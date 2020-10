Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a magyar dalszövegekkel is működik a Spotify új kereső funkciója, amivel nagyobb eséllyel találhatjuk meg a dalokat.","shortLead":"Már a magyar dalszövegekkel is működik a Spotify új kereső funkciója, amivel nagyobb eséllyel találhatjuk meg a dalokat.","id":"20201006_spotify_dalszoveg_keresese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43186783-1315-41fd-b994-e223a66a234d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_spotify_dalszoveg_keresese","timestamp":"2020. október. 06. 19:03","title":"Álomfunkciót kapott a Spotify, dalszöveg alapján is megtalálhatjuk a zenéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff250b9-f7b7-4cd9-8c3e-e390682d0a71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lezárult a több mint öt évig húzódó tárgyalássorozat, a bíróság elmarasztalta a pártot. Az ítélethirdetés alatt több ezren tüntettek az épület előtt a fasizmus ellen.","shortLead":"Lezárult a több mint öt évig húzódó tárgyalássorozat, a bíróság elmarasztalta a pártot. Az ítélethirdetés alatt több...","id":"20201007_arany_hajnal_gorogorszag_birosag_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ff250b9-f7b7-4cd9-8c3e-e390682d0a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6b0c97-8c17-413d-b6df-2f1263f1db74","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_arany_hajnal_gorogorszag_birosag_itelet","timestamp":"2020. október. 07. 13:46","title":"Kimondta a bíróság: bűnszövetkezet a görög neonáci párt, az Arany Hajnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy busz ütötte el az idős nőt.","shortLead":"Egy busz ütötte el az idős nőt.","id":"20201007_gazolas_bag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980c5c73-c5ae-4fed-acf7-d40660df90fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_gazolas_bag","timestamp":"2020. október. 07. 07:47","title":"Halálra gázoltak egy 80 éves nőt Bagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763f2d47-ee03-4a29-b04b-32b2e1a64f62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei 6,3 milliós mínusszal együtt 2016-os indulása óta összesen 23,3 millió forint mínuszt hozott össze a Válvölgyi kisvasút.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Az idei 6,3 milliós mínusszal együtt 2016-os indulása óta összesen 23,3 millió forint mínuszt hozott össze a Válvölgyi...","id":"20201005_felcsuti_kisvasut_6_millios_veszteseg_funa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=763f2d47-ee03-4a29-b04b-32b2e1a64f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8414b4e4-a6eb-4d16-84f7-11a15d0ae057","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_felcsuti_kisvasut_6_millios_veszteseg_funa","timestamp":"2020. október. 05. 13:55","title":"6,3 milliós veszteséggel járt az elmúlt évben a felcsúti kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57ca56a-e229-4eaa-9b2c-6e91ad8fc26c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány kezdete óta egy napon sem volt annyi magyar haláleset, mint most. Nyolcszáznál is több új fertőzöttet diagnosztizáltak, pedig annyira kevés tesztet végeztek el, mint szeptember 2-a óta soha.","shortLead":"A járvány kezdete óta egy napon sem volt annyi magyar haláleset, mint most. Nyolcszáznál is több új fertőzöttet...","id":"20201006_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e57ca56a-e229-4eaa-9b2c-6e91ad8fc26c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5ce20e-0920-40d4-9733-cc237af1c8f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2020. október. 06. 08:56","title":"20 újabb halálos áldozata van a koronavírusnak, 818 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A 2008-as válság után több mint egy évtizeddel elkezdett csökkenni azoknak a szegényeknek az aránya, akik szinte minden pénzüket a lakhatásra költik, ám ekkor beütött az újabb krízis. Az MNB arra odafigyel, hogy ne lehessen kockázatos lakáshitelt felvenni annyira könnyen, úgyhogy sokan már személyi hitelből fizetik a lakást vagy épp a lakásbérlés kéthavi kaucióját. Ezekkel a témákkal is foglalkozik a Habitat for Humanity Magyarország 2020-as lakhatási jelentése, amelyet hétfő este mutattak be.","shortLead":"A 2008-as válság után több mint egy évtizeddel elkezdett csökkenni azoknak a szegényeknek az aránya, akik szinte minden...","id":"20201005_habitat_lakas_lakhatas_hitel_szegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf0c633-11ba-48e1-9c37-0dfa4a617be0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_habitat_lakas_lakhatas_hitel_szegenyseg","timestamp":"2020. október. 05. 20:00","title":"Egyre többen kockáztatnak nagyot a hitellel, hogy lakáshoz juthassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke kedden a Facebookra és a Twitterre is kiírta, hogy szerinte a koronavírus miatt kevesebben halnak meg, mint az influenza miatt. A téves információ terjesztését egyik platform sem tűrte el.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke kedden a Facebookra és a Twitterre is kiírta, hogy szerinte a koronavírus miatt kevesebben...","id":"20201006_donald_trump_koronavirus_influenza_halalozasi_arany_facebook_bejegyzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5257f55-9cfb-4af3-b155-68e198b4adf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_donald_trump_koronavirus_influenza_halalozasi_arany_facebook_bejegyzes","timestamp":"2020. október. 06. 20:17","title":"Donald Trump kiírta, hogy nem is olyan halálos a koronavírus, a Facebook törölte a bejegyzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857f8a0e-0029-44db-955e-64b69eca868c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kayleigh McEnany tünetmentes, de karanténba vonul. Ő a tizenegyedik ember Trump közeléből, aki elkapta a koronavírust.","shortLead":"Kayleigh McEnany tünetmentes, de karanténba vonul. Ő a tizenegyedik ember Trump közeléből, aki elkapta a koronavírust.","id":"20201005_Feher_Haz_koronavirus_kayleight_mcenany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=857f8a0e-0029-44db-955e-64b69eca868c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6942e612-70c0-4c7b-bb75-df7cfb3bb54e","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_Feher_Haz_koronavirus_kayleight_mcenany","timestamp":"2020. október. 05. 20:06","title":"A Fehér Ház szóvivője is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]