Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ac34807-5c09-4736-b12b-407c00ca7148","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Oroszországban terroristaként nyilvántartott, grúz állampolgárságú férfit tavaly nyáron lőtt le egy orosz, aki a Szövetségi Biztonsági Szolgálattól (FSZB) kaphatott kiképzést.","shortLead":"Egy Oroszországban terroristaként nyilvántartott, grúz állampolgárságú férfit tavaly nyáron lőtt le egy orosz, aki...","id":"20201005_berlin_merenylet_oroszorszag_fszb_berlin_putyin_merkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac34807-5c09-4736-b12b-407c00ca7148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df9bd1c-96e6-40ed-aee1-67451be51954","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_berlin_merenylet_oroszorszag_fszb_berlin_putyin_merkel","timestamp":"2020. október. 05. 12:17","title":"Kezdődik a berlini merénylettel gyanúsított orosz bérgyilkos pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdadbb18-577e-459d-a095-6566b9227e9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyelőre koncepcióautó fázisban lévő újdonságból az ígéretek szerint hamarosan érkezik majd a sorozatgyártású változat is.","shortLead":"Az egyelőre koncepcióautó fázisban lévő újdonságból az ígéretek szerint hamarosan érkezik majd a sorozatgyártású...","id":"20201005_olaszok_rajzoltak_ezt_a_szemrevalo_uj_kinai_villanyautot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdadbb18-577e-459d-a095-6566b9227e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d935a4-dc0e-4c55-8fca-fcfb259c5c74","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_olaszok_rajzoltak_ezt_a_szemrevalo_uj_kinai_villanyautot","timestamp":"2020. október. 05. 09:21","title":"Olaszok rajzolták ezt a szemrevaló új kínai villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nótin Tamást dolgozott már jobbikos és LMP-s kötődésű médiumnál is.\r

","shortLead":"Nótin Tamást dolgozott már jobbikos és LMP-s kötődésű médiumnál is.\r

","id":"20201005_notin_tamas_jobbik_jovo_tv_index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977367bb-9270-452d-8688-48cea12f2190","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_notin_tamas_jobbik_jovo_tv_index","timestamp":"2020. október. 05. 07:56","title":"Volt jobbikos képviselő igazolt az Indexhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb milliárdokat osztott ki a kormány a Kisfaludy-program keretében. ","shortLead":"Újabb milliárdokat osztott ki a kormány a Kisfaludy-program keretében. ","id":"20201006_kisfaludy_szallasfejlesztes_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946ad4a5-b66a-429a-afff-88e7bc988dd9","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_kisfaludy_szallasfejlesztes_palyazat","timestamp":"2020. október. 06. 13:31","title":"Megint kormányközeli vállalkozók nyertek nagyot a szállodafejlesztési pályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310dd418-b5ca-4048-9fac-b9728364b8c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Marsi kráterek láthatók azokon a fotókon, melyeket a NASA osztott meg nemrég. A képződményeket nem emberek fedezték fel, hanem az éles szemű mesterséges intelligencia.","shortLead":"Marsi kráterek láthatók azokon a fotókon, melyeket a NASA osztott meg nemrég. A képződményeket nem emberek fedezték...","id":"20201006_mesterseges_intelligencia_mars_krater_marskutatas_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310dd418-b5ca-4048-9fac-b9728364b8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4ec61a-b1c5-4bd3-8a9a-d7ad593022d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_mesterseges_intelligencia_mars_krater_marskutatas_nasa","timestamp":"2020. október. 06. 14:50","title":"A mesterséges intelligencia fedezett fel új dolgokat a Marson, fotók is jöttek róluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A havi és a félhavi bérlet is bekerült a kínálatba.","shortLead":"A havi és a félhavi bérlet is bekerült a kínálatba.","id":"20201006_mav_applikacio_jegyvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97012b7-eb80-45a5-9fae-48c017624dbc","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_mav_applikacio_jegyvasarlas","timestamp":"2020. október. 06. 10:37","title":"Már bérletet is lehet venni a MÁV applikációjában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6deb877b-851d-4881-b3b7-2be305f1c532","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Úgy írják át az egészségügyi törvénycsomagot, ahogy az orvosok szeretnék – ígérte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"Úgy írják át az egészségügyi törvénycsomagot, ahogy az orvosok szeretnék – ígérte a Miniszterelnökséget vezető...","id":"20201006_Gulyas_Magyar_Orvosi_Kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6deb877b-851d-4881-b3b7-2be305f1c532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73663df8-ef07-4f35-8d02-efb0cbca12ce","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_Gulyas_Magyar_Orvosi_Kamara","timestamp":"2020. október. 06. 07:01","title":"Gulyás: A Magyar Orvosi Kamara összes javaslatát elfogadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egy évvel korábbihoz képest 0,2 százalékkal esett vissza a magyar ipar teljesítménye augusztusban, a februári termelésnek már a 96,3 százalékára visszatornázta magát a járvány második hullámának érkezése előtt.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest 0,2 százalékkal esett vissza a magyar ipar teljesítménye augusztusban, a februári...","id":"20201006_ipar_ksh_termeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff73438-1492-4b7e-a1e4-36e2b8dc5b3a","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_ipar_ksh_termeles","timestamp":"2020. október. 06. 09:00","title":"Majdnem visszatért a magyar ipar oda, ahol tavaly ilyenkor tartott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]