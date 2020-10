Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ce3d374-9e8b-4466-aebd-f3171cfd4c3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Boris Johnson szerint nem lehetetlen, hogy 2030-ra 40 GW elektromos áram származzon a megújuló energiaforrásokból. Ha ez sikerül, minden brit, skót, észak-ír és walesi háztartás ebből kapná az áramot.","shortLead":"Boris Johnson szerint nem lehetetlen, hogy 2030-ra 40 GW elektromos áram származzon a megújuló energiaforrásokból. Ha...","id":"20201007_egyesult_kiralysag_szeleromu_zoldenergia_megujulo_energia_tengerre_telepitett_szeleromu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ce3d374-9e8b-4466-aebd-f3171cfd4c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3309d4-5c86-49ed-af00-fecf28f1a8d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_egyesult_kiralysag_szeleromu_zoldenergia_megujulo_energia_tengerre_telepitett_szeleromu","timestamp":"2020. október. 07. 09:03","title":"A britek nem viccelnek: szélerőműveket telepítenek a tengerre, 2030-ra minden háztartást így látnának el árammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók kiderítették, hogy a koronavírussal kapcsolatban mik a legelterjedtebb tévhitek és hazugságok.","shortLead":"Amerikai kutatók kiderítették, hogy a koronavírussal kapcsolatban mik a legelterjedtebb tévhitek és hazugságok.","id":"20201008_koronavirus_tevhit_alinformacio_dezinformacio_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dec04a8-3cc1-4347-9bdc-366f7f513fd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_koronavirus_tevhit_alinformacio_dezinformacio_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. október. 08. 08:03","title":"11 tévhit, ami nagyon terjed a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97002ca3-f0b9-4de0-8ea2-884f609cabd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos ismertette a számokat. Megvan a vírus legfiatalabb halottja is, a 21 éves nőnél már a halál után mutatták ki a vírust.","shortLead":"A tiszti főorvos ismertette a számokat. Megvan a vírus legfiatalabb halottja is, a 21 éves nőnél már a halál után...","id":"20201007_koronavirus_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97002ca3-f0b9-4de0-8ea2-884f609cabd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbdf27-32f3-406f-8e16-97d6d2adf9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_koronavirus_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. október. 07. 12:09","title":"Operatív törzs: 52 halottnál nem találtak semmilyen társbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközi, persze. Az egyik településen nyolcan versenyeznek majd négy képviselői helyért.","shortLead":"Időközi, persze. Az egyik településen nyolcan versenyeznek majd négy képviselői helyért.","id":"20201008_idokozi_valasztas_magyarorszag_levelek_borsodi_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9e1e40-5576-4887-a93c-5b8b6d3ec907","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_idokozi_valasztas_magyarorszag_levelek_borsodi_laszlo","timestamp":"2020. október. 08. 05:59","title":"Négy magyar településen is választás lesz vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zaklatják a könyvkereskedőket Dúró Dóra akciója miatt, szigorúan ellenőrizné a jogállamiságot az Európai Parlament. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Zaklatják a könyvkereskedőket Dúró Dóra akciója miatt, szigorúan ellenőrizné a jogállamiságot az Európai Parlament...","id":"20201008_Radar360_Jon_a_halapenzhatosag_megszoritasok_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c867f0c-9ba3-48cb-a295-09644e568435","keywords":null,"link":"/360/20201008_Radar360_Jon_a_halapenzhatosag_megszoritasok_Budapesten","timestamp":"2020. október. 08. 08:02","title":"Radar360: Jön a hálapénzhatóság, megszorítások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1138af-cffd-449b-8084-7ebf3dab1726","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelenleg napi 4000 fölött jár a beazonosított új fertőzöttek száma és a heti adatok is nagyon riasztóak a szakemberek szerint.","shortLead":"Jelenleg napi 4000 fölött jár a beazonosított új fertőzöttek száma és a heti adatok is nagyon riasztóak a szakemberek...","id":"20201008_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b1138af-cffd-449b-8084-7ebf3dab1726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96caf9c-59ee-406e-bd04-910f84893734","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 08. 17:15","title":"Ellenőrizhetetlenné válhat a koronavírus-járvány Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d089b1-20fe-438d-99ed-8802506c1765","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Számvevőszék megvizsgálta, hogy az uniós intézkedéseknek milyen hatása van a gyermekszegénység elleni küzdelemben. Kiderült: tulajdonképpen semmilyen.","shortLead":"Az Európai Számvevőszék megvizsgálta, hogy az uniós intézkedéseknek milyen hatása van a gyermekszegénység elleni...","id":"20201007_23_millio_gyereket_fenyeget_a_szegenyseg_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53d089b1-20fe-438d-99ed-8802506c1765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5831da67-e3b7-4982-a93b-1352fea717ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_23_millio_gyereket_fenyeget_a_szegenyseg_az_EUban","timestamp":"2020. október. 07. 13:09","title":"23 millió gyereket fenyeget a szegénység az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0631f7-aa9b-4d87-ab64-f56bce27022b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a HírTv-nek adott 25 perces interjúban elmondta, egyelőre nincs szükség a mindennapi életet érintő szigorításokra és reagált a Magyar Orvosi Kamara kritikáira is. ","shortLead":"A miniszterelnök a HírTv-nek adott 25 perces interjúban elmondta, egyelőre nincs szükség a mindennapi életet érintő...","id":"20201007_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b0631f7-aa9b-4d87-ab64-f56bce27022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e111a1-a678-46f6-a035-885283ae5426","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Orban_Viktor","timestamp":"2020. október. 07. 19:35","title":"Orbán Viktor: Egyelőre nem lesz szigorítás, visszajön az 5 százalékos áfa a lakásépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]