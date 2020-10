Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aeb9e14b-301f-4f76-82e8-c2745171f811","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkupé nyomatéka nem sokkal marad el az 1000 Nm-től.","shortLead":"A sportkupé nyomatéka nem sokkal marad el az 1000 Nm-től.","id":"20201006_708_loeros_lett_ez_a_limitalt_szerias_bmw_m4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeb9e14b-301f-4f76-82e8-c2745171f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2677dbc3-c1e7-4414-9986-b66bc20ae5c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_708_loeros_lett_ez_a_limitalt_szerias_bmw_m4","timestamp":"2020. október. 06. 09:21","title":"708 lóerős lett ez a limitált szériás BMW M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nap bármely órájában, a hét minden napján – ígérik a CIB-nél. ","shortLead":"A nap bármely órájában, a hét minden napján – ígérik a CIB-nél. ","id":"20201007_bankszamla_video_azonositas_CIB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b683f87-9862-4134-a968-a40f16b3f060","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_bankszamla_video_azonositas_CIB","timestamp":"2020. október. 07. 14:52","title":"Már hajnali háromkor is nyithatunk bankszámlát az egyik banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2073bc00-3d3e-4bb5-993c-ba00374a0e34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Emmanuelle Charpentier, valamint az amerikai Jennifer A. Doudna kapta a kémiai Nobel-díjat.","shortLead":"A francia Emmanuelle Charpentier, valamint az amerikai Jennifer A. Doudna kapta a kémiai Nobel-díjat.","id":"20201007_kemiai_nobel_dij_2020_genszerkesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2073bc00-3d3e-4bb5-993c-ba00374a0e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb1f0fe-89b6-459f-a94a-4344a31ad5d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_kemiai_nobel_dij_2020_genszerkesztes","timestamp":"2020. október. 07. 12:01","title":"A génszerkesztés kifejlesztéséért járt idén a kémiai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tízmilliárdokról beszélünk. De nem tudni, volt-e pénzmozgás.","shortLead":"Tízmilliárdokról beszélünk. De nem tudni, volt-e pénzmozgás.","id":"20201007_Igy_valnak_egyik_aranytojast_tojo_tyukjukat_Meszarosne_otthagyta_Meszarosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d95d96d-ed25-4b8d-99a6-440847dbb491","keywords":null,"link":"/360/20201007_Igy_valnak_egyik_aranytojast_tojo_tyukjukat_Meszarosne_otthagyta_Meszarosnak","timestamp":"2020. október. 07. 12:00","title":"Így válnak: egyik aranytojást tojó tyúkjukat Mészárosné otthagyta Mészárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Összeütközött két tehervonat, meghalt Eddie Van Halen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Összeütközött két tehervonat, meghalt Eddie Van Halen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201007_Radar360_Marad_Becsben_a_CEU_a_haziorvosok_is_orulhetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07f6861-9f62-48db-a50b-a956526b1d22","keywords":null,"link":"/360/20201007_Radar360_Marad_Becsben_a_CEU_a_haziorvosok_is_orulhetnek","timestamp":"2020. október. 07. 08:00","title":"Radar360: Marad Bécsben a CEU, a háziorvosok is örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe013cc-0ba7-459d-8a8b-2e89e8102ec7","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Az egyértelmű, hogy Európában a koronavírus-járvány őszi felerősödésében a mindennapi élet nyári újranyitása volt a kulcs. A brit kormány szerint viszont a felelősség – szinte kizárólag – a fiatalokat terheli.","shortLead":"Az egyértelmű, hogy Európában a koronavírus-járvány őszi felerősödésében a mindennapi élet nyári újranyitása volt...","id":"20201006_Szeretettel_NagyBritanniabol_Lehet_a_vegletekig_hibaztatni_a_fiatalokat_a_masodik_hullamert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebe013cc-0ba7-459d-8a8b-2e89e8102ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3feb92-4ad5-460b-a026-a07a61d9962f","keywords":null,"link":"/360/20201006_Szeretettel_NagyBritanniabol_Lehet_a_vegletekig_hibaztatni_a_fiatalokat_a_masodik_hullamert","timestamp":"2020. október. 06. 10:10","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Ki öli meg a nagyit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 2009-es ügy vett újabb fordulatot. ","shortLead":"Egy 2009-es ügy vett újabb fordulatot. ","id":"20201006_Megis_birosag_allhat_nemi_eroszak_miatt_Ronaldo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a4e59f-2b03-46e4-92aa-d88619624eae","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Megis_birosag_allhat_nemi_eroszak_miatt_Ronaldo","timestamp":"2020. október. 06. 14:49","title":"Mégis bíróság elé állhat nemi erőszak vádja miatt Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b272de00-3343-437c-824b-18c02dad3f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2,4 millió döntéshozóról és befolyásos közéleti szereplőről tartalmaz információkat egy szeptemberben kiszivárgott kínai adatbázis. A Szabad Európa megkapta a magyar vonatkozású adatokat.","shortLead":"2,4 millió döntéshozóról és befolyásos közéleti szereplőről tartalmaz információkat egy szeptemberben kiszivárgott...","id":"20201007_kina_adatgyujtes_legalabb_710_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b272de00-3343-437c-824b-18c02dad3f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef357b3c-32fc-4d04-80ad-7c4d54e08014","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_kina_adatgyujtes_legalabb_710_magyar","timestamp":"2020. október. 07. 14:42","title":"Milliókat figyelhet meg Kína világszerte, magyarok százai is szerepelnek a listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]