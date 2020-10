Esélyes, hogy húsvétig minden brit felnőtt megkaphatja a koronavírus elleni oltást

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30 575 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. ","shortLead":"30 575 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. ","id":"20201004_10_ujabb_halott_mellett_858_fovel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a79fc41-1c09-4197-b5c1-d4930380fcd2","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_10_ujabb_halott_mellett_858_fovel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. október. 04. 09:39","title":"10 újabb halott mellett 858 fővel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aad40c-aaa2-4891-a111-8e3a9bdb08d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A CNN megszerzett egy hangfelvételt, amelyen az elnök többek között a pestishez hasonlítja a koronavírust.

","shortLead":"A CNN megszerzett egy hangfelvételt, amelyen az elnök többek között a pestishez hasonlítja a koronavírust.

","id":"20201003_Trump_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38aad40c-aaa2-4891-a111-8e3a9bdb08d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d766b9-0dce-4efe-9587-d05da5695402","keywords":null,"link":"/elet/20201003_Trump_koronavirus","timestamp":"2020. október. 03. 12:55","title":"Trump korábban nem aggódott, hogy elkapja a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb4e39d-8bdd-425d-beb8-1057dd349e5c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Az Európai Bizottság biztosa most a tagállamokban a jogállamiság érvényesülését vizsgáló jelentés ismertetésével került rivaldafénybe. A magyar helyzetről Jourová azt mondta, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít. Orbán Viktor ezért a lemondását követelte. Jourová a magyar kormányfővel is jó viszont ápoló Andrej Babis miniszterelnök pártjában politizál, a Time magazin tavaly a világ 100 legbefolyásosabb embere közé választotta. Portré.","shortLead":"Az Európai Bizottság biztosa most a tagállamokban a jogállamiság érvényesülését vizsgáló jelentés ismertetésével került...","id":"20201004_Vera_Jourova_Orban_liberalis_mumusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb4e39d-8bdd-425d-beb8-1057dd349e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc4c036-189b-46ca-9e96-3f370ee1a506","keywords":null,"link":"/360/20201004_Vera_Jourova_Orban_liberalis_mumusa","timestamp":"2020. október. 04. 13:00","title":"A hét embere: Věra Jourová jogállamisági biztos, aki láthatóan Orbán idegeire megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ha nem kap engedélyt a stadionváltásra a Ferencváros, akkor csak 7300-an láthatják találkozónkként a meccseiket.","shortLead":"Ha nem kap engedélyt a stadionváltásra a Ferencváros, akkor csak 7300-an láthatják találkozónkként a meccseiket.","id":"20201002_uefa_fradi_puskas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c057cb8-348a-449c-8bc6-54bfd536dae3","keywords":null,"link":"/sport/20201002_uefa_fradi_puskas","timestamp":"2020. október. 02. 20:10","title":"Az UEFA-n múlik, hogy játszhat-e két meccset a Fradi a Puskásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó karambolozott Nagyszentjánosnál.\r

","shortLead":"Két autó karambolozott Nagyszentjánosnál.\r

","id":"20201003_Halalos_baleset_tortent_az_1es_fouton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976a44c0-5361-488e-aee3-51bfddf4f930","keywords":null,"link":"/cegauto/20201003_Halalos_baleset_tortent_az_1es_fouton","timestamp":"2020. október. 03. 14:49","title":"Halálos baleset történt az 1-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e4f491-64f4-41df-8ae5-235aa29b4bf9","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Nem elég mindig sportosnak látszani, jó az, ha tudjuk, tényleges teljesítmény is van a divatos ruházat alatt. A Honda Civicből - hasonlóan az autóipar mai fővonalához - az alapmodell háromhengeres. Nálunk azonban most a rendes, négyhengeres, 182 lóerős változat járt.","shortLead":"Nem elég mindig sportosnak látszani, jó az, ha tudjuk, tényleges teljesítmény is van a divatos ruházat alatt. A Honda...","id":"20200919_honda_civic_15_sport_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9e4f491-64f4-41df-8ae5-235aa29b4bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471d4efc-378c-4a52-8f16-110be21764f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200919_honda_civic_15_sport_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. október. 04. 16:00","title":"A szükséges (egy henger) plusz – teszten a Honda Civic Sport Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Indiában meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma szombaton: ezzel az ázsiai ország továbbra is harmadik helyen áll a halálozási sorban az Egyesült Államok és Brazília mögött - írja az MTI.

","shortLead":"Indiában meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma szombaton: ezzel az ázsiai ország...","id":"20201003_Indiaban_eddig_mar_tobb_mint_szazezer_ember_meghalt_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3398a47d-3980-4b87-af2c-81c98189cebe","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Indiaban_eddig_mar_tobb_mint_szazezer_ember_meghalt_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. október. 03. 21:10","title":"Indiában eddig már több mint százezer ember meghalt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórházból üzent a koronavírusos elnök.","shortLead":"A kórházból üzent a koronavírusos elnök.","id":"20201003_Trump_azt_tweeteli_hogy_jol_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6878d0-587d-477e-a4f6-a6a71ceef817","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Trump_azt_tweeteli_hogy_jol_van","timestamp":"2020. október. 03. 19:53","title":"Trump azt tweeteli, hogy jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]