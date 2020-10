Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e79e3e0-7167-42c8-8d5e-423077795a46","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sőt lehet, hogy ez már a ráadás. Az FHB, a CEMP és a BIF után most a Libri csúszhat ki a kezei közül. ","shortLead":"Sőt lehet, hogy ez már a ráadás. Az FHB, a CEMP és a BIF után most a Libri csúszhat ki a kezei közül. ","id":"202041_meseorszag_nemspedere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e79e3e0-7167-42c8-8d5e-423077795a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ecfb11-1155-470e-9ccb-3541e6780d12","keywords":null,"link":"/360/202041_meseorszag_nemspedere","timestamp":"2020. október. 08. 11:10","title":"Mint a mesében: harmadszorra is megkopasztják Spéder Zoltánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fdc209-56ce-4faf-95c7-bb7d2fb073cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem marad sok újdonság az Apple jövő heti nagyszabású eseményére, ha igaz, amiről az egyik szivárogtató posztolt. A Kang nevű informátor ugyanis állítja: már mindent tud a 12-es iPhone-okról.","shortLead":"Nem marad sok újdonság az Apple jövő heti nagyszabású eseményére, ha igaz, amiről az egyik szivárogtató posztolt...","id":"20201009_apple_iphone_12_specifikacio_ar_megjelenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7fdc209-56ce-4faf-95c7-bb7d2fb073cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36bb9d2-8edc-4e51-87af-f093a63866df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_apple_iphone_12_specifikacio_ar_megjelenes","timestamp":"2020. október. 09. 16:03","title":"Árak, kamera, méret – úgy tűnik, minden kiszivárgott az új iPhone-okról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a9e6f0-2409-4d98-8c2f-30ac4c24a39b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A 75 éve szabadalmaztatott ételmelegítő gyönyörű példa arra, hogyan segíti a véletlen a nyitott szemű kutatót, ebben az esetben egy katonai fejlesztés közben.","shortLead":"A 75 éve szabadalmaztatott ételmelegítő gyönyörű példa arra, hogyan segíti a véletlen a nyitott szemű kutatót, ebben...","id":"20201009_mikrosuto_Percy_Spencer_Raytheon_radar_Radarange","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93a9e6f0-2409-4d98-8c2f-30ac4c24a39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f78e5f-23e2-49c7-8900-49426da4bede","keywords":null,"link":"/360/20201009_mikrosuto_Percy_Spencer_Raytheon_radar_Radarange","timestamp":"2020. október. 09. 19:00","title":"Elolvadt a csoki a radarszakértő zsebében, erre feltalálta a mikrosütőt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295c1d4f-7e0d-4678-a634-9c2dd9cb8202","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legalábbis Nagy István új cége tevékenységi köreibe felvette a \"teve, teveféle tenyésztését\" is.","shortLead":"Legalábbis Nagy István új cége tevékenységi köreibe felvette a \"teve, teveféle tenyésztését\" is.","id":"202041_ronafoi_agrar_foldmuvelo_agrarminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=295c1d4f-7e0d-4678-a634-9c2dd9cb8202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96b486c-a9d2-403e-b72e-ad270ec69478","keywords":null,"link":"/360/202041_ronafoi_agrar_foldmuvelo_agrarminiszter","timestamp":"2020. október. 09. 12:00","title":"Tevetenyésztésbe vághat a magyar agrárminiszter, és ehhez Dubajból kérhet tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c8ec1b-c1d0-4e7c-acbc-88e0c496991f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai két leggyakoribb, egyedi anatómiai jellemzőket kihasználó biometrikus azonosítási módszer az okostelefonoknál az ujjlenyomat-olvasás és az arcfelismerés. Ezeknél megbízhatóbb módszernek tartja egy kutatócsoport az ujjban futó vénák vizsgálatát.","shortLead":"A mai két leggyakoribb, egyedi anatómiai jellemzőket kihasználó biometrikus azonosítási módszer az okostelefonoknál...","id":"20201008_fotoakusztikus_tomografia_ujj_venak_biometrikus_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41c8ec1b-c1d0-4e7c-acbc-88e0c496991f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc7ce7f-d596-4f06-9acf-363c56622db1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_fotoakusztikus_tomografia_ujj_venak_biometrikus_azonositas","timestamp":"2020. október. 08. 11:03","title":"Azt állítják, kijátszhatatlan az azonosítás, ami most a telefonokra jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két állami szervnél eltérnek a statisztikák, az egyik szerint 468, a másik szerint 542 üres hely van. ","shortLead":"Két állami szervnél eltérnek a statisztikák, az egyik szerint 468, a másik szerint 542 üres hely van. ","id":"20201008_Betoltetlen_hazirovos_praxis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ebdd63-cb8c-4276-9c66-19fbbc9a55d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Betoltetlen_hazirovos_praxis","timestamp":"2020. október. 08. 10:16","title":"Durván 500 betöltetlen háziorvosi praxis van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beafd4df-9cd7-4494-8d37-a29d1513fda6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Flashmobon emlékeztek a lap egykori újságírói és olvasói a Népszabadság 2016-os bezárására. ","shortLead":"Flashmobon emlékeztek a lap egykori újságírói és olvasói a Népszabadság 2016-os bezárására. ","id":"20201008_Nepszabadsag_flashmob_sajtoszabadsag_Pozsonyi_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beafd4df-9cd7-4494-8d37-a29d1513fda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d899e551-135f-43e8-b7e8-626e99c5728d","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Nepszabadsag_flashmob_sajtoszabadsag_Pozsonyi_ut","timestamp":"2020. október. 08. 13:00","title":"\"Cilikopterrel\" emlékeztek a Népszabadság bezárására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63b543f-c914-49c2-91bf-bc3163cbdd7f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201009_Marabu_Feknyuz_A_Kuria_szintet_lep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d63b543f-c914-49c2-91bf-bc3163cbdd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a067e500-a3fe-42ef-a27f-5dff7c716c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Marabu_Feknyuz_A_Kuria_szintet_lep","timestamp":"2020. október. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A Kúria szintet lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]