különféle vállalati felhasználási területeken.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.