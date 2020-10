Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f60ab4db-70ad-4ecb-a1f3-45587223b387","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A versenyző maga jelentette be, hogy pozitív lett a PCR-tesztje.","shortLead":"A versenyző maga jelentette be, hogy pozitív lett a PCR-tesztje.","id":"20201015_Valentino_Rossi_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f60ab4db-70ad-4ecb-a1f3-45587223b387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b401e3-0a4a-46ad-961d-7ea81aa2015f","keywords":null,"link":"/sport/20201015_Valentino_Rossi_koronavirus","timestamp":"2020. október. 15. 19:40","title":"Valentino Rossi koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26530714-aaf4-4bea-af54-495b29f62406","c_author":"Szekeres Zsolt","category":"360","description":"Az élet sokszínűségét betiltani nem lehet, a családokat pedig éppenséggel a gyűlölettől és a kirekesztő megnyilvánulásokról kell megvédeni, nem az elfogadástól és az őszinte szeretettől. Vélemény.","shortLead":"Az élet sokszínűségét betiltani nem lehet, a családokat pedig éppenséggel a gyűlölettől és a kirekesztő...","id":"202042_a_valosagot_ledaralni_nem_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26530714-aaf4-4bea-af54-495b29f62406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e68ac6-cc70-49ba-aafb-55a285db227c","keywords":null,"link":"/360/202042_a_valosagot_ledaralni_nem_lehet","timestamp":"2020. október. 15. 15:00","title":"\"Magyarország mindenkié, a melegeké is, a valóságot ledarálni nem lehet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94266bf0-765f-4a0c-bdb2-96868a58b802","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG tényfeltáró cikkben számolt be a Király utca 15.-ben, illetve 57.-ben található volt önkormányzati ingatlanok érthetetlenül olcsó áron történt eladásáról-kiárusításáról. Az ügyletek vizsgálatakor számtalan kérdés merült fel, ám akik érdemben válaszolni tudnának, nem akarták segíteni a tisztánlátást abban, miért kótyavetyélt el Erzsébetváros 36 ingatlant egy jól körülírható üzleti körnek.","shortLead":"A HVG tényfeltáró cikkben számolt be a Király utca 15.-ben, illetve 57.-ben található volt önkormányzati ingatlanok...","id":"202042_nem_sajtonyilvanos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94266bf0-765f-4a0c-bdb2-96868a58b802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a7f921-647f-4f38-baf5-8ff43044be2e","keywords":null,"link":"/360/202042_nem_sajtonyilvanos","timestamp":"2020. október. 15. 06:33","title":"„Nem sajtónyilvános” – a fontos szereplők hallgatnak a különös erzsébetvárosi ingatlanügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dfe24a-b43b-4c51-a887-db794f64e57a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem a parlament, hanem a kormány hatáskörébe tartozik a PRC-teszt ingyenessége, ezért nem lehet népszavazást kiírni róla.","shortLead":"Nem a parlament, hanem a kormány hatáskörébe tartozik a PRC-teszt ingyenessége, ezért nem lehet népszavazást kiírni...","id":"20201015_NVB_nepszavazas_ingyenes_koronavirusteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6dfe24a-b43b-4c51-a887-db794f64e57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e64e87d-1b5f-4d35-b410-23344f6d8a21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_NVB_nepszavazas_ingyenes_koronavirusteszt","timestamp":"2020. október. 15. 18:29","title":"NVB: Nem lehet népszavazást tartani az ingyenes koronavírustesztről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szerző szerint Putyin, Erdogan és Trump számára a nacionalizmus nem hitkérdés, hanem eszköz a hatalom megtartására, de közben szükségük van egymásra. Ennek érdekében együttműködnek, olyannyira, hogy létrejött közöttük a nacionalista Internacionálé.



","shortLead":"A szerző szerint Putyin, Erdogan és Trump számára a nacionalizmus nem hitkérdés, hanem eszköz a hatalom megtartására...","id":"20201016_Die_Zeit_Szovetsegre_lepnek_a_politikai_kameleonok_koztuk_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c92cc4-6765-40f2-9b05-726eac8c6eb0","keywords":null,"link":"/360/20201016_Die_Zeit_Szovetsegre_lepnek_a_politikai_kameleonok_koztuk_Orban","timestamp":"2020. október. 16. 08:30","title":"Die Zeit: Szövetségre lépnek a politikai kaméleonok, köztük Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae53e0c6-b062-4b73-9331-0708e47e1fa0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is árad a Sajó és a Hernád, de a Bódva vízszintje is megemelkedett.","shortLead":"Továbbra is árad a Sajó és a Hernád, de a Bódva vízszintje is megemelkedett.","id":"20201016_Teljesen_elzart_egy_borsodi_telepulest_az_arviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae53e0c6-b062-4b73-9331-0708e47e1fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8522ddc-c8d1-47db-852d-d541a507131a","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_Teljesen_elzart_egy_borsodi_telepulest_az_arviz","timestamp":"2020. október. 16. 08:07","title":"Teljesen elzárt egy borsodi települést az árvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc0e2f4-7f20-46e4-b7db-13fd605e15db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég Lengyelországban bukkantak egy 1945-ben ledobott brit tallboy típusú bombára, amit a Piast-csatorna vizében akartak hatástalanítani a tűzszerészek.","shortLead":"Nemrég Lengyelországban bukkantak egy 1945-ben ledobott brit tallboy típusú bombára, amit a Piast-csatorna vizében...","id":"20201014_masodik_vilaghaborus_bomba_lengyelorszag_robbanas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dc0e2f4-7f20-46e4-b7db-13fd605e15db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b900cf24-68fe-44a4-91a4-6c280fdecaec","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_masodik_vilaghaborus_bomba_lengyelorszag_robbanas_video","timestamp":"2020. október. 14. 19:33","title":"Videó: Hatástalanítás közben robbant fel az eddigi legnagyobb második világháborús bomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy időutazós műsor házigazdája lesz. ","shortLead":"Egy időutazós műsor házigazdája lesz. ","id":"20201015_Friderikusz_Sandor_RTL_Klub_musor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d74e936-9e76-4b53-acb0-18af01441e88","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Friderikusz_Sandor_RTL_Klub_musor","timestamp":"2020. október. 15. 11:10","title":"Friderikusz Sándor visszatér az RTL Klub képernyőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]