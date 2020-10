Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b50e09c6-6dc5-4587-bbb8-507a45bf838c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Zavaros a biológiailag lebomló műanyagok meghatározása és az is, mit csinálhatunk velük használat után: mennyire nyújtanak megoldást a műanyagproblémára a bio alapú és a komposztálható alternatívák, ha ugyanúgy egyszer használatos termékek készülnek belőlük?","shortLead":"Zavaros a biológiailag lebomló műanyagok meghatározása és az is, mit csinálhatunk velük használat után: mennyire...","id":"20201018_lebomlo_muanyag_bioplasztik_pla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b50e09c6-6dc5-4587-bbb8-507a45bf838c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307f6f86-2f09-4a75-9cbb-10869d99918e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_lebomlo_muanyag_bioplasztik_pla","timestamp":"2020. október. 18. 16:00","title":"Narancslevet öntünk az óceánba a lebomló műanyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d72301-f541-4de3-aa55-96e60bbef57d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Zsolt András jelölését az Országos Bírói Tanács egyhangúlag utasította el, ennek ellenére valószínűleg megszavazza a parlament.","shortLead":"Varga Zsolt András jelölését az Országos Bírói Tanács egyhangúlag utasította el, ennek ellenére valószínűleg...","id":"20201019_ellenzek_parlament_varga_zsolt_andras_kuria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d72301-f541-4de3-aa55-96e60bbef57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e05184c-573b-4378-974c-7789301c7d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_ellenzek_parlament_varga_zsolt_andras_kuria","timestamp":"2020. október. 19. 16:10","title":"Kivonultak az ellenzéki képviselők a teremből a Kúria új elnökéről szóló szavazás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","shortLead":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","id":"20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada75c89-8227-4279-a861-ca1b0554bf50","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","timestamp":"2020. október. 18. 16:10","title":"A Spacex már a fegyverkezési versenyből sem tud kimaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre kapta a Varsói Filmfesztiválon a Fipresci-díjat. Múlt héten Antalyában díjazták a főszereplőt, Stork Natasát.","shortLead":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre kapta a Varsói Filmfesztiválon a Fipresci-díjat. Múlt héten...","id":"20201019_horvat_lili_felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_fipresci_varsoi_filmfesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5dcb013-e823-4b69-b43f-921f283b754d","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_horvat_lili_felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_fipresci_varsoi_filmfesztival","timestamp":"2020. október. 19. 16:31","title":"Elnyerte a kritikusok díját Horvát Lili filmje egy A kategóriás filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Két héttel az amerikai elnökválasztás előtt Donald Trump egyre kétségbeesetten kampányol, mert saját nemzedékének támogatását is elveszítette. Márpedig ez döntő fontosságú lehet azokban az államokban, ahol eldőlhet a harc az elnök és Joe Biden között.","shortLead":"Két héttel az amerikai elnökválasztás előtt Donald Trump egyre kétségbeesetten kampányol, mert saját nemzedékének...","id":"20201019_Trump_elveszitette_az_idosebb_korosztaly_bizalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054773de-1f95-4ec1-8104-b99364db149d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Trump_elveszitette_az_idosebb_korosztaly_bizalmat","timestamp":"2020. október. 19. 15:27","title":"Trump elveszítette az idősebb korosztály bizalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A belső piaci törvény miatt Brüsszel eljárást indított, egyes vélemények szerint viszont lehet, hogy csak tárgyalási taktika volt a benyújtása is.","shortLead":"A belső piaci törvény miatt Brüsszel eljárást indított, egyes vélemények szerint viszont lehet, hogy csak tárgyalási...","id":"20201019_Bloomberg_brexit_johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42c6c60-22b5-42de-90a8-3ec5e190edab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Bloomberg_brexit_johnson","timestamp":"2020. október. 19. 11:31","title":"Bloomberg: A brit kormány kész feladni a Brexit-megállapodást sértő törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utasok még időben ki tudtak menekülni a lángoló autóból.","shortLead":"Az utasok még időben ki tudtak menekülni a lángoló autóból.","id":"20201018_Kiegett_egy_kocsi_lezartak_a_Balatoni_utat_Gardonynal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571d2ef6-42f9-46d3-9367-24fb4aca6341","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Kiegett_egy_kocsi_lezartak_a_Balatoni_utat_Gardonynal","timestamp":"2020. október. 18. 17:40","title":"Kiégett egy kocsi, lezárták a Balatoni utat Gárdonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit az új uniós előírások átvétele is segíthet. Ezzel azért is fontos tisztában lenni, mert a jelen állás szerint 2021 közepéig tartó hitelmoratórium végét követően szinte bizonyosan a csődök és felszámolások elszaporodására lehet számítani. Cikkünkben a legfontosabb megelőző intézkedésekről a CMS Budapest szakjogászai beszélnek.\r

\r

","shortLead":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit...","id":"20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b245ea2-59e2-48df-a674-48d20fe6555e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","timestamp":"2020. október. 19. 09:30","title":"Csődközelben a cége? Ha ezekre figyel, még változhat a helyzet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]