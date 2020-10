Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8b5054d-c2f2-4fc0-b275-ec2fb963461c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben természetesen összefüggést találnak majd az eltűnt személyek és az állatkert új lakói között. A Nemzeti Filmintézet új projektjének keretein belül számos színházi előadásból készülhet film, együttműködik a stábokkal például a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, de a Vígszínház, az Örkény Színház és a Nemzeti Színház is. ","shortLead":"A filmben természetesen összefüggést találnak majd az eltűnt személyek és az állatkert új lakói között. A Nemzeti...","id":"20201021_Krimit_forgatnak_a_Nyiregyhazi_Allatparkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8b5054d-c2f2-4fc0-b275-ec2fb963461c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c193ac-03f3-426f-ab7b-cbd5e02252ac","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Krimit_forgatnak_a_Nyiregyhazi_Allatparkban","timestamp":"2020. október. 21. 12:04","title":"Krimit forgatnak a Nyíregyházi Állatparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez még több pénzt jelent az előző évi büdzséhez képest.","shortLead":"Ez még több pénzt jelent az előző évi büdzséhez képest.","id":"20201020_kozmedia_mtva_koltsegvetesi_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34b84d4-66e3-40a6-9583-4e747c110920","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_kozmedia_mtva_koltsegvetesi_bizottsag","timestamp":"2020. október. 20. 05:33","title":"Csaknem 118 milliárdból gazdálkodhat jövőre a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42a4a6b-f940-4b81-bbf8-f93201f89c8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak nyomós indokkal hagyhatják el a lakosok az otthonukat.","shortLead":"Csak nyomós indokkal hagyhatják el a lakosok az otthonukat.","id":"20201019_zarlat_bajororszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42a4a6b-f940-4b81-bbf8-f93201f89c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f75960-2b53-4b31-ba87-db9b0bfa312a","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_zarlat_bajororszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 21:59","title":"Zárlatot rendeltek el egy bajor járásban a koronavírus ellenőrizhetetlen terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bayer Zsolt 300 millióból forgathat tévéfilmet. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Bayer Zsolt 300 millióból forgathat tévéfilmet. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201021_Radar360_Tortenelmi_NASAsiker_meltosagteljes_Fradivereseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4def21fb-f880-484f-aa36-91df9f120c4e","keywords":null,"link":"/360/20201021_Radar360_Tortenelmi_NASAsiker_meltosagteljes_Fradivereseg","timestamp":"2020. október. 21. 08:09","title":"Radar360: Történelmi NASA-siker, méltóságteljes Fradi-vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7434c062-484d-4952-a75d-1679537ec1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megújult az Adobe Photoshop asztali gépekre, valamint iPadre szánt verziója, sok új funkciót a mesterséges intelligenciára alapoztak.","shortLead":"Megújult az Adobe Photoshop asztali gépekre, valamint iPadre szánt verziója, sok új funkciót a mesterséges...","id":"20201020_adobe_photoshop_uj_funkciok_mesterseges_intelligenia_neural_filters_sky_replacement","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7434c062-484d-4952-a75d-1679537ec1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00dc596-f125-4e64-b920-2ba68175f4e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_adobe_photoshop_uj_funkciok_mesterseges_intelligenia_neural_filters_sky_replacement","timestamp":"2020. október. 20. 18:13","title":"Új funkciókat kapott a Photoshop, az egyik a fekete-fehér képeket színezi ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP Bank azt állítja, hogy a horvátországi leánybankját 224 millió kunás veszteség érte egy 2015-ös jogszabály miatt.","shortLead":"Az OTP Bank azt állítja, hogy a horvátországi leánybankját 224 millió kunás veszteség érte egy 2015-ös jogszabály miatt.","id":"20201019_Beperelte_Horvatorszagot_az_OTP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a48d505-8088-44b2-91c4-8779314663a1","keywords":null,"link":"/kkv/20201019_Beperelte_Horvatorszagot_az_OTP","timestamp":"2020. október. 19. 12:58","title":"Az OTP beperelte Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2658f-cf31-4d99-9cbe-f404e889d59f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymás után estek be az árokba ugyan ott az autók. ","shortLead":"Egymás után estek be az árokba ugyan ott az autók. ","id":"20201020_Hat_autot_gyujtott_ossze_egy_alattomos_kanyar_egy_orosz_ralin__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec2658f-cf31-4d99-9cbe-f404e889d59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9218a1-39db-4d9c-a97a-d6c4bab3e3d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Hat_autot_gyujtott_ossze_egy_alattomos_kanyar_egy_orosz_ralin__video","timestamp":"2020. október. 20. 09:51","title":"Hat autót gyűjtött össze egy alattomos kanyar egy orosz ralin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5681649-4b4c-4f6d-8b3c-da7126580b13","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leginkább azokban a német tartományokban kezdődött meg a pánikvásárlás, ahol magas a fertőzöttek száma. ","shortLead":"Leginkább azokban a német tartományokban kezdődött meg a pánikvásárlás, ahol magas a fertőzöttek száma. ","id":"20201019_nemetorszag_panikvasarlas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5681649-4b4c-4f6d-8b3c-da7126580b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fb6da1-0a66-470a-9e2e-032b690bd212","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_nemetorszag_panikvasarlas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 19. 15:10","title":"Ismét roham indult a vécépapírért Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]