[{"available":true,"c_guid":"1b04265b-982b-4dfd-aa70-df9ac2bfe648","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az elmúlt évtizedekben egyre aktívabb kutatások zajlanak a neurológia területén a halálközeli élmények megértése érdekében. Az alábbiakban Oliver Sacks Első szerelmek és utolsó történetek című könyvéből mutatunk be egy szerkesztett részletet a témával kapcsolatban.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben egyre aktívabb kutatások zajlanak a neurológia területén a halálközeli élmények megértése...","id":"20201005_Hogyan_magyarazza_a_neurologia_a_halalkozeli_latomasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b04265b-982b-4dfd-aa70-df9ac2bfe648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cb7029-694e-4375-b48a-cf0d6fb24ea9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201005_Hogyan_magyarazza_a_neurologia_a_halalkozeli_latomasokat","timestamp":"2020. október. 05. 19:15","title":"Hogyan magyarázza a neurológia a halálközeli látomásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Összeütközött két tehervonat, meghalt Eddie Van Halen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Összeütközött két tehervonat, meghalt Eddie Van Halen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201007_Radar360_Marad_Becsben_a_CEU_a_haziorvosok_is_orulhetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07f6861-9f62-48db-a50b-a956526b1d22","keywords":null,"link":"/360/20201007_Radar360_Marad_Becsben_a_CEU_a_haziorvosok_is_orulhetnek","timestamp":"2020. október. 07. 07:53","title":"Radar360: Marad Bécsben a CEU, a háziorvosok is örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1970. október 5-én jelent meg a Led Zeppelin harmadik albuma, a Led Zeppelin III.\r

