[{"available":true,"c_guid":"fa28259a-f4b2-4834-90ff-80f060b47e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők a felsőkategóriás modell külsejét és technikáját is felfrissítették.","shortLead":"A fejlesztők a felsőkategóriás modell külsejét és technikáját is felfrissítették.","id":"20201006_itt_a_megujult_jaguar_xf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa28259a-f4b2-4834-90ff-80f060b47e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d8a7d2-e903-4e2c-aac1-dcfbf86e63ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_itt_a_megujult_jaguar_xf","timestamp":"2020. október. 06. 07:59","title":"Itt a megújult Jaguar XF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A 2008-as válság után több mint egy évtizeddel elkezdett csökkenni azoknak a szegényeknek az aránya, akik szinte minden pénzüket a lakhatásra költik, ám ekkor beütött az újabb krízis. Az MNB arra odafigyel, hogy ne lehessen kockázatos lakáshitelt felvenni annyira könnyen, úgyhogy sokan már személyi hitelből fizetik a lakást vagy épp a lakásbérlés kéthavi kaucióját. Ezekkel a témákkal is foglalkozik a Habitat for Humanity Magyarország 2020-as lakhatási jelentése, amelyet hétfő este mutattak be.","shortLead":"A 2008-as válság után több mint egy évtizeddel elkezdett csökkenni azoknak a szegényeknek az aránya, akik szinte minden...","id":"20201005_habitat_lakas_lakhatas_hitel_szegenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf0c633-11ba-48e1-9c37-0dfa4a617be0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_habitat_lakas_lakhatas_hitel_szegenyseg","timestamp":"2020. október. 05. 20:00","title":"Egyre többen kockáztatnak nagyot a hitellel, hogy lakáshoz juthassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990b4265-a5ef-4c0c-8cc7-b6cc1206de0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gitáros 65 éves volt. Torokrákkal küzdött.\r

","shortLead":"A gitáros 65 éves volt. Torokrákkal küzdött.\r

","id":"20201006_Meghalt_Eddie_Van_Halen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=990b4265-a5ef-4c0c-8cc7-b6cc1206de0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0374543b-7c91-4d9a-9bdf-512ed54c30a9","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Meghalt_Eddie_Van_Halen","timestamp":"2020. október. 06. 22:00","title":"Meghalt Eddie Van Halen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1cdcb3-3f7d-4c5d-bc83-4c9034822b79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói felfedezték, hogy a kutya és az ember agya eltérően súlyozza a különféle vizuális információkat másokról. Míg az emberi agy különösen érzékeny az arcokra, a kutyákra ez nem jellemző. A kutatás eredményei segíthetnek jobban megérteni a társas funkciók agyi szerveződését és evolúciós fejlődését.","shortLead":"Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói felfedezték, hogy a kutya és az ember agya eltérően súlyozza a különféle vizuális...","id":"20201005_kutyak_emberek_fajtarserzekeles_arcerzekeny_agyterulet_fmri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb1cdcb3-3f7d-4c5d-bc83-4c9034822b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936628f6-5ebc-462e-8af3-26d62cdb6482","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_kutyak_emberek_fajtarserzekeles_arcerzekeny_agyterulet_fmri","timestamp":"2020. október. 05. 19:03","title":"Fontos dolgot derítettek ki az ELTE kutatói: másképpen látják egymást a kutyák és az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérdés leginkább, hogy mennyi ideig nem volt munkánk és ezt bejelentettük-e a hatóságok felé. ","shortLead":"A kérdés leginkább, hogy mennyi ideig nem volt munkánk és ezt bejelentettük-e a hatóságok felé. ","id":"20201005_Kaphat_Babavarot_csokot_vagy_lakashitelt_az_aki_munkanelkuli_volt_egy_ideig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245918f4-7e74-4687-bc37-2b139c9d8404","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Kaphat_Babavarot_csokot_vagy_lakashitelt_az_aki_munkanelkuli_volt_egy_ideig","timestamp":"2020. október. 05. 15:35","title":"Kaphat Babavárót, csokot, vagy lakáshitelt az, aki munkanélküli volt egy ideig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szocialista politikus szerint csak annyit tudtak a módosító javaslatról, hogy egyeztették az orvoskamarával.","shortLead":"A szocialista politikus szerint csak annyit tudtak a módosító javaslatról, hogy egyeztették az orvoskamarával.","id":"20201006_bangone_borbely_ildiko_mok_beremeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594d9c3d-cb06-4cec-9cc2-be504309a4a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_bangone_borbely_ildiko_mok_beremeles","timestamp":"2020. október. 06. 13:44","title":"Bangóné: Az utolsó pillanatban kapták meg a módosító javaslatot az orvosok béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásával vádolják a szerb férfit, aki nyolc utast szállítva elaludt. Börtönbe nem fogják zárni, de az ügyészség azt kérte, hogy tiltsák el a vezetéstől.","shortLead":"Maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásával vádolják a szerb férfit, aki nyolc utast...","id":"20201006_mikrobusz_sofor_elaludt_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6729fc8b-c173-48b9-a8bf-5b7a65e85ac1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_mikrobusz_sofor_elaludt_vademeles","timestamp":"2020. október. 06. 14:29","title":"Vádat emeltek a mikrobusz sofőrje ellen, aki vezetés közben elaludt az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857f8a0e-0029-44db-955e-64b69eca868c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kayleigh McEnany tünetmentes, de karanténba vonul. Ő a tizenegyedik ember Trump közeléből, aki elkapta a koronavírust.","shortLead":"Kayleigh McEnany tünetmentes, de karanténba vonul. Ő a tizenegyedik ember Trump közeléből, aki elkapta a koronavírust.","id":"20201005_Feher_Haz_koronavirus_kayleight_mcenany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=857f8a0e-0029-44db-955e-64b69eca868c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6942e612-70c0-4c7b-bb75-df7cfb3bb54e","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_Feher_Haz_koronavirus_kayleight_mcenany","timestamp":"2020. október. 05. 20:06","title":"A Fehér Ház szóvivője is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]