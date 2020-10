Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1d4b8fc-cf07-43f6-b18e-10652a789ca5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt a hercegi feladatot kapták, hogy kikérdezzék Sir David Attenborought.","shortLead":"Azt a hercegi feladatot kapták, hogy kikérdezzék Sir David Attenborought.","id":"20201005_Vegre_hallhattuk_Vilmos_herceg_gyerekeinek_a_hangjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d4b8fc-cf07-43f6-b18e-10652a789ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bcb8fb-b8df-4078-8d1b-342d1729ff83","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Vegre_hallhattuk_Vilmos_herceg_gyerekeinek_a_hangjat","timestamp":"2020. október. 05. 11:31","title":"Végre hallhattuk Vilmos herceg gyerekeinek a hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a hivatalosan regisztrált fertőzötteknél valójában jóval többen lehetnek, akik elkapták a koronavírust.","shortLead":"A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a hivatalosan regisztrált fertőzötteknél valójában jóval többen lehetnek, akik...","id":"20201005_who_koronavirus_fertozes_fertozott_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d08a0-71a3-465b-9523-005dfcf10d6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_who_koronavirus_fertozes_fertozott_jarvany","timestamp":"2020. október. 05. 17:04","title":"WHO: Már minden 10. ember koronavírusos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7626a715-3003-4867-8a13-c0c30e956797","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A gyerekek a belső motivációjukat és kíváncsiságukat megőrizve kell, hogy megértsék a világot – mondja a hvg360-nak adott exkluzív interjúban Rubik Ernő, akinek a világ számos pontján egyszerre jelent meg könyve a bűvös kocka történetéről. A feltaláló elmesélte, milyen tanuló volt, hogy miért tartja magát mindenben amatőrnek, elmondta, milyen érzés volt először kirakni a bűvös kockát, és azt is, hogy mit gondol azokról, akik a neten talált útmutatók alapján rakják ki a kockát.

","shortLead":"A gyerekek a belső motivációjukat és kíváncsiságukat megőrizve kell, hogy megértsék a világot – mondja a hvg360-nak...","id":"20201006_Rubik_Erno_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7626a715-3003-4867-8a13-c0c30e956797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db55b43-0994-412a-b974-3c9730b87d1f","keywords":null,"link":"/360/20201006_Rubik_Erno_interju","timestamp":"2020. október. 06. 12:00","title":"Rubik Ernő: „A készen kapott, tekintélyelvű tudás elnyomja a kérdezés szabadságát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérdés leginkább, hogy mennyi ideig nem volt munkánk és ezt bejelentettük-e a hatóságok felé. ","shortLead":"A kérdés leginkább, hogy mennyi ideig nem volt munkánk és ezt bejelentettük-e a hatóságok felé. ","id":"20201005_Kaphat_Babavarot_csokot_vagy_lakashitelt_az_aki_munkanelkuli_volt_egy_ideig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245918f4-7e74-4687-bc37-2b139c9d8404","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Kaphat_Babavarot_csokot_vagy_lakashitelt_az_aki_munkanelkuli_volt_egy_ideig","timestamp":"2020. október. 05. 15:35","title":"Kaphat Babavárót, csokot, vagy lakáshitelt az, aki munkanélküli volt egy ideig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f9520d-212c-4955-b621-7d8cc0c315d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Dinamo Kijev szurkolóinak viszont a Groupama Arénába kell bezsúfolódniuk.","shortLead":"A Dinamo Kijev szurkolóinak viszont a Groupama Arénába kell bezsúfolódniuk.","id":"20201006_Puskas_Arena_Fradi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f9520d-212c-4955-b621-7d8cc0c315d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f46a827-b179-4dfa-8f7a-503eb82ff3df","keywords":null,"link":"/sport/20201006_Puskas_Arena_Fradi","timestamp":"2020. október. 06. 20:33","title":"Eldőlt: A Puskás Arénában fogadja a Barcelonát és a Juventust a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e840b4db-4e83-41bc-b1c1-a9a30beb6f23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amanda Kloots döbbenettel fogadta az amerikai elnök dicsekvését. Ő 95 napig sírt a koronavírusos férje kórházi ágya mellett, amely aztán a halálos ágya is lett.","shortLead":"Amanda Kloots döbbenettel fogadta az amerikai elnök dicsekvését. Ő 95 napig sírt a koronavírusos férje kórházi ágya...","id":"20201007_Covidozvegy_Trumpnak_Legyen_mar_egy_kis_empatiaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e840b4db-4e83-41bc-b1c1-a9a30beb6f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e0c7a1-9ca1-455f-b317-0ef1092553ff","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Covidozvegy_Trumpnak_Legyen_mar_egy_kis_empatiaja","timestamp":"2020. október. 07. 10:03","title":"Covid-özvegy Trumpnak: Legyen már egy kis empátiája!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piacinál lényegesen alacsonyabb lakásár, nulla befektetéssel mesés hozamok, kevés munkával elérhető sok pénz. Az ilyen és ehhez hasonló üzenetekkel bombázzák az internetezőket az adathalászok, hiszen tudják, hogy 100-ból néhányan biztosan bedőlnek a csalogató ajánlatnak – figyelmeztet az OTP. A pénzintézet néhány hasznos tippet tett közzé.","shortLead":"A piacinál lényegesen alacsonyabb lakásár, nulla befektetéssel mesés hozamok, kevés munkával elérhető sok pénz...","id":"20201006_otp_bank_adathalaszat_megelozese_tanacsok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4f62be-7bd2-40f7-8680-fca0abe24605","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_otp_bank_adathalaszat_megelozese_tanacsok","timestamp":"2020. október. 06. 10:38","title":"Az OTP figyelmeztet: ne dőljön be, ha valaki kevés munkával sok pénzt ígér a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Egy megismételt tizenegyes miatt nevezte disznónak egy képviselő a szlovénokat, a büntetőt megismételtető sporttárs ugyanis szlovén volt. A cseh politikus csapata így kiesett a Bajnokok Ligájából, ő pedig azóta már egész Európától elnézést kért szavaiért.","shortLead":"Egy megismételt tizenegyes miatt nevezte disznónak egy képviselő a szlovénokat, a büntetőt megismételtető sporttárs...","id":"20201006_alexandr_vondra_tweet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286e4a13-644e-4798-ba25-85e013c656fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_alexandr_vondra_tweet","timestamp":"2020. október. 06. 16:01","title":"Egy cseh EP-képviselő elnézést kért azért, mert megalkuvó disznóknak nevezte a szlovéneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]